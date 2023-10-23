Kendall Jenner Gibi Ama Değil: AI Kendall ile Tanışın...



Netfilix'in akıl almaz Black Mirror dizisini izleyenler şu anda karşımıza çıkan bu yaşadıklarımıza aşina olabilsek de ancak yine de gerçek hayatta izlemek biraz ürkütücü olabiliyormuş!.

@yoursisbillie hesabı ile hayatlarımıza giren ve bize öğütler vereceğini söyleyen güzel Billie kendini “ Konuşabileceğin ama kıyafetlerini çalmayan bir ablaya sahip olmak gibi” sözleriyle tanımlıyor ve ekliyor: “ Herkese merhaba, ben Billie, Meta tarafından yönetilen bir yapay zeka yım! Beni Kendall Jenner canlandırdı ve bu da sayfamdaki bazı fotoğraf ve videolarda görüneceğim anlamına geliyor. Hesabımdaki diğer içeriklerden bazıları yapay zekâ ile oluşturulacak. Bunu resmin altındaki logoda, alt yazıda #ImaginatedWithAI sayesinde anlayabilirsiniz. Beni tanımak ve herhangi bir soru sormak için lütfen bana mesaj atın.”



Meta, AI karakterlerini daha tanınabilir hale getirmek için popüler kişiliklerle işbirliği yaparak profilleri birlikte oluşturacak, ancak ünlü kişilerin kendilerini değil, yalnızca yaratılmış karakterleri simgelediğini de eklemekte yarar var. Multimedya içeriği de dahil olmak üzere üzerlerindeki içerik yapay zeka tarafından üretilecek ve Meta tarafından denetlenecek . Gönderiler ve görseller #ImaginedWithAI özel hashtag'i ve özel bir filigran ile işaretlendi. Programa yakında Bear Grylls ve Kim Kardashian gibi diğer karakterlerin de katılacağı açıklandı.

Meta profiller başlatıldı ve AI karakterleriyle etkileşime girmenize izin verildi , böylece uygulama kullanıcılarının keşfedilmemiş tutkularının keşfedilmesine yardımcı olacak; bunlardan bazıları özel ilgi alanları göz önünde bulundurularak özel olarak oluşturulacak.



Örneğin, imajı Paris Hilton tarafından ödünç verilen Amber, dedektif bulmacaları konusunda uzman ve profilinde hayranlarıyla önemli ipuçları ve gözlemler paylaşacak!

Bizde bakalım bunun ilk uygulayıcısı kim olacak? Burcu Esmersoy olabilir mi ne dersiniz?

Bu uygulama kullanıcıları tedirgin eder mi?



Aslında bu girişim büyük bir heyecan yaratsa da şok olmuş kullanıcılardan çığ gibi yorumlar da geldi.



Yapay zeka karakterlerinin paylaşımlarının altındaki yorumlar, onların aslında yapay zeka ürünü olup olmadığına, belki de gerçek ünlü olup olmadığına dair bir sürü sorularla dolup taştı ve



@yoursisbillie hesabındaki yorumların büyük çoğunluğu bu teknolojinin gelecek zamanda korkutucu olması ve hepimizi robotlaştırması yönünde. Çünkü Kendall’ın yapay varlığını sevmeyen bir çok kişi şimdiden vızıltı yapmaya başladılar bile. Bu arada Dünyanın gittiği yerden hoşlanmayan ve bu girişimleri onaylamadığını dile getirenler de oldukça fazla. Her konuda ve yeni yaratımlarda ve girişimlerde olduğu gibi zıt ve karşı görüşler bir arada olsada yeni çağı ve bu gelişmeyi heyecan verici bulanlar da oldukça fazla .



Nasıl Yaratılıyor?

27 Eylül’de Meta, WhatsApp, Messenger ve Instagram’da kullanılabilen AI sohbet asistanının kullanıma sunulduğunu duyurmuştu. Hareketin, Zuckerberg’in Meta’nın daha genç bir kitleye hitap etmesini sağlama planının bir parçası olduğu söyleniyor. Zuckerberg, konuşan chatbotların eğlence amaçlı olduğunu belirterek, şu anda gerçek zamanlı bilgiye erişimleri olmadığından bazı sınırlamalar olabileceğini de sözlerine ekledi.



Hipergerçekçi Kendall yani Billie, Whatsapp ve Instagram’ın da sahibi olan Meta’nın yakın zamanda başlattığı chatbot girişiminin bir parçası. Bu yeni oluşumda ünlüler ile milyon dolarlık iş birlikleri yapılmaya başlandı ve kullanıcılarla bağlantı kurabilecekleri yapay zekâ ikizleri oluşturulup sosyal medya hesapları açılmaya başlanacak.



Kullanıcıların sorduğu sorulara yanıtlar veren yapay zekâ botu, ünlülerin kişiliğine dayalı datayı kullanarak doğal ve gerçek zamanlı konuşmalara da dahil olabilecekler . Meta, proje için Kendall’ın benzerliğini, hareketlerini ve konuşma kalıplarını kopyalamak için ünlüyle birlikte çalıştı. Meta tarafından yaratılan Billie, bu AI asistan kadrosundaki ünlülerden şu an sadece biri. Yakın zamanda aynı girişim içinde Paris Hilton, Tom Brady, Snopp Dog gibi isimleri de göreceğiz.

Yorumlar nedir ?

Uygulamanın gerçekliği konusunda da sansasyonları düşündüren yorumlar dolanıyor. Kings College London’dan yapay zekâ uzmanı Dr. Mike Cook, MailOnline’a videonun yapay olarak üretildiğine dair hiçbir işaret göstermediğini ve kafa karışıklığı yarattığının ve neye inanılacağının bilinmediği çevrimiçi dünyanın ne kadar ‘kırılgan’ hale geldiğini gösterdiğini ifade ediyor. Bunu söyleme nedeni ise baştan yapay zekâ ile oluşturulduğunu düşünse de diğer paylaşımlardaki filigranın üretilen videoda yer almaması.

Dr. Cook yapay zekâ ile üretilen görüntü ve videoları incelerken dikkat edilmesi gerekenler konusunda da birkaç ipucu veriyor: “ Genel olarak, şu anda oluşturulan görüntüleri veya videoları tespit etmeye çalışıyorsanız, aramanız gereken şeyler gölgeler ve ışıktır; yapay zekâ modelleri genellikle gerçekçi görünen karakterler çizer, ancak çoğu zaman bunlar, gölgeler ve ışıkla eşleşmez.”



Yapay zekâ uzmanının dikkat çektiği bir diğer konu da logolar: “Yapay zekâ aynı zamanda metinlerle de mücadele ediyor, bu nedenle markalı kıyafetlerin üzerindeki yazıları veya arka planda işaretleri arayabilirsiniz, ancak çok ünlü logo ve markaların çiziminde daha iyi olacaktır.”

Yapay Zekâ Konusunda Nereye Gidiyoruz?

Geçtiğimiz yıllarda gelişen teknoloji ve yapay zekâ araçları birçok konuda insan hızının ötesine geçerek oldukça olumlu gelişmelere alan sağlandı. Dünya çapında sağlık hizmetleri, siber güvenlik, finansal hizmetler, sigorta, güzellik endüstrisi ve ticari işletmeler de dahil olmak üzere sayısız sektörde bilgi toplama ve verileri daha hızlı analiz etme konusunda yararlı olduğu ise inkar edilmez. Ancak tabii ki hipergerçekçi yapay zekânın teknoloji merkezli gerçekliğimiz üzerindeki etkilerini düşünmeden de edemiyoruz ve bu gelişmeler bizi içten içe korkutuyor.

( foto koy )

Yapay zekânın ana amaç olarak insani görevleri yerine getirmesi, soruları yanıtlaması ve insan hatasını azaltmaya yardımcı olması amaçlanıyor ancak gerçek insan yüzlerinin devreye girmesiyle kafa karışıklığı ve yanlış bilgilerin yayılması riskiyle de karşı karşıya kalıyoruz.



Parasosyal ilişkilerin normalleştiği ve sosyal medyada gerçek görüntülerle dahi algı yönetiminin mümkün olduğu dünyada yapay zekâ gelişmeleri bizi kesinlikle tetikte kalmaya zorlayacak. Aslında, yapay zekâ tarafından oluşturulan fotoğraf ve videolar geçen yıl ana akım haline geldiğinden beri, ister gerçek, ister deepfake, ister kurgulanmış bir fotoğraf olsun, sosyal medya akışlarınızda dolaşan herhangi bir hafif şüpheli görüntüyü sorgulamak için muhtemelen kendinizi eğitmişsinizdir.

Gelecekteki her şeye hazır değiliz elbette ancak doğruluğu kontrol etmek sosyal medya ve internet dünyasındaki en önemli alışkanlıklarımızdan biri olmalı. Dünyamız Black Mirror’daki gibi ütopiklikten mi beslenir yoksa George Orwell’ın ünlü kitabı 1894’teki tarihi yeniden yazma manipülasyonu yapay zekâ ile mi inşa edilir bilemiyoruz. Bildiğimiz tek şey var yaşayarak ve zaman içinde öğreneceğimiz. ;)