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Lucca X Les Benjamins: Izakaya kaçamağı

Kurulduğu günden bu yana yeme, içme ve eğlence sektöründe özgün tarzıyla tanınan Lucca, ve tasarımlarında hikayeleri, kültürleri ve gelenekleri harmanlayarak günümüz sokak modasına yansıtan Les Benjamins, Japon şef Shinya Otsuki ortaklığında geçtiğimiz günlerde misafirlerine unutulmaz bir Izakaya gastronomik deneyimi yaşattı.

Lucca X Les Benjamins: Izakaya kaçamağı
EATING & DINING
Yayın Tarihi : 13-12-2023 12:41

Lucca’nın üçüncüsünü gerçekleştirdiği gastronomik deneyim etkinliği bu kez Les Benjamins birlikteliğiyle hayata geçti. Kimi zaman yerel şeflerle kimi zaman ise uluslararası tanınan ünlü şeflerle gerçekleşen bu etkinliklerin son konuğu Japon Şef Shinya Otsuki oldu. Yapı Kredi Crystal sponsorluğunda gerçekleşen geceye iş, moda ve sanat dünyasından Fethi Sabancı Kamışlı, Dila Tarkan Doğruer, Dağhan Doğruer, Ece Sükan, Mirgün Cabas ve Somer Sivrioğlu gibi isimler katıldı.

Keyifli akşamda, Şef Shinya Otsuki misafirlere Spring Roll, Kyotanba Sushi, Stylish Tempura ve Dorayaki Mochi gibi Japon mutfağınının özel tatlarını sundu. Gecenin devamında ise DJ Shingo Takahashi, ikonikleşmiş Lucca eğlencesini yorumlayarak misafirlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

İstanbul merkezli lüks sokak giyim markası Les Benjamins, Lucca ortaklığı ile hayata geçirdiği Izakaya gastronomik yolculuğuyla kültürlere olan bağlılığı ve kültürler arası köprü kurma misyonunun bir kez daha altını çizdi.

 

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