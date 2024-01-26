Lucca, Yönetici Şef Ralph Sason ile mutfakta yeniliğe açılıyor

Ralph Sason, yeni neslin öncü inovatif şeflerinden biri olarak Lucca'nın mutfak ekibine Gastronomi Direktörü ve Yönetici Şef olarak katıldı. Dünya mutfağındaki deneyimi ve yenilikçi bakış açısıyla Lucca'nın imza mutfağına taze ve yaratıcı bir dokunuş yapmayı amaçlayan Sason, Lucca mutfağının ve gastronomisinin yönetimini devralarak, menüye eklediği lezzetlerle şimdiden büyük ilgi çekti.

Lucca/Mirap Grup Mutfaklar Koordinatörü Hüseyin Kılıç ve Baş Şef Tuncay Uçan'ın geniş tecrübeleri, Yönetici Şef Ralph Sason'un yenilikçi perspektifiyle birleşerek, Lucca menüsünü orijinal DNA'sına geri döndürdü. Şık ve gastronomik tabaklarla tarzını koruyarak, menü yeniden tasarlandı.

New York ve İsviçre'den sonra MSA İstanbul'da eğitim alan ve kariyerine İtalyan fine dining restoranı Papermoon'da başlayan Ralph Sason, aynı zamanda Food Department, Bowl Department ve Taco Department gibi markaların kurucuları arasında yer alıyor. Sason, kariyeri boyunca birçok markaya danışmanlık yaparken, 2023 yazında Yunan adalarında şeflik yaparak Türk ve dünya jet setinin konuştuğu bir mutfak deneyimi sunmuştu.