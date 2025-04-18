Geçmişin Sofrasından Bugünün Tabağına: Izaka Terrace’da Tadım Zamanı

CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında konumlanan Izaka Terrace, İstanbul’un eşsiz Boğaz manzarasını, özenli servisi ve yaratıcı mutfağıyla bir araya getiriyor. Mekân, Eski Park Otel’in terasındaki efsanevi Park Lokantası’nın zarafetini modern çağın fine dining anlayışıyla harmanlayarak misafirlerine sadece bir yemek değil, bir tarih yolculuğu sunuyor.

Head Chef Serhat Eliçora’dan İlham Veren Tadım Menüsü

Şef Serhat Eliçora imzasını taşıyan tadım menüsü, İstanbul’un çok katmanlı kültürel mirasını tabaklara yansıtıyor. Menüde geleneksel lezzetlere modern yorumlar eşlik ederken, farklı mutfakların ögeleri ustaca birleştiriliyor.

İstanbul’un Sokak Lezzetlerinden Sofistike Tabaklara

Karaköy Balık Ekmek , Trabzon mısır ekmeği üzerine hazırlanıyor. Boğaz çuprası ve palamut tereyağı ile deniz kokusunu nostaljiyle harmanlıyor.

Deniz Tâcı adlı tabak, Karaburun orkinosu , deniz tarağı , avokado ve wasabi mayonez ile sofistike bir lezzet patlaması yaratıyor.

Tortellini , domates marmelatı , Ege otları püresi ve İzmir tulumu ile İtalya ve Anadolu'nun buluşmasını simgeliyor.

Modernize edilmiş bir mantı , tütsülenmiş ördek pastırması , turşulanmış soğan ve yuzu ponzu ile Uzak Doğu'nun derinliğini taşıyor.

Finalde gelen Balıkesir Kuzu Simit, İngiliz mutfağının ikonik “Beef Wellington”’ına Anadolu usulü bir saygı duruşu niteliğinde.

Tatlıda Gelenek ve Yenilik Yan Yana

Tatlı menüsünde, çikolatalı salep öne çıkıyor. Geleneksel salep aroması, yoğun kakao ile harmanlanırken; yanında servis edilen tarçınlı dondurma tatlıya modern bir yorum katıyor.

Sadece Bir Restoran Değil, Yaşayan Bir Hikaye

Izaka Terrace, yemekle sınırlı olmayan bir deneyim sunuyor. Mekan, Park Lokantası’nın nostaljik atmosferini bugünün rafine mutfağıyla buluştururken, İstanbul’un kültürel belleğine de saygı duruşunda bulunuyor.

Geleneksel tatları çağdaş bir üslupla yeniden kurgulayan menüsüyle Izaka Terrace, samimi paylaşımlara açık bir sofra kültürü vaad ediyor. Hem ruhu hem de damağı doyuran bu deneyim için rezervasyonunuzu erken yaptırmayı unutmayın.