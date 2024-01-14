Kıyı Balık Tarabya Boğaz’ın En Kendine Has Balık Restoranı

Bir İstanbul Klasiği olan Kıyı Balık 56 senedir Tarabya’daki iki katlı şık bir mekanda hizmet veriyor. Boğaz manzarasına karşı taze günlük mezeler ve taze balık çeşitleri sunuyor. Ahşap duvarlı hoş ortamı, bembeyaz örtülü masaları, mekanın tüm duvarlarını adeta bir sergi salonu gibi saran çağdaş ressam ve fotoğrafçıların eserleri, şık ve butik balık mostrası, az, öz ama çok lezzetli mezeleri, rahat, temiz ve şık ambiyansı Kıyı Balık’ın alameti farikası…

Manzarasıyla huzur verir, ortamının sıcaklığıyla da sizi sarar adeta...

Balık deyince akla ilk gelen semtlerdendir Tarabya. Kıyı Restoran da balık tutkunlarının vazgeçemediği adreslerden en iyisidir.Taptaze ve zengin balık seçenekleri, bayıldığım turşuları, ciğer sevmeyene bile ciğeri sevdiren yaprak çiğeri, nefis ara sıcakları, az, öz ve lezzetli mezeleriyle on numaradır.

Soğuk mezelerde leziz lakerdanın, beyaz peynir, kavun, patlıcan ezme, barbunya pilaki, ahtapot söğüş, tarama ve illaki turşularının tadına bakmalısınız. Ara sıcaklarda kalamar tava, karides güveç ve ciğer favoriler arasında.Ana yemekte elbette balık yemelisiniz. Kıyı’nın sadece mevsim balıklarından oluşan bir mostrası var. Burada hangi balığı yerseniz yiyin memnun kalacağınız garantilidir.