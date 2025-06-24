Deniz Kenarında Yüksek Gastronomi: Lucca Beach x FEG Kitchen

Lucca Beach Bodrum, bu yaz sezonunda gastronomi tutkunlarını yeniden heyecanlandırıyor. Bodrum’un en gözde lokasyonlarından biri olan Mandarin Oriental, Bodrum bünyesinde yer alan Lucca Beach, 26-27 Haziran tarihlerinde ikinci kez FEG Kitchen ekibini ağırlamaya hazırlanıyor.

İstanbul’un ikonik mekanlarından Lucca’nın Bodrum’daki bu yazlık versiyonu, hem denizle iç içe atmosferi hem de özgün iş birlikleriyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören FEG Kitchen etkinliği, bu yaz bir kez daha damaklarda iz bırakacak.

Michelin Dokusunu Taşıyan Bir İş Birliği

FEG Kitchen, Michelin yıldızlı restoranlardan gelen iki usta şefin kurduğu bir gastronomi oluşumu. Francesco Capuzzo Dolcetta ve Guglielmo Chiarapini tarafından kurulan bu ekip, İtalya’nın rafine mutfak geleneğini, modern bir dokunuşla yeniden yorumluyor.

Bu özel etkinlikte, şeflerin Lucca Beach Bodrum için özel olarak tasarladığı bir menü servis edilecek. Misafirler, deniz kıyısında unutulmaz bir atmosferde İtalyan mutfağının çağdaş yorumlarını deneyimleyecek.

Yaza Lezzetli Bir Dokunuş

Lucca Beach Bodrum, gastronomi ile eğlenceyi bir arada sunan bir yaz rotası. Bu özel FEG Kitchen iş birliği, klasik beach club anlayışının ötesine geçerek yüksek gastronomi deneyimini sahile taşıyor. Bodrum’da farklı, sofistike ve unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşamak isteyenler için bu iki günlük etkinlik kaçırılmayacak fırsat sunuyor.