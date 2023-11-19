  • 19 KASIM Pazar 23:10
  • HV
Gecce Mekan | Şehrin En İyi Mekanları
Advert

Karaca ve Karaca Home’un Kasım ve Aralık mutlu eden ve gülümseten fırsatları ile yeni yılda kendinizi ve evinizi kutlayın

Kış'a  ‘merhaba’ derken, kendinizi ve evinizi şımartıp özünüze dönerek benliğinizi kutlamak için size özel önerilerimizi keşfedin.

Karaca ve Karaca Home’un Kasım ve Aralık mutlu eden ve gülümseten fırsatları ile yeni yılda kendinizi ve evinizi kutlayın
TRENDS & BRANDS
Yayın Tarihi : 19-11-2023 19:31

Kış  geldi ve yeni bir mevsimle yeni yıl ile yeni başlangıçlara ‘merhaba’ diyoruz. Yenilikleri hayatımıza katacağımız bu yeni yılda  mevsimde, size özel hazırladığımız öneri ve tavsiyelerimize  göz atarak kendinizi şımartabilirsiniz. Karaca ve Karacahome fırsatları yeni yılda yeni ürünlerle  bütçenize dost alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz. Kendinizi daha ayrıcalıklı hissetmenizi sağlayacak ipuçları, yeniyıla giriş yaparken işinizi daha da kolaylaştıracak.




Evde Kendinizi Şımartacak Zamanlar  Yaratın

Kış gelince daha çok evde vakit geçirmeye başlama zamanı ve, kendiniz ve aileniz  için daha çok vakit ayırma zamanı. En sevdiğiniz film ve dizileri  tekrar izlemek, farklı dünya mutfaklarından yeni tarifler denemek, sağlıklı smoothie’ler yapmak, yeni yıl hazırlıkları, ev süslemesi, yılbaşı ağacı hazırlamak, yeni yıl üzeri evde misafir ağırlamak,  misafirlere şık sofralar hazırlamak, onlara mutfağınızda en güzel Karaca ürünleri ile yemekler yapmak ve sunmak, favori yazarınızın yeni çıkan kitabını okumak ve kısacası  kışın soğuk havada evinizin sıcacık  en güzel zamanlarını çıkarmak ve kendinizi şımartmak! Evde spa keyfi yapmayı da mutlaka listeye almak gerek. Sakin ve dinlendirici şarkıların olduğu müzik listeniz, aromatik kokularıyla yanan mumlarınız, en şık banyo takımlarınız ve yumuşacık havlularınız rahatlatan kokularınız, cilt bakım maskeleriniz ve  aromatik esansların olduğu mumları da spa gününüze dahil ederseniz bu Kışın tadı evde çıkar bunu  unutmayın.

Satın al 



(Satın al )


Evinize yeni yıl Dokunuşları Getirin

Yeni bir yıl gelmişken  evinizin dekorasyonuna biraz romantizm biraz ışıltı, biraz samimi ve neşeli  bir hava getirmeye ne dersiniz? Yılbaşı Ağacı,  puf puf yorganlar, battaniyeler, yeni çarşaf takımları, dokulu koltuk şalları, yeni yıl yemek takımları, yeni yıl sofra dekorasyonları, fincanlar, yeni çatal bıçak takımları, yeni buharlı ütüler, hava temizleyicileri, yeni tencere takımları  ve sağlıklı pratik yemekler pişirmek için Air Pro Cook, evinizin ve mutfağınız için  küçük ev aletleri, ve daha bir çok ürün ve detaylarla evinizi farklı bir ambiyansa sokabilirsiniz. Evin havasını daha da samimileştirmek için giriş ve salon başta olmak üzere evin farklı yerlerinde kullanılan aromatik mumlar da ortama sıcak ve hoş bir hava katacaktır. Kısacası şöyle diyoruz ''sende Karaca var mı''


Satın al 


Satın al 



Satın al


Satın Al



Mutfağınıza yeni yıl aksesuarları ekleyin 

Yeni yılda Mutfağınızda ki Mutfak araç ve gereçlerinizin Kombinlerinde tarzınıza göre küçük  değişikliklere  gitmek istiyorsanız bu kış sezonu ve Kasım - Aralık  harika bir zaman. Çoğu tasarımcının en iyi işlerini çıkardığı sonbahar koleksiyonları için  mutfak aksesuarlarınızı yenilemek için fırsat yaratıyor. Mutfağınıza  çok yakışacak bir kahve makinesini ve Air Pro Cook'u bir türlü bir türlü alma fırsatınız olmadıysa Kasım ve Aralık yeni yıla girmeden indirim fırsatlarından yararlanıp almanın işte tam zamanı ve hatta hediye almak istediğiniz ama uzun uzun düşündüğünüz ne alacağım derdini aşıp verdiğimiz önerilerden esinlenip indirim fırsatlarını kaçırmadan alabilirsiniz! Hatta kızınız ya da oğlunuzun çeyizini tamamlamanın tam zamanı bile diyebiliriz ;)


Satın Al


Satın Al

Satın Al


Satın Al


Eve bakım yapın! 

Yazın okullar tatil derken çoluk çocuk evleri fazla yıprattık ve şimdi evlerimize bakım yapma zamanı! 
Çarşaflar eskidi, banyo havluları ve aksesuarları yıprandı, hatta ütü bile çok kullanılmaktan eskidi! Ah tabi ki en çok eskiyen elektrik süpürgesi oldu! Hepsini yenilemenin evlere nefes aldırmanın tam da zamanı! Kış geldi fazla cam çerçeve açamayacağımıza göre evin salonuna ve çocuk odalarına birer hava temizleme cihazı almakta da fayda var deriz;)

Bu arada kişisel bakımlarımızı da yenileme zamanı! Şık bornoz ve banyo pas pas takımları! Saç şekillendiricileri, banyo aksesuarları ve koku ile mumları da unutmamak lazım! Yeni yıl yenilenmek ve yeni yıla girerken büyük Kasım ve Aralık ayı indirimlerinden faydalanmak demek:) 


Satın al 


Satın al 


Satın Al


Satın Al

 

Karaca ile  Minik Dostları unutmayın 

Yaz ve Kış evlerimize ve bize  sevgi ve neşe getiren patili dostlarımız için Karaca'da nefis ürünler var! Yataktan tutunda, tasma ve oyuncak çeşitlerine kadar! Ayrıca hem ev içi kıyafetleri ve hem dış giyim için nefis koleksiyonlara imza atmışlar! Yeni yıla girerken onları da sevindirmeyi unutmayalım derim! Evde Evcil  hayvanı olmayanlara da Önerimiz yeni yılda yeni bir dost edinmek için harika bir zaman. Bu mevsimde, bir hayvan dostu sahiplenerek hem onlara sıcak bir yuva sunun hem de yaşamınıza yeni bir mutluluk katın. Yerel barınaklardan veya sahiplenmeyi bekleyen bir canı sahiplenerek, onlara sevgi dolu bir yuva, kendinize de bu yeni yılda ömürlük bir dost verin;) 


Satın al 


Satın al 

Satın Al



Karaca ve Karaca Home ile Yeni yıla  Yeni Başlangıçlara ‘Merhaba’ Deyin

Karaca ve Karaca Home müşterilerinin ihtiyaçlarını uygun fiyatlar, hızlı ve ücretsiz teslimat imkânlarıyla karşılayan “Gülümseten Kasım ve Aralık Fırsatları” alışveriş etkinliğini yeni yıla girerken kaçırmayın deriz. İster kendi evinize ister yeni yıl hediyesi dostlarınıza ve ailenize mutfak  elektroniğinden, ev modasına  ev yaşam ürünlerine, spordan ofis ürünlerine kadar birçok kategoride binlerce  üründe büyük indirimler ve anında  teslimat seçenekleri ile sizler Karaca ve Karaca Home web sitesini ziyaret ederek indirimler ve kampanya detayları hakkında bilgi alabilir ürünlere göz atayabilirsiniz. Etkinlik; sadece büyük indirimlerle sınırlı kalmayayım çok ta güzel kampanyalar sizleri bekliyor;)

*Bu içerik Karaca Türkiye iş birliğinde hazırlanmıştır.

Nurdan Yüzbaşıoğlu yazdı: Michelin'in Başına Gelenler