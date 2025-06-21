Dünyanın En İyi Restoranı Seçildi: Maido Lima’dan Zirveye Ulaştı

Dünyanın gastronomi takvimi için en prestijli duraklarından biri olan The World’s 50 Best Restaurants 2025 listesi açıklandı. Lezzet, yenilikçilik ve kültürel derinliğin ön planda olduğu bu yılki listede, gastronomi sahnesine yön veren restoranlar arasında Peru’nun başkenti Lima büyük bir zafer elde etti.

Geçtiğimiz yıl beşinci sırada yer alan Maido, bu yılın birincisi olarak “Dünyanın En İyi Restoranı” unvanını kazandı. Chef Mitsuharu “Micha” Tsumura imzasını taşıyan mekan, Peru mutfağının özgün ruhunu Japon teknikleriyle buluşturduğu Nikkei mutfağı ile öne çıkıyor.

Lima Zirvede: Latin Amerika Gastronomisinin Güç Gösterisi

2025 listesi Latin Amerika mutfağının uluslararası sahnedeki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Lima’daki Kjolle dokuzuncu sıradan listeye girerken, şehrin üçüncü restoranı Mérito ise 26. sırada yer aldı. Arjantin’in gözbebeği Don Julio ise bu yıl da ilk 10’daki yerini korudu.

Maido, yalnızca sofistike menüsüyle değil; aynı zamanda kültürlerarası bir köprü inşa eden gastronomik vizyonuyla da birincilik ödülünü hak etti. Chef Tsumura, ödül konuşmasında “Gastronomi hayalleri gerçekleştirebilir. Bu, Maido’nun 16. yılı ve daha yeni başlıyoruz,” diyerek duygusal bir mesaj verdi.

Avrupa'dan Güçlü Temsil: İspanya ve Fransa’dan Yükseliş

Listede Avrupa da güçlü temsil edildi. İkinci sıraya Asador Etxebarri (İspanya), dördüncü sıraya ise yine İspanya’dan Diverxo yerleşti. Fransa’dan Table by Bruno Verjus (No.8) ve Plénitude (No.14), zarif mutfak stillerini modern tekniklerle buluşturdukları menüleriyle dikkat çekti.

Londra’nın yıldızı Ikoyi, bu yılın “en büyük sıçrayışı”nı gerçekleştirerek tam 27 sıra birden yükseldi ve 15. sıraya yerleşti. Batı Afrika esintilerini “kategori dışı” olarak tanımlanan bir mutfak anlayışıyla sunan Ikoyi, 2021’de kazandığı “One To Watch” ödülünün hakkını verdi.

Asya’dan Güçlü Çıkış: Bangkok Geccenin Parlayan Yıldızı

Bu yılın dikkat çeken şehirlerinden biri de Bangkok oldu. Toplam altı restoranla listeye giren şehir, Gaggan (No.6) ve Potong (No.13) gibi mekanlarla ön plandaydı. Chef Pichaya “Pam” Soontornyanakij tarafından kurulan Potong, daha ilk yılında 13. sıradan giriş yaptı. Çin tıbbı geçmişine sahip bir binada kurulu olan restoran, Tay-Çin füzyon mutfağıyla Michelin yıldızı kazandı.

Türkiye’den Tek Temsilci Yine Neolokal Oldu

Listede Türkiye’yi bu yıl da yalnızca Neolokal temsil etti. Chef Maksut Aşkar liderliğinde, Anadolu mutfağını çağdaş tekniklerle harmanlayan restoran, The World’s 50 Best Restaurants listesinde 100. sıradan giriş yaptı. Bu, Neolokal’in bu listeye 4. kez seçilişi ve Türkiye’den tek temsilci oluşunun altını çiziyor.

Sürdürülebilirlik anlayışı, yerel üreticilerle kurduğu güçlü bağ ve kültürel hafızaya sahip çıkan menüsüyle Neolokal, gastronominin yalnızca bir lezzet deneyimi değil, aynı zamanda bir anlatı biçimi olduğunu gösteriyor.

2022 ve 2023’te Michelin Rehberi’ne girerek bir Michelin yıldızı ve Türkiye'nin ilk Yeşil Yıldız ödülünü alan restoran, 2023 ve 2024’te Gault & Millau tarafından da “Yılın En İyi Restoranı” seçildi.

Gelecek Yıllar İçin Yeni Ufuklar

The World’s 50 Best Restaurants, yalnızca bir sıralama değil; gastronominin geleceğini şekillendiren bir vizyon belgesi. Yeni restoranlar, farklı mutfak gelenekleri ve sürdürülebilirlik gibi temalar bu listedeki tüm isimleri ortak bir potada buluşturuyor.

Neolokal’in başarı grafiği, Türkiye’deki gastronomi sektörüne ilham vermeye devam ediyor. Listede kalıcı bir yer edinmesi, yerel mutfakların doğru anlatıldığında küresel ölçekte nasıl yankı bulduğunun en güçlü örneklerinden biri.

The World’s 50 Best Restaurants 2025 – Tam Liste