Karaca’dan Global Pazaryeri Hamlesi: Alessi’den Flying Tiger’a Tek Platform

Karaca, geçtiğimiz hafta perakende ve tasarım dünyasında ses getiren önemli bir iş birliği duyurusuna imza attı. Bu özel buluşmada, yalnızca Türkiye değil; İtalya ve Danimarka gibi tasarım odaklı pazarlardan gelen güçlü isimler bir araya geldi. Baci Milano’nun kurucuları Giovanni Colomba ve Silvia Arienti, Guzzini CEO’su Grosso Sergio Ferruccio, Alessi CFO’su Paolo Roviera, Flying Tiger Türkiye Genel Müdürü Sami Hotak, Mudo CEO’su Ömer Taviloğlu, Shark Ninja Türkiye Genel Müdürü Galip Bağcı ve ev sahibi Karaca CEO’su Fatih Karaca aynı masa etrafında buluştu.

Yeni Nesil Birliktelik: Karaca'nın Dijital Pazaryeri

Bu buluşmanın arkasında yatan neden oldukça stratejik. Karaca, dijital platformunu sadece kendi ürünlerini sunan bir uygulama olmaktan çıkararak, artık global markaları da çatısı altında buluşturan bir pazar yeri haline getirdi. Üstelik bu yeni modelin duyurusu yapılırken Karaca uygulaması 20 milyon indirme barajını aşarak büyük bir başarıya daha imza attı.

Yeni dönemde artık Alessi, Guzzini, Flying Tiger ve Baci Milano gibi tasarım markaları da ürünlerini Karaca dijital mağazasında sunacak. Böylece kullanıcılar dünya çapında tanınan bu markalara tek bir platform üzerinden ulaşabilecek.

Flying Tiger’ın Türkiye'deki Başarısı Karaca’ya Yol Gösterdi

Bu stratejik genişlemenin arkasında yatan ana itici güç ise Danimarka’nın popüler markası Flying Tiger oldu. 8 ay önce Türkiye pazarına giriş yapan Flying Tiger, Karaca iş birliğiyle kısa sürede büyük bir başarı elde etti. Kanyon ve Galataport’ta açılan mağazalar, dünya genelindeki 1000 Flying Tiger mağazası arasında satışta ilk 3’e girdi.

Bu performans, markanın ilk kez kendi platformu dışında bir dijital pazaryerinde yer almasına neden oldu. Böylece Karaca, Flying Tiger’ın uygulama dışı satışına izin verilen ilk global pazar yeri olmayı başardı. Bu gelişme, diğer markaların da Karaca ile dijitalde iş birliği kurmasının önünü açtı.

İtalyan Zarafetinden Türkiye’ye Açılan Yol

Toplantıda Baci Milano’nun kurucularından Giovanni Colombo ile gerçekleşen sohbet, bu iş birliğinin nasıl bir tasarım vizyonunu taşıdığını ortaya koydu. Baci Milano, canlı renkli tabak ve kaseleriyle tanınan yüzde 100 İtalyan bir marka. Colombo, özellikle barok estetikten ilham alan koleksiyonlarıyla Dubai’deki lüks mekanlarda büyük ilgi gördüklerini vurguladı. Hatta Avrupa pazarından çok Dubai ve İstanbul’a odaklandıklarını dile getirdi.

Benzer bir yaklaşımı diğer İtalyan markalar da benimsemiş durumda. Guzzini ve Alessi gibi dünya markaları, Türkiye’yi sadece büyüyen bir pazar olarak değil, aynı zamanda Avrupa’dan daha dinamik bir merkez olarak görüyor.

İstanbul, Yeni Dönemin Global Tasarım Merkezi mi Oluyor?

Bu buluşmanın ve iş birliğinin yalnızca Karaca için değil, tüm Türk perakende sektörü için önemli bir örnek olduğu çok açık. Global markaların Türkiye’yi radarına alması, sadece ekonomik nedenlerle değil, aynı zamanda tasarıma verilen değerin ve tüketici beklentilerinin yükselmesiyle ilgili. Karaca, bu dönüşümde sadece bir marka değil, aynı zamanda yeni bir perakende vizyonunun öncüsü haline geliyor.