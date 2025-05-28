Lüks, Estetik ve Tat: Parlé Yalıkavak’ta Hayat Buluyor

Yazın enerjisi Yalıkavak Marina’nın göz alıcı manzarasında, yepyeni bir gastronomi deneyimiyle buluşuyor. Doğuş Yeme-İçme Grubu tarafından hayata geçirilen ve İstanbul’dan sonra şimdi Bodrum’a taşınan Parlé, Haziran ayında kapılarını açıyor. Güney Fransa ve Akdeniz mutfağı odaklı rafine menüsü, zarif atmosferi ve DJ performanslarıyla Parlé, yaz sezonunun en dikkat çekici buluşma noktası olmaya hazırlanıyor.

Parlé'nin Yeni Adresi: Bodrum’un Kalbi

Parlé, Bodrum’un en prestijli lokasyonlarından biri olan Yalıkavak Marina’da, gün batımından gecceye uzanan şık bir deneyim sunacak. Lüks tekne ulaşımına uygun özel konumu ve marina içi doğrudan erişimiyle, hem deniz yoluyla hem de özel araçla gelen misafirlerini ayrıcalıklı bir atmosferde karşılayacak.

İç mekanda zarafeti yansıtan detaylar öne çıkarken, dış alanda konumlanan geniş bar bölümü, gün batımının eşsiz güzelliğine tanıklık etmek isteyen misafirleri ağırlayacak. Mekanın içinde yer alan 15 kişilik özel alan ise butik organizasyonlar ve özel davetler için birebir.

Menüde Akdeniz Esintisi, Sofistike Tatlar

Parlé Bodrum, İstanbul’daki sevilen lezzetlerin yanı sıra deniz ürünleriyle zenginleştirilmiş yeni bir menü sunuyor. Akdeniz mutfağı ilhamlı bu seçkide taze, rafine ve zarif tatlar öne çıkıyor.

Başlangıçlarda; Osetra Black Caviar, trüflü süzme yoğurt ve pankek ile sunuluyor. Ilık Kaz Ciğeri, ayva marmelatı ve brioche ile servis edilirken, Trüf Aromalı Beef Tartar ve Sliced Yellowtail Sashimi gibi dokunuşlar menüyü zenginleştiriyor. Ayrıca, Deniz Mahsulleri Çorbası, Kral Yengeç Salatası ve Körpe Enginar Salatası, Bodrum’a özgü yorumlarla sunuluyor.

Makarna ve risottolarda Kum Midyeli Tagliatelle, Siyah Trüf Mantarlı Tagliolini ve El Yapımı Fettuccine öne çıkarken, ana yemeklerde Dövülmemiş Bonfile, Kuzu Kol, Dana Yanak Risotto ve Parlé Istakoz Izgara dikkat çekiyor.

Bar atıştırmalıkları arasında ise Karides Popcorn, Sriracha Soslu Kanatlar ve Bonfile Küpleri gibi lezzetler keyifli eşlikçiler olarak yerini alıyor.

Akşam Yemeğinden DJ Performanslarına

Parlé, yalnızca bir yemek deneyimi sunmuyor. Gün batımında başlayan akşamlar, geceye uzanan bir atmosferle devam ediyor. Sofistike ambiyans, müziğin enerjisiyle buluşuyor. Özellikle DJ performansları ile hareketlenen mekan, gastronomi ile eğlenceyi aynı çizgide buluşturuyor.

Umut Özkanca’dan Vizyon: “Estetik ve Ruhun Buluşması”

Doğuş Yeme-İçme Grubu Başkan Yardımcısı Umut Özkanca, Parlé'nin Bodrum’daki yeni konseptini şöyle anlatıyor: “Bodrum’un dinamizmi ile Fransız zarafetini bir araya getiriyoruz. Menüden mekan tasarımına kadar her detay, Parlé’yi farklı kılıyor. Konuklarımızı yalnızca bir akşam yemeğine değil, ruhu besleyen, estetikle örülmüş bütüncül bir deneyime davet ediyoruz.”

Parlé, hem gastronomik bir keşif hem de yazın ruhunu taşıyan sofistike bir sosyalleşme alanı olarak, bu sezonun en çok konuşulacak duraklarından biri olacak.