Karaca ve Refika Birgül iş birliğiyle tasarlanan Swiss Crystal serisi mutfaklara yenilik getiriyor

Karaca, hayatı kolaylaştıran yenilikçi ürünleriyle bilinirken, Refika Birgül'ün yaratıcı tarifleri ve pratik lezzetleriyle öne çıkan Swiss Crystal serisi, mutfak alışkanlıklarını değiştirecek bir tasarıma sahip. Karaca'nın kalite anlayışı ile Refika Birgül'ün uzmanlığının birleşimi olan Swiss Crystal serisi, özgün tasarımı, yanmaz yapışmaz iç yüzeyi ve Swiss Crystal kaplamasıyla uzun yıllar boyunca mutfakların vazgeçilmezi olmaya aday.





Refika Birgül ve Karaca Ar-Ge ekibi tarafından dünyadaki ve Türkiye'deki son teknolojileri araştırarak üretilen Swiss Crystal, PFAS içermeyen yapısı, kolay temizlenebilirliği ve pratik kullanımıyla dikkat çekiyor. Yoğun yaşam temposunda zaman tasarrufu ve kolay yemek hazırlama arzusunda olanlar için ideal olan Swiss Crystal serisi, balık, tavuk, pankek ve yumurta gibi yapışma riski yüksek lezzetlerde bile mükemmel bir performans sunarken, pilav gibi daha hassas tariflerde de tane tane ve lezzetli sonuçlar elde etmenize yardımcı oluyor. Swiss Crystal serisi, soslu yemeklerden baharatlı slow cook (yavaş pişirme) seçeneklerine kadar birçok tarifi kolaylıkla hazırlamanıza olanak tanıyarak, pratik mutfak çözümleri sunuyor.





Karaca Swiss Crystal ile Et Sote yapmaya ne dersiniz?