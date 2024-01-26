Bodrum Loft Tatil Köyü, Tatler Seyahat Rehberi'nde Dünya'nın En İyi 101 Oteli Arasında

Tatler Seyahat Rehberi, her yıl seçkin ve yüksek kaliteli otelleri onurlandırmak amacıyla oluşturulan bir liste sunuyor. Bodrum Loft, benzersiz konumu, üstün hizmet kalitesi ve olağanüstü konaklama deneyimi ile bu prestijli listede kendine yer bulmayı başardı. Tatler tarafından yapılan açıklamada, Bodrum Loft'un geceleri peri ışıklarıyla aydınlatılan bir köy atmosferinde sunulan huzurlu sığınak, çoğunlukla tek katlı villalardan oluşan minimalist havası, Loft Elia ve Paper Moon gibi marka restoranları ile sunduğu lezzetlerle övgüyü hak ettiği vurgulandı.

Tatler Seyahat Rehberi'nde Bodrum Loft için yapılan tanımda, otelin çam, zeytin ve narenciye ağaçlarıyla kaplı bir tepeye taşınmış bir köy gibi hissettirdiği, geceleyin ağaçları peri ışıklarıyla aydınlatarak eşsiz bir atmosfer yarattığı belirtildi.

Aynı zamanda, Loft Elia ve Paper Moon gibi iki yerleşik restoranın sunduğu zengin lezzetlere de vurgu yapılarak, otelin konuklarına hem rahat hem de mükemmel bir deneyim sunan özel bir mekan olduğu ifade edildi.

Bodrum Loft, açıldığı günden bu yana dünya çapında prestijli dergi ve gazetelerin listelerinde sıkça yer alarak, The Times, Vanity Fair, Conde Nast Traveller, Forbes gibi önemli yayınlar tarafından da övgüyle bahsedilen bir tatil destinasyonu olma özelliğini sürdürüyor.