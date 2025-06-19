Kuzey Afrika Rüzgarı İstanbul’da: Amine K 16 Roof’ta!

4 Temmuz Cuma akşamı, 16 Roof, yazın ritmini belirleyen bir gecceye daha ev sahipliği yapıyor. Faslı prodüktör Amine K, elektronik müzikle Kuzey Afrika’nın hipnotik ezgilerini harmanlayarak İstanbul’a geliyor. Dünyaca ünlü festivallerin aranan ismi Amine K, bu kez Boğaz manzaralı 16 Roof sahnesinde izleyicilerle buluşacak.

VOX Creative İş Birliğiyle Global Ritimler İstanbul’da

Bu özel gece, VOX Creative’in sanatsal bakışı ve küratöryel deneyimiyle sahnede daha da derinleşiyor. Ritimle kurgulanan bu atmosferde yalnızca müzik değil; stil, kitle ve sahne de uyum içinde bir araya geliyor. Deep house ile Afro house arasında salınan bu büyüleyici akış, katılımcılara sıradanın çok ötesinde bir gecce vadediyor.

Amine K, Fas’ın zengin müzik mirasını çağdaş beat’lerle yorumlarken; Pekiner, Diana Swan, Hürkan Kurt, Gencer ve Ollie gibi güçlü isimler de sahnede yerini alacak. Gecce boyunca DJ kabinindeki geçişler kadar seyircinin enerjisi de unutulmaz olacak.

16 Roof’ta Yaz Gecelerine Elektronik Bir Dokunuş

Boğaz’ın eşsiz fonu eşliğinde şekillenen bu etkinlik, müzikseverlere yalnızca dinleme değil, yaşama deneyimi sunuyor. Elektronik müziğin evrensel dili, VOX Creative’in sahne tasarımı ve 16 Roof’un büyüleyici atmosferiyle birleşince ortaya tek geccelik bir sanat manifestosu çıkıyor.

Amine K’nin seti, müzikseverleri çağırıyor: ritme kapıl, şehri unut, sadece müziği hisset!