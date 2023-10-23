Atatürk'ün toplantılarını yaptığı Köşkte Jumbo X Şef Osman sezener'den özel gecce!

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Jumbo ev sahipliğinde düzenlenen “Asırlık Restoranlardan Zamansız Tabaklar” etkinlikler serisinin ikincisinde şef Osman Sezener, geçmişin lezzet mirasını günümüz gastronomi trendleriyle harmanladı. İstanbul’dan sonra Ege Bölgesi’ndeki asırlık restoranların geleneksel yemeklerini Arkas Arcademia Mattheys Köşkü’nde misafirlerine sunan Jumbo, Türk gastronomi kültürüne ve Cumhuriyetimizin 100. yılına saygı duruşunda bulundu. Atatürk’ün kurmaylarıyla yaptığı toplantılara da ev sahipliği yapmasıyla bilinen Arkas Arcademia Mattheys Köşkü’nün tarihi atmosferinde gerçekleşen etkinlik, misafirleri Cumhuriyet tarihinde bir lezzet yolculuğuna çıkardı.



Şef Osman Sezener Ege’nin asırlık restoranlarının ikonik yemeklerini yorumladı

Jumbo, “Asırlık Restoranlardan Zamansız Tabaklar” etkinlik serisinin 2.’sinde Türk Mutfağı'na kattıkları özgün lezzetlerle markalaşan asırlık mekanların, gelenekten geleceğe uzanan yemekleri ile misafirleri, unutamayacakları bir lezzet yolculuğuna çıkardı.



Geccenin menüsünde; Uşak Asırlık İlyas Usta Lokantası’ndan (1923) Uşak Tarhanalı Mavi Kuyruk Karides, Edremit Ömür Lokantası’ndan (1924) Enginarlı Elbasan Tava, Edremit Cumhuriyet Lokantası’ndan (1923) Modern Karnıyarık, Afyon Aşçı Bacaksız’dan (1881) Havuçlu Pilava Sarılmış Kuzu Gerdan, Afyon İkbal Lokantası’ndan (1922) Kabaklı, Tahin Dondurma ve Tahin Mus gibi ikonik yemekler yer aldı.

Bahriye Tavukçuoğlu: “Ege’nin zengin mutfak kültürünü yansıtmak adına İzmir’e konuk olduk”



İzmir’de gerçekleşen özel geccede konuşan Jumbo Genel Müdürü Bahriye Bayraklı Tavukçuoğlu, ‘’Haziran ayında İstanbul’da başlattığımız etkinlik, gastronomi severlerden ve sektör temsilcilerinden büyük ilgi gördü. Bu kez, Ege’nin zengin mutfak kültürünü yansıtmak adına İzmir’e konuk olduk. Değerli dostlarımızla buluştuğumuz bu özel geccede, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir anıyı paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Şef Osman Sezener’in önderliğinde, Ege’nin kalbinde asırlık izler taşıyan özel lezzetlerden oluşan bir menü hazırladık. Bu lezzetlerin hikayelerini, sektörün duayen gazetecisi Nedim Atilla’nın eşsiz anlatımıyla dinledik. Gece boyunca, JUMBO ürünleriyle zamansız lezzetleri deneyimleme şansına eriştik. Bu kutlamada ayrıca, heyecanla duyurduğumuz bir projeyi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk gastronomi sektörüne duyduğumuz saygının bir göstergesi olarak, İstanbul’un ardından İzmir ve Bodrum’un da dahil olduğu MICHELIN Rehberi’ne Türkiye resmi partneri olarak destek vereceğiz. Kültürümüzün ve tarihimizin bir parçası haline gelen asırlık restoranların ortak noktası olan ‘zamansızlık ve kalite’ aslında JUMBO’nun hikayesini de anlatıyor. Bu gece, dostlarımızla bir araya gelmenin, birlikte yemek yemenin ve keyifli vakit geçirmenin anlamını yansıtıyor. İşte JUMBO, sofralarımıza değer kattığı yer tam da burası’’ diye konuştu.