Kumiko Sushi & More’dan Yeni Nesil Uzak Doğu Lezzetleri

CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’un kalbinde yer alan Kumiko Sushi & More, adını Japonya’nın geleneksel ahşap işçiliği olan Kumiko sanatından alıyor. Japon kültürünün simgesi Sakura çiçekleriyle estetik bir ruh kazanan mekân, zarif dekorasyonu ve Uzak Doğu mutfağını yeniden yorumlayan menüsüyle dikkat çekiyor.

11 yıllık CVK Hotels and Resorts deneyimiyle hayata geçirilen Kumiko Sushi & More, hem geleneksel hem de modern Uzak Doğu tatlarını, sofistike bir sunumla misafirlerine sunuyor.

Kumiko Sushi & More’un Yenilenen Menüsüyle Tanışın

Kumiko’nun menüsünde, çorbalardan sushilere, ara sıcaklardan tatlılara kadar geniş bir yelpazede lezzetler yer alıyor.

Başlangıç ve Atıştırmalıklar

Wakame Soup

Kani Salad

Sebzeli ve Karidesli Çin Böreği

Gyoza Çeşitleri

Sushi Seçenekleri

İka No Ebi Sushi Roll

Unagi Tamago Roll

Tanuki Suzuki Ageno Roll

Unagi Tamagoro

Tatlı Menüsü

Matchalı, vanilyalı ve çilekli mochiler

Japon cheesecake

Matcha dondurma

Her tabakta Kumiko sanatının kusursuzluk arayışı, şefin özeniyle birleşiyor. Bu menü, yalnızca damakları değil, estetik anlayışı da tatmin ediyor.

İş İnsanlarına ve Gruplara Özel Alternatifler

Yoğun şehir temposuna kısa ama kaliteli bir mola arayanlar için öğle saatlerine özel Lunch Menü, 12:00 - 15:00 saatleri arasında sunuluyor.

Lunch Menü Örnekleri

Oyoko Donbiri

Tekka Donbiri

Tempura Tei

Tori Teriyaki

Gyu Shogayaki

Chikken Katsu Tei

Shake Donbiri

Yaki Sakana Tei

Ana Yemeklerde Öne Çıkanlar

Gyu Hire Teriyaki

Maguro Tataki

Tori Karaage

Yasai Itame

Ayrıca kalabalık gruplar için çoklu paylaşım menüleri sunan Kumiko, arkadaş buluşmaları ve iş yemekleri için de ideal bir tercih olarak öne çıkıyor.

İstanbul’un Uzak Doğu Ruhunu Taşıyan Mekanı

Kumiko Sushi & More, zarafetle yoğrulmuş Japon kültürünü; İstanbul’un dinamizmiyle harmanlıyor. Kusursuz sunumu, özenli servisi ve özgün menüsüyle, misafirlerine estetik ve tat dolu bir Uzak Doğu deneyimi yaşatıyor.