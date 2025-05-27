Bay Nihat’tan GastroFest’e: Ustalık ve Miras

Ayvalık, yalnızca zeytiniyle değil, hikâyeleriyle de zenginleşen bir coğrafya. Bu hikâyelerin sofraya yansıyan yüzü ise iki usta ismin imzasını taşıyor: Şef Savaş İrlan ve Volkan Bekit. Her ikisi de Ayvalık’ta doğdu, büyüdü ve yıllar içinde bu toprakların mutfak mirasını geleceğe taşıyan yol arkadaşlarına dönüştü.

Savaş İrlan: Zeytin Ağaçlarından Tabağa Uzanan Bir Serüven

Savaş İrlan, mübadeleyle Ayvalık’a yerleşen bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Çocukluğunu zeytinliklerde geçirdi. Dedeleri fırıncı ve zeytinciydi. Babası da zeytincilikle uğraşıyordu. Annesiyle birlikte katıldığı düğün ve sünnet hazırlıkları, onun mutfakla ilk bağını kurduğu yer oldu.

İlhamını sebze bazlı yemekler hazırlayan bir aile büyüğünden aldı. Bugün, Ayvalık’ın ruhunu taşıyan tabaklar yaratıyor. Bay Nihat Restoran’daki şeflik yolculuğuna otuz yıl önce başladı. Özellikle güveç çeşitleri ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor.

Volkan Bekit: Bay Nihat’la Başlayan Bir Aile Mirası

1978 yılında, Ahmet Nihat Bekit Cunda’da Bay Nihat Restoran’ı kurdu. Henüz 10 yaşında mutfağa giren Volkan Bekit, bugüne dek bu mirası yaşatmak için çalıştı. Şu anda ağabeyi Hakan Bekit ile birlikte restoranı işletiyor. Ayvalık mutfağına duyduğu saygıyı her tabakta hissettiriyor.

Volkan Bekit, yalnızca bir işletmeci değil. Aynı zamanda lezzet bilgisini sahada edinmiş bir mutfak ustası. Yıllardır Ayvalık’a gelen her misafire bu coğrafyanın geleneksel tatlarını sunuyor.

GastroFest Ayvalık’ta Ege Rüzgarı Esecek

Her iki usta da şimdi, GastroFest Ayvalık’ta lezzet tutkunlarıyla buluşacak. Festival, 30-31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 tarihlerinde Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde düzenlenecek. Tema: Ayvalık Mutfağı’nın Kalbine Yolculuk.

Hem Şef Savaş İrlan hem de Volkan Bekit, festival boyunca atölye çalışmalarında ve panellerde sahne alacak. Ziyaretçiler, onların hazırladığı özel reçeteleri deneyimleyecek. Sadece yemek değil, hikayeler de sofraya gelecek.

Ayvalık’tan Sofraya: Lezzet, Kültür ve Ustalık

Festival boyunca canlı müzik performansları, film gösterimleri ve yerel ürün stantları yer alacak. Ayvalık’ın mutfak mirası, bu özel üç günde yeniden keşfedilecek. Her lokmada doğaya, geçmişe ve ustalığa dair bir iz bulunacak.

Şef Savaş İrlan ve Volkan Bekit, Ayvalık’ın mutfağını yalnızca korumuyor, onu geleceğe taşıyor. Bu festivalde ikisinin ortak emeği, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak.