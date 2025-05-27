Cazın Ruhu Şehirle Buluşuyor: Volkswagen ile BİZ’de Jazz

İstanbul’un kültür sahnesine yeni bir enerji getiren BİZ İstanbul, yaz boyunca şehri cazla buluşturuyor. Volkswagen ile BİZ’de Jazz serisi kapsamında, her salı akşamı düzenlenen konserlerde cazın büyüsü Boğaz’la buluşuyor. Şehrin merkezinde yer alan bu özel mekan, cazın duygusunu İstanbul’un eşsiz manzarasıyla harmanlıyor.

Mekân, Menü ve Müzik Üçlüsü

BİZ İstanbul, klasik ve çağdaş caz melodilerini, şehrin ritmine uyum sağlayan seçkin performanslarla bir araya getiriyor. Mekanın ilhamını İstanbul mutfağının mirasından alan menüsü, caz akşamlarını lezzetli bir deneyime dönüştürüyor. Özenle hazırlanmış tabaklar, canlı müzik eşliğinde çok daha anlamlı bir hal alıyor.

Cazın Güçlü İsimleri Bu Sahnede

Ferit Odman Quintet ile başlayan bu büyülü yolculuk, her hafta caz dünyasının tanınmış isimleriyle devam ediyor.

Geçmiş haftalarda Ada Sanlıman Quartet ve Emir Ersoy Quintet gibi isimler sahne aldı. Takip eden haftalarda ise şu isimler cazseverlerle buluşacak:

27 Mayıs – Eylül Ergül Quartet

10 Haziran – İpek Dinç Quartet

17 Haziran – Güvenç Dağüstün & Burçin Büke

24 Haziran – Sinem İslamoğlu Quintet

1 Temmuz – Esra Kayıkçı Quartet

8 Temmuz – Brenda Berin Quintet

Şehirle İç İçe, Kalabalıktan Uzak

Her bir konser, rezervasyon öncelikli olarak, sınırlı sayıda davetliyle gerçekleşiyor. Bu sayede katılımcılar daha samimi, kaliteli ve akustik açıdan güçlü bir caz deneyimi yaşıyor. Terasta yükselen notalar, Boğaz esintisi eşliğinde akşamın huzuruna karışıyor. Müzik, sadece duyulmakla kalmıyor; hissediliyor.

Yaz Boyunca Devam Eden Bir Ritim

Volkswagen BİZ’de Jazz, sadece müzik değil; aynı zamanda bir atmosfer. Yaz boyunca devam edecek bu seri, şehrin stresinden uzaklaşmak, kaliteli zaman geçirmek ve unutulmaz anılar biriktirmek isteyenler için ideal bir kaçış sunuyor. İstanbul, cazla başka bir ritimde nefes alıyor.