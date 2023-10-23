Tarihi Yarımada'ya karşı gastronomi dolu bir yolculuk: Arwin Cihangir

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Cihangir Defterdar Yokuşu’ndan Karaköy’e inerken Arwin Cihangir sizleri karşılılıyor. Fragments Hoteli’nin roof’una çıktığınızda Tarihi Yarımada'dan Moda’ya, Adalar’a uzanan şehrin tüm güzelliğinin yansıdığı bir manzara sizi büyülüyor. Her anı bir kartpostal karesine yakışır bir güzellikte olan Arwin Cihangir’de deniz havası eşliğinde günün her saati farklı lezzetleri tadabilirsiniz. Arwin Cihangir, hem geleneksel Türk Mutfağı'nı hem de dünya mutfağını sevenlere unutulmaz bir yemek deneyimi sunuyor.



Taze ve lokal kahvaltılık malzemelerin bir araya gelmesi ile oluşan Arwin serpme kahvaltının yanı sıra köy gözlemesi, pancake, granola da menüde yer alıyor.

Tüm güne uygun makarna, salata, burger, pizzayı tadabilirken akşam servisinde ise günlük olarak hazırlanan mezeler dikkat çekiyor. Köpoğlu, babagannuş, Van Cacığı mezelerde öne çıkarken ara sıcaklarda Akdeniz mücver, çıtır kalamar, tereyağlı karides sunuluyor. Ortaya paylaşıma uygun olan menüde ana yemek olarak ise vişne soslu bonfile, çökertme kebabı, saç kavurmanın yanı sıra, somon ızgara ve mevsim balıkları sunuluyor. Vegan ve vejetaryen misafirler için özenle hazırladığı alternatifler arasından da seçiminizi yapabilirsiniz.



Arwin Cihangir şahane manzarası ile akşamüstü kokteyl içmek için de ideal. Kokteyller arasında; Toxic Love, Love Junk ve Purple Butterfly öne çıkıyor.



Günbatımı manzarası, özel etkinlikler veya romantik akşam yemekleri için ideal bir seçenek sunuyor