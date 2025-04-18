El Turco’dan Tarihi Başarı: Michelin Bib Gourmand Ödülünü 4. Kez Aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin gastronomi merkezlerinden biri olan Miami’de dört yıl önce kapılarını açan El Turco, dünya çapında prestijli bir başarıya imza attı. Michelin Rehberi'nin uygun fiyatla yüksek kalite sunan restoranlara verdiği Bib Gourmand ödülünü üst üste dördüncü kez kazanan restoran, Türk mutfağı adına bir ilki gerçekleştirdi.

Bib Gourmand Nedir?

Michelin Rehberi, restoranların kalitesini belirlemede dünyanın en güvenilir kaynaklarından biri kabul ediliyor. Bu rehberin “Bib Gourmand” kategorisi, yüksek kaliteli yemekleri ulaşılabilir fiyatlarla sunan restoranlara veriliyor. Yani bu ödül, yalnızca lezzet değil, fiyat-performans dengesinin de mükemmel olduğunu gösteriyor.

Nurdan ve Gökhan Yüzbaşıoğlu Çifti Başarının Mimarı

El Turco’nun arkasında, gastronomi dünyasında saygı duyulan iki isim bulunuyor: Nurdan ve Gökhan Yüzbaşıoğlu. Yurt dışındaki Türk mutfağını tanıtma hayaliyle yola çıkan çift, yalnızca başarılı bir restoran markası yaratmakla kalmadı; aynı zamanda Türk yemek kültürünü uluslararası platformlarda gururla temsil etti.

Ödül Geccesinde Türk Bayrağı Dalgalandı

Bu büyük başarı, dün akşam Orlando’da düzenlenen görkemli Michelin töreninde taçlandırıldı. Ödül töreninde Türk bayrağı sahnede dalgalanırken, El Turco’nun bu zaferi yalnızca restoranı değil, tüm Türk gastronomi dünyasını onurlandırdı.

Dünya Çapındaki Türk Restoranlarına İlham Kaynağı

El Turco’nun Bib Gourmand’ı dört yıl üst üste alması, sadece Amerika’da değil, tüm dünyadaki Türk restoranları için yeni bir başarı standardı oluşturdu. Hem anadolu mutfağının değerini global ölçekte tanıtması hem de Türk şeflerin yaratıcılığına alan açması, bu başarıyı daha da anlamlı hale getiriyor.