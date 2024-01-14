Hareketli ve rahat ortamıyla tipik bir trattoria Mezzaluna

Milano’lu iş adamı Aldo Bozzi ve Floransa’lı ünlü mimar Roberto Magris tarafından 1984 yılında New York’da kurulan İtalyan restoranı Mezzaluna çok kısa bir sürede New York’un en popüler buluşma yeri haline geldikten sonra sırasıyla Los Angeles, Aspen, Miami ve Atlanta’da yeni Mezzaluna restoranları açıldı.

İtalyan Şeflerin Elinden..

Mutfakları İtalyan şeflerin yönetiminde olan Mezzaluna’ların menüsünde antipasti (başlangıç), salata, carpaccio, pasta (makarna), risotto, ızgara, pizza ve tatlı bölümleri bulunuyor. Özellikle soğuk başlangıçlar ve carpacciolara ilave olarak, odun fırınında pişirilen ince hamurlu pizzalar ve el yapımı makarnalar çok revaçta. Müşterilerin en çok tercih ettikleri tatlılar ise tiramisu, crema gratinata ve çikolatalı fondente.