Hafta sonu şölene dönüşen en iyi kahvaltı masaları nerede?

BigChefs, Anadolu Hisarı



Uzun uzun oturup kahvaltının tadını çıkarmak ya da hızlıca kahvaltı etmek için bigchefscafe geniş bir kahvaltı menüsü bulmak mümkün. Hem çok seçeneğin olduğu serpme kahvaltı hem de tost, omlet, granola, simit yanı lezzetler gibi seçenekler bulmak mümkün. Gecce Mekan Gusto ekibi kahvaltı için BigChefs’in Anadolu Hisarı ve Tarabya şubelerinde özellikle Boğaz manzarasının tadını çıkarmanız için size öneriyor.

Anadolu Hisarı, Küçüksu Cd. No: 4, Beykoz/İstanbul, 08502155024 Tarabya, Yeniköy Tarabya Cd. No:3, 34457 Sarıyer/İstanbul; 08503994500

Kirpi



Kahvaltı bowl’ları, kruvasanlar, sandviçler, paylaşımlık kahvaltı tabakları, Pizzaları, Taco'ları ile İstanbul'un en güzel bölgelerinde en iyi lokasyonlarında en içi açıcı dekorasyonları ve Gecce Mekan Gusto'nun gurme kurulu tarafından onaylanan enfes kahvaltısı ve gün boyu lezzetleri için kirpicafe'ye uğrayabilirsiniz.

Kirpi'nin Suadiye, Koşuyolu, Erenköy, Akasya Avm, Buyaka Avm ve Galata Potr'ta yer alan şubelerinde hem iç hem de dış oturma mekan alanlarında oturabilir gün boyu kahvaltı deneyimi ile paylaşımlık tabak seçeneklerinin tadını çıkarabilirsiniz! Kirpi'de ayrıca kahvelere, kokteyllere ev yapımı katkı maddesi konmayan limonatalara da bayılacaksınız. Sabah 09.00’da açılan Kirpi'nin gece 24.00’e kadar servisi de bulunuyor.

Namlı Gurme Karaköy



İstanbul’da serpme kahvaltı kültürünün mimarlarından sayılan Namlı Gurme, özellikle Karaköy şubesiyle bizi etkisi altına almıştı. Zaman içerisinde şehre kattığı diğer şubeleriyle de bu lezzet şovuna devam eden Namlı Gurme; Ataköy, Nişantaşı ve Göktürk şubeleriyle de lezzet fırtınası estirmeye devam edenlerden. Her şubesinde aynı hizmet kalitesi ve damaklara imza atan lezzetleriyle misafirlerini büyüleyen mekan; her lokmasıyla damaktan silinmeyen deneyimler yaşatıyor.

Şarküteri, cafe ve restoran konseptini; aynı anda misafirleriyle buluşturan Namlı Gurme; her geçen gün yenilediği ürün seçenekleri ve mevsimsel tatları takiben geliştirdiği menüsü ile damaklara imzasını atmaya devam ediyor. mükellef ve yöresel kahvaltı sevenlerin ve Gecce Mekan Gusto gurme kurulunun onayladığı namligurme'de kahvaltınızı gün boyu yapabilir kahvaltıda sevdiğiniz ürünleri şarküteri bölümünden satın alabalirsiniz...

Feriye



Ortaköy’de İstanbul boğazına nazır kahvaltı yapmak isterseniz Feriye’yi tercih edebilirsiniz. Hafta sonları servis edilen kahvaltıda servis edilen her ürün coğrafi işaretli bölgesinden temin ediliyor ve Feriye sofrasına geliyor. Yerel ve taze ürünlerle hazırlanan kahvaltı için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

Çırağan Caddesi No:44 Ortaköy, İstanbul; 02122272217

Borboleta



Moda’nın sevilen mekanlarından olan borboleta_patisserie'de kahvaltı sıradanlıktan uzak bir konsepte sahip. Tek bir tarz sunarak kısıtlama yapmayan işletmede kruvasan, serpme, ekmek üstü lezzetler ve sağlıklı bowl’lar gibi lezzetler arasında seçim yapılabiliyorsunuz . Ayrıca, Moda’nın tatlı ve telaşlı koşturmasını izleyeceğiniz bahçe masalarında samimi atmosferinin ve renklerinin dinlendirici etkisi ile mekan ve lezzetler cezbediciliğini artıyor.

Borboleta Patisserie Caferağa Mahallesi Ferit Tek Sokak 60/D

UMUS İstanbul

Güne enerjik ve pozitif başlamanın en güzel yolu umusistanbul'dan geçiyor. Caddebostan’da misafirlerine kapılarını açan mekân, Türk ve Dünya mutfağından en taze ve en kaliteli malzemeler ile hazırlanmış enfes kahvaltısıyla iddiasını ortaya koyuyor. Kahvaltılarında Türk ve Avrupa kültüründen izler taşıyor. UMUS usulü pideler , bazlama ve pişiler eşliğinde sunulan paylaşımlık anne kahvaltı tabağından, Farklı omletlere , orman meyveli granoladan, doğal reçelli, özel şuruplu kruvasanlı ve ekmek üstü lezzetlere, köz patlıcanlı ve ıspanaklı çılbırından, özel keçi peynirli ve lorlu omlet çeşitlerine kadar zengin bir kahvaltı misafirlerini bekliyor! Gecce Mekan Gusto'nun Umus'ta favorisi ise haftasonu serpme kahvaltısı

Turgut Özal Blv. No:83

The Populist, Galataport

Kahvaltı menüsünü dünyadan lezzetlerle hazırlayan The Populist, haftanın her günü kahvaltı sunuyor. Güne hafif başlamak isteyenler için ılık granola, bircher müsli, avokado tost gibi lezzetlerden farklı çeşitlerin olduğu The Populist kahvaltıya; ekşi maya ekmekle hazırlanan eggs benedict’ten pancake kulesine ise rengarenk bir menü sunuluyor. Gecce Mekan Gusto'nun favori mekanı Popülist'te Kahvaltı hafta içi 10:00-12:00, hafta sonu ise 10:00-13:00 saatleri arasında servis ediliyor.

Galataport, Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Beyoğlu/İstanbul; 02122962034

Nuar ile her an çok özel!



E-5 üzerinde Akros İstanbul’un girişinde bulunan instagram.com/nuar.restaurant , yüksek tavanlı ve ferah dekorasyon detaylarıyla dikkat çekiyor. Modern bir tasarıma sahip olan restoranın dekorasyonu yeşillikler ile tamamlanmış. Detaylara ışıltısını saklayan ve her köşesindeki şık dokunuşlarıyla dikkat çeken mekan, misafirlerine ayrıcalığın her anını yaşatıyor. Kapıdan adımınızı attığını ilk andan itibaren sizi sarıp sarmalayan bu ışıltılı dokunuş; sevdiklerinizle oturduğunuz keyif sofralarına unutulmaz anlar katıyor.

Beylikdüzü'nde, bölgeye yepyeni bir soluk katan ve kısa süre içinde müdavimlerini oluşturan Nuar Resturant; şık detayları ve harika lezzetleriyle dikkat çekiyor. Gecce Mekan Gusto'nun favori mekanlarından bir tanesi olan Nuar Restaurant, Sabahın ilk saatlerinde serpme ve yöresel kahvaltı ile başlayan lezzet yolculuğuna , Dünya Mutfağı'nın özel lezzetleriyle devam ediyor.

Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1995 sokak no:1 /3 Beylikdüzü Istanbul, Turkey

Emirgan Sütiş





36 yıllık tecrübesini kahvaltılarına yansıtan Emirgan Sütiş’te, İstanbul boğazına karşı kendi çiftliklerinden gelen doğal ürünlerle hazırlanan iddialı bir kahvaltı sofrası sizleri bekliyor. Kahvaltı sonrası içinse yaza özel hazırladıkları renkli soğuk içecekler ve Sütiş imzalı tatlılar sabah keyfinizi sürdürmenizi sağlıyor. Bu etkileyici menüden yaralanmak 09.00- 11.00 saatleri arasında mekânda bulunmanız gerekiyor.

Emirgan, Sakıp Sabancı Cd. No:46 D:No:46, 34467 Sarıyer, İstanbul – 02123235030



Hidden House, Bebek

Klasikleşmiş Bebek kahvaltı mekanlarından bunaldıysanız ve semtin kargaşası arasında sakin bir kaçış durağı arıyorsanız Küçük Bebek’te yer alan ve adı gibi gizlenmiş olan Hidden House tam size göre. Küçük bir bahçe içerisinde yer alan mekanda Anadolu’dan özel olarak getirilen kahvaltılık lezzetler servis ediliyor. Dört ayaklı arkadaşlarınız ile kahvaltı keyfini yaşayabileceğiniz restoran aynı zamanda gelirinin bir kısmını sokak hayvanları ile paylaşıyor.

Bebek, Küçükbebek Cad. Yeniyol Çk. 2A, 34342 Beşiktaş, İstanbul; 02122570075

Rumeli Kale Cafe



Güneşli bir İstanbul sabahını, Boğaz’a karşı keyifli bir kahvaltı yaparak geçirmek için Kale Cafe’yi tercih edebilirsiniz. Sıcak kanlı ekibi ve temiz deniz havası beraberinde deneyimleyebileceğiniz klasik serpme kahvaltısına gün boyu süren sınırsız çay ikramı ekleniyor. Mekânın çok geniş bir alanı olmaması sebebiyle özellikle hafta sonu oluşan yoğunluktan kaçınmak için mutlaka rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

Rumeli Hisarı, Yahya Kemal Cd. No:10, 34470 Sarıyer, İstanbul; 02122650

Café Hide

2020 yılında Arnavutköy’de kapılarını açan Café Hide, arkasındaki gizli bahçesi ile şehrin kaosundan uzaklaşıp keyifli vakit geçirebileceğiniz bir mekân. Menüsünde granola, kruvasan, tost gibi lezzetli seçecekler bulunan mekânda kahvaltı menüsü saat 09:00 – 16:00 saatleri arasında sunuluyor. Kahvaltı sonrası kahve ve tatlı keyfi yapmak isterseniz de mutfağından çıkan taze bakery ürünlerinden sipariş verebilirsiniz. Pazartesi günleri dışında haftanın her günü açık olan mekâna 09:00 – 20:00 saatleri arasında uğrayabilirsiniz.

Arnavutköy Mahallesi, Arnavutköy Dere Sokak, No:8, 34345; Beşiktaş/İstanbul, 02122577900

Ymrt Garden, Arnavutköy



Doyurucu, proteini yüksek ve lezzetli omlet çeşitleri ve taze sıkılmış portakal suyuyla sağlıklı bir kahvaltı Ymrt Garden‘da sizi bekliyor. Kendi çiftliklerinde gezen cins yumurtalarıyla hazırlanan kahvaltılar çok lezzetli. Bahçesinde oturup günün tadını çıkarabileceğiniz mekanda, hafta sonuna harika bir giriş yapabilirsiniz. Ayrıca Arnavutköy civarında oturuyorsanız, yemek uygulamalarından sipariş de verebiliyorsunuz.

Arnavutköy, Kamacı Sk. NO:6, 34345 Beşiktaş/İstanbul; 05354592267

Apartıman, Yeniköy



Pazar günleri evinde olmayı tercih ederken zorla dışarı çıkartılanlar için en keyifli adres Yeniköy girişinde bulunan Apartıman. İçeri girdiğiniz andan itibaren kendinizi evinizde hissettirecek oldukça sade ve evcimen bir dekorasyonu olan mekan, özellikle de mahalle lokallerinin vazgeçilmezi. Çatalca ve Kırklareli gibi bölgelerden günlük getirilen ürünlerden oluşan menü de günlük olarak değişiyor. Pazar brunchlarına ise kendi yapımları ekmekler ve şaşırtan lezzetler eşlik ediyor.

Yeniköy, Köybaşı Cd. No:153, 34464 Sarıyer, İstanbul – 02122234477



Marcel Patisserie & Boulangerie, Yeniköy





Şehrin tarihi dokusunu içinde barındıran Yeniköy’de, klasik Fransız siluetiyle sanki yıllardır oradaymış hissi yaratan Marcel, misafirlerine günün her bölümüne uygun alternatifler sunmayı başarıyor. Kahvaltı için Croissant, Pain au Chocolat gibi klasik Fransız lezzetlerin haricinde Kavanozda Trüflü Yumurta, Mini Pancake Bowl gibi çok özel ve farklı seçenekler de bulabilirsiniz. Kahvaltı hizmetinden hafta içi 12:00 haftasonu da 14:00’a kadar yararlanabilirsiniz.

Yeniköy, Köybaşı Cd. No:51, 34464 Sarıyer, İstanbul; 02123232322

Misk, Reşitpaşa



İstanbul’un ilk çiçekçi kafesi olan Misk, oldukça rengarenk ve dikkat çekici bir dekorasyona sahip. Her köşesi bir Instagram karesi çıkarır nitelikte olan mekanın tabak sunumları da aynı derecede çarpıcı. Mis gibi çiçek kokuları arasında farklı lezzetlere sahip menüsü ile Chia Pudding’den Nutella’lı kruvasana, omletten bagel’a kadar türlü seçenekle leziz bir kahvaltıyı, mutlaka deneyimleyin.

Reşitpaşa, Emirgan Sk. No:22, 34467 Sarıyer, İstanbul – 02122770775

Petra Roasting Co., Topağacı & Gayrettepe



İstanbul’da üçüncü kuşak kahvecilerin öncülerinden olan Petra Roasting Co., Gayrettepe ve Topağacı şubelerinde birbirinden leziz seçenekleriyle keyifli bir kahvaltı rotası. Mitte Brot’un ekşi mayalı ekmeklerini de bulabileceğiniz mekanda yumurtalı lezzetler baş rolü oynuyor. Çoğu kahve dükkanının kahve tedarikçisi olan Petra’nın kendi kavurdukları leziz kahvelerini tatmayı da unutmayın!

Teşvikiye, Prf. Dr. Orhan Ersek Sk. 18/7, 34365 Şişli, İstanbul; 02122322021 Gayrettepe, Hoşsohbet Sokağı Selenium Residence D:Mağaza 1, 34349 Beşiktaş, İstanbul – 02123561057

Ethem Efendi Kahvaltı



Bağdat caddesinin klasikleşmiş kahvaltıcılarının başında Ethem Efendi geliyor. Tarihi bir köşkün içeresinde, organik bazlı olarak hazırlanan zengin serpme kahvaltısı; bazlama, el yapımı yöresel reçeller, peynirli patlıcan ve gözleme çeşitleri dahil olmak üzere farklı tarzda kahvaltılıklar içeriyor. Rezervasyon kabul etmeyen restoranda erken saatlerde ya da hafta içi gitmedikçe sıra beklemeniz muhtemel.

Caddebostan: Ömerpaşa Sk. Osnaz Apt, D:No:5/6, 34728 Kadıköy/İstanbul; 02169991342 Erenköy: Ethem Efendi Caddesi D:No:50, D:44, 34738 Kadıköy/İstanbul; 05412295282

Pop’s, Balat



Pazartesi günleri dışında her gün misafirlerini ağırlayan Pop’s Balat, kafe olmanın yanısıra hem bir co-working alanı, hem de bir stüdyo. Rahat ve rengarenk dekoru ile verimli ve ilham verici bir atmosfere sahip olan kafede bilgisayarınızı alıp çalışmak da ayrı bir zevk. Basit ama doyurucu seçenekleriyle sabahlarınıza eşlik edecek olan menüde veganlara uygun lezzetler de var.

Balat, Ayan Cd. No:62, 34087 Fatih, İstanbul – 02125311616

Privato, Galata



Girdiğiniz andan itibaren eski dokusu ile dikkat çeken mekanın dekorasyonunda 100 yıllık saatler, radyolar ve eski objeler ön planda. Dantellerle süslenmiş masalarda adeta bir anneanne evi kahvaltısı tecrübesi sunuluyor. Organik yaşam ile özdeşleşmiş olan mekanda her ürün özenle seçilmiş üreticilerden getirtiliyor ve reçeller kendileri tarafından şekersiz olarak hazırlanıyor. Privato Cafe, serpme kahvaltı denince İstanbul’un en iddialı ve sağlıklı adreslerinden biri.

Şahkulu, Tımarcı Sk. No:3, 34421 Beyoğlu, İstanbul; 02122932055

Kahve 6, Cihangir



Adından da belli olduğu gibi Kahve 6, Cihangir’in en çok tercih edilen mekanlarından biri. Arka tarafta bulunan sempatik kış bahçesi ile yaz-kış sıcak ve rahat bir ortam bulunuyor. Geniş peynir seçeneklerinin bulunduğu Kahve 6 aynı zamanda reçellerini de kendi yapıyor. Kahvaltıda tatlı lezzetleri sevenlerin ise muhakkak bal-kaymaklı ve lorlu gözlemeyi denemesi gerekiyor.

Cihangir, Kılıçali Paşa Mahallesi, Akarsu Caddesi, Anahtar Sk. No: 13/A, 34433 Beyoğlu, İstanbul; 02122930849

Padoca, Reşitpaşa



Reşitpaşa’nın küçük ve sempatik mekanlarına yeni eklenenlerden biri olan Padoca, aynı zamanda bir fırın olarak da hizmet veriyor. Fırın denince akla sağlıksız ürünleri getirmeyin çünkü Padoca’da glutensiz ve hafif pek çok seçenek bulabiliyorsunuz. Kahvaltı menüsünde ise haliyle ekmek üstü lezzetler ön plana çıkıyor.

Reşitpaşa, Emirgan Sk. No:6/B, 34467 Sarıyer, İstanbul – 02122292944

Sanayi 313, Maslak Maslak Sanayi bölgesinde yer alan oldukça havalı bir konsepte sahip olan Sanayi 313, Cumartesi tüm gün süren brunchları ile popüler. Çeşitli omletler ve granolaların bulunduğu kahvaltılar 09:00-11:30 arası sürüyor. Cumartesi, pazar tüm gün kahvaltı servisi veriyor. Açık büfe yerine birbirinden yaratıcı lezzetlerin bulunduğu a la cart menü konsepti uygulanıyor. Kiş, sandviç gibi tuzlu lezzetlerin yanı sıra muhteşem tatlıları da denemelisiniz.

Maslak, Ataturk Oto Sanayi Sitesi, 2.Kisim,10. Sokak. No: 313, Sarıyer, İstanbul; 02122863857

Buba’s Breakfast, Rumeli Hisarı

Boğazın muhteşem manzarasına sahip ve sakin bir ortamı bulunan Buba’s Bosphorus, kahvaltı için ideal yerlerden bir tanesi. Sabah başlayan kahvaltı akşamüstü saat 17.00’ye kadar servis ediliyor. Deneyenlerin çok sevdiği serpme kahvaltı menüsünün yanında tek kişilik kahvaltı tabağı, simit tost, tartini ve yumurta çeşitleri de bulunuyor. Eğer şarküteri sevenlerdenseniz mekanın ev yapımı sosisini de denemelisiniz.

Hisar Cad., No:1, Balta Limanı, Sarıyer/İstanbul, 05330739353

Firuzan Hanım Çiftliği, Emirgan

Ürünlerinin çoğunu Aydın’dan getiren bir aile işletmesi olan Firuzan Hanım Çiftliği kahvaltı masasını doğal ürünlerle donatan bir yer. Oldukça küçük ve az sayıda masası bulunan mekan deneyenlerden tam not almayı başarıyor. Menülerinde serpme kahvaltı, fit kahvaltı ve meze çeşitleri yer alıyor. Doğal ve kendi imalatları olan kahvaltılık ürünler ile güne keyifli başlangıç yapabileceğiniz bir adres. Haftanın her günü 18.00’a kadar hizmet veriyor. Dilerseniz doğal ürünlerini satın da alabilirsiniz. Emirgan’da bir sokakta oturup çok lezzetli bir kahvaltı yapmak isterseniz burayı deneyebilirsiniz.

Hekim Ata Cd. No:29A, Emirgan, Sarıyer, İstanbul; 05523118379

MSA’nın Restoranı, Emirgan

Sabancı Müzesi’nin giriş katında bulunan ve MSA’nın gelecekteki şeflerinin yetişmesine fırsat veren bu restoran harika bir manzaraya sahip. Mekanda mevsimsel lezzetlere ve farklı dünya mutfaklarına oldukça önem veriliyor. Özellikle kızarmış Brioche üzeri avokado ve yumurtalı tabak hemen herkesin masasında görebileceğiniz bir lezzet. Öncesinde veya sonrasında keyifli bir sergi gezebilme şansını da sunuyor olması ailecek geçirilecek bir gün için oldukça keyifli bir alternatif.

Emirgan, Sakıp Sabancı Cd. No:42, 34467 Sarıyer, İstanbul – 02123233030