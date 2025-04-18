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Kumiko Sushi & More’dan Yeni Nesil Uzak Doğu Lezzetleri

Kumiko Sushi & More, Japon estetiğini ve Uzak Doğu mutfağını buluşturan yenilenen menüsüyle İstanbul'da gastronomi tutkunlarını büyülüyor.

Kumiko Sushi & More’dan Yeni Nesil Uzak Doğu Lezzetleri
EATING & DINING
Yayın Tarihi : 18-04-2025 08:54

CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’un kalbinde yer alan Kumiko Sushi & More, adını Japonya’nın geleneksel ahşap işçiliği olan Kumiko sanatından alıyor. Japon kültürünün simgesi Sakura çiçekleriyle estetik bir ruh kazanan mekân, zarif dekorasyonu ve Uzak Doğu mutfağını yeniden yorumlayan menüsüyle dikkat çekiyor.

11 yıllık CVK Hotels and Resorts deneyimiyle hayata geçirilen Kumiko Sushi & More, hem geleneksel hem de modern Uzak Doğu tatlarını, sofistike bir sunumla misafirlerine sunuyor.

Kumiko Sushi & More’un Yenilenen Menüsüyle Tanışın

Kumiko’nun menüsünde, çorbalardan sushilere, ara sıcaklardan tatlılara kadar geniş bir yelpazede lezzetler yer alıyor.

Başlangıç ve Atıştırmalıklar

  • Wakame Soup

  • Kani Salad

  • Sebzeli ve Karidesli Çin Böreği

  • Gyoza Çeşitleri

Sushi Seçenekleri

  • İka No Ebi Sushi Roll

  • Unagi Tamago Roll

  • Tanuki Suzuki Ageno Roll

  • Unagi Tamagoro

Tatlı Menüsü

  • Matchalı, vanilyalı ve çilekli mochiler

  • Japon cheesecake

  • Matcha dondurma

Her tabakta Kumiko sanatının kusursuzluk arayışı, şefin özeniyle birleşiyor. Bu menü, yalnızca damakları değil, estetik anlayışı da tatmin ediyor.

İş İnsanlarına ve Gruplara Özel Alternatifler

Yoğun şehir temposuna kısa ama kaliteli bir mola arayanlar için öğle saatlerine özel Lunch Menü, 12:00 - 15:00 saatleri arasında sunuluyor.

Lunch Menü Örnekleri

  • Oyoko Donbiri

  • Tekka Donbiri

  • Tempura Tei

  • Tori Teriyaki

  • Gyu Shogayaki

  • Chikken Katsu Tei

  • Shake Donbiri

  • Yaki Sakana Tei

Ana Yemeklerde Öne Çıkanlar

  • Gyu Hire Teriyaki

  • Maguro Tataki

  • Tori Karaage

  • Yasai Itame

Ayrıca kalabalık gruplar için çoklu paylaşım menüleri sunan Kumiko, arkadaş buluşmaları ve iş yemekleri için de ideal bir tercih olarak öne çıkıyor.

İstanbul’un Uzak Doğu Ruhunu Taşıyan Mekanı

Kumiko Sushi & More, zarafetle yoğrulmuş Japon kültürünü; İstanbul’un dinamizmiyle harmanlıyor. Kusursuz sunumu, özenli servisi ve özgün menüsüyle, misafirlerine estetik ve tat dolu bir Uzak Doğu deneyimi yaşatıyor.

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