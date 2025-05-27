Lucca Beach’te Müziğin, Lezzetin ve Stilin Buluştuğu Yaz

Lucca Beach Bodrum, 7 Haziran’da Mandarin Oriental Bodrum’un kalbinde, Cennet Koyu’nda sezonu açıyor. Deniz, müzik ve gastronomi dolu, sofistike bir yaz seni bekliyor. Açılış partisinde enerjiyi yükselten isim ise: Kaz James. Hazırsan, bu yaz Bodrum’da bir başka yazılacak.

Cennet Koyu’nda Lüks ve Doğallığın Kesişim Noktası

Lucca Beach, sadece bir beach club değil. Bodrum’un en ayrıcalıklı noktalarından Cennet Koyu’nda, doğanın ihtişamı ve tasarım harikası mimarinin iç içe geçtiği bir deneyim sunuyor. Lüks otel zinciri Mandarin Oriental Bodrum’un içinde konumlanan bu özel alan, misafirlerine hem doğayla baş başa kalma şansı hem de zarafeti yaşamayı vadediyor. Doğal koy manzarasıyla çevrili Lucca Beach, Türk Rivierası’nın yaz enerjisini adeta yeniden tanımlıyor.

Ritmin Değiştiği Yer: Yazın Tam Kalbindesin

Lucca Beach Bodrum’da bir gün, sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Göz kamaştırıcı mavilik, hafif bir müzik ve huzurlu bir atmosferle güne merhaba diyorsun. Ardından öğle saatlerinde özel yaz menüsü ve imza kokteyller seni karşılıyor. Mekanın sunduğu lezzetler, klasik Akdeniz mutfağının modern yorumlarıyla harmanlanıyor.

Gün batımıyla birlikte sahne ışıkları yanıyor, DJ kabinleri canlanıyor ve partiler başlıyor. Müzik, Lucca Beach’in en güçlü yanlarından biri. Her hafta başka bir ismin ritimleri, Cennet Koyu’nu dev bir açık hava sahnesine dönüştürüyor.

Kaz James ile Açılış: 7 Haziran’ı Not Al

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Yılın en çok beklenen etkinliği geliyor: 7 Haziran’da Kaz James sahnede olacak. Enerjik setleri, tropik ritimleri ve sahne karizmasıyla tanınan Kaz James, Lucca Beach’in yaz açılışında dans pistini ateşe verecek. “It’s that familiar feeling” sloganıyla yola çıkan bu sezonun ilk büyük geccesi, unutulmazlar arasına adını şimdiden yazdırıyor.

Are You Disco? Serisi Geri Dönüyor: 8 Haziran

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Ertesi gün yani 8 Haziran Pazar günü, Lucca Beach bu kez farklı bir frekansa geçiyor. Selectist imzasıyla hayata geçen ve artık bir klasik haline gelen “Are You Disco?”, 10. edisyonunu Lucca Beach’te kutluyor. Nu Disco ve House müziğin efsanevi temsilcilerinden Horse Meat Disco, gün boyunca sahnede olacak. Kumların üzerinde, parlayan disko toplarının altında, gün batımından geceye uzanan dans dolu bir pazar seni bekliyor.

PAWSA Fırtınası: 19 Temmuz’da Zirve

Lucca Beach sadece açılışla yetinmiyor. Yazın ritmi 19 Temmuz’da daha da yükseliyor. Londra merkezli DJ ve Solid Grooves’un kurucu ortağı PAWSA, uzun bir aradan sonra Türkiye’ye geri dönüyor. “Dirty Cash” gibi hit parçaları ve groove odaklı tech house setleriyle dünya sahnelerini sallayan PAWSA, Bodrum gecesine damgasını vurmaya hazırlanıyor.

More Life Events & TemaCC iş birliğiyle gerçekleşecek etkinlik, yalnızca bir performans değil; aynı zamanda bir dans maratonu. Green Velvet ve Nicole Moudaber gibi dev isimlerden aldığı destekle tanınan PAWSA, Lucca sahilinde adeta müzikal bir tsunami estirecek.

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Lucca Beach Bodrum’da Yaz Sadece Bir Mevsim Değil, Bir Tarz

Lucca Beach Bodrum, yazı yalnızca sıcak havalardan ibaret görmüyor. Burada yaz, bir his. Şezlongda uzanırken gelen o ilk yudum, kulağını saran beat, gün batımında yükselen alkış… Burası, anıların doğduğu, ritmin bedenle birleştiği bir atmosfer sunuyor. Müzik, gastronomi, doğal güzellik ve stil dolu bu dünya, seni Cennet Koyu’nda bekliyor.

Yaz planlarını yapmadan önce ajandana bu tarihleri eklemeyi unutma. Lucca Beach’te yaz başlıyor. Yerini ayırt, modunu ayarla, dans ayakkabılarını hazırla!