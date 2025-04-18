Swissôtel’de 23 Nisan Neşesi: Eğlence, Sanat ve Aile Günü

Swissôtel The Bosphorus İstanbul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlediği etkinlikle çocukları ve ailelerini unutulmaz bir gün yaşamaya davet ediyor. Sabrosa Bahçesi'nde gerçekleşecek organizasyonda minik misafirler oyunlar, atölyeler ve gösterilerle dolu saatler geçirirken, aileler de bu coşkuya ortak olacak. Etkinlikten elde edilecek gelir AÇEV yararına kullanılacak.

Etkinlik Tarihi: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Etkinlik Saati: 12.00 – 16.15

Etkinlik Yeri: Swissôtel The Bosphorus İstanbul / Sabrosa Bahçesi

GYMBOREE Etkinlikleri

12.00 – 16.00 Gymboree oyun alanı açık olacak.

12.00 – 13.00 Eğlenceli Oyunlar

13.00 – 14.00 Sanat Atölyesi

14.00 – 14.30 Bubble Show

14.30 – 15.30 Eğlenceli Oyunlar

15.30 – 16.00 Yüz Boyama

Ana Etkinlik Programı

13.00 – 14.00 Bülent Özdemir ile KidsBootcamp (3-9 yaş)

14.00 – 14.30 YogaŞala ile Çocuk Yogası (5-9 yaş, kontenjan: 20 kişi)

14.30 – 15.00 Swissôtel Şefleri ile Kurabiye Yapımı (Tüm yaş grupları)

15.00 – 15.30 Onur Şeyhoğlu ile Müzik Atölyesi ve Kukla Gösterisi (3-7 yaş)

15.30 – 16.00 Rıfat Baltaoğlu ile Sergi Atölyesi (4-9 yaş)

16.00 – 16.15 Selin Karabacak ile Dans Atölyesi (Tüm yaş grupları)

Öne Çıkan Detay

Etkinlik boyunca Rıfat Koçak’ın özel ATA Sergisi ziyaretçilere açık olacak. Misafirler bu özel sergiyi gezerek 23 Nisan’ın tarihsel anlamını sanatla bir arada yaşayabilecek.

Yiyecek ve İçecek

Etkinlik alanında çeşitli yiyecek stantları bulunacak. Katılımcılar alandaki stantlardan alışveriş yapabilecek.

Bilet Bilgileri

3-10 yaş çocuk bileti: 750 TL

12 yaş ve üzeri yetişkin bileti: 500 TL

Not: 3 yaş ve üzeri her katılımcı bilete tabidir.

Etkinlik Kuralları

Bilet kontrolü girişte yapılacaktır, biletinizi yanınızda bulundurmanız zorunludur.

Etkinlik başlangıç saatinden en az 30 dakika önce alanda olunması gerekmektedir.

Etkinlik alanına dışarıdan yiyecek, içecek, kesici/delici alet, parlayıcı madde ve profesyonel kamera/fotoğraf ekipmanı sokulamaz.

Etkinlik alanına sadece ebeveyn (anne ya da baba) eşliğinde giriş yapılabilir.

Organizasyon firması, uygun görmediği katılımcıları etkinlik alanına almama hakkına sahiptir.

Satın alınan biletlerde iptal, iade ve değişiklik yapılamaz.

Detaylı bilgi ve bilet için:

Telefon: +90 543 326 81 11

E-posta: [email protected]