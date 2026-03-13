Karaca, Oscar Sofrasına Üçüncü Kez Damga Vurmaya Hazır!

Hollywood’un en prestijli gecelerinden biri olan Oscar Ödül Töreni, yalnızca sinema dünyasının değil aynı zamanda gastronomi ve tasarım dünyasının da dikkatini üzerine çeker. Bu yıl gerçekleşecek Oscar geccesinde bir Türk markası yeniden sahnede olacak. Karaca, 15 Mart 2026’da düzenlenecek Oscar Ödül Töreni için hazırlanan özel sofralarda üçüncü kez yer alacak.

Dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında geliştirilen Red Carpet Collection, genişletilmiş koleksiyonuyla bu yıl da Hollywood’un yıldızlarını ağırlayacak. Böylece Türk tasarım anlayışı, Oscar geccesinin ihtişamlı atmosferinde bir kez daha uluslararası sahneye çıkacak.

Karaca’nın Red Carpet Collection Koleksiyonu Oscar Sofrasında

Karaca, uluslararası pazarda dikkat çeken iş birlikleriyle marka gücünü her geçen yıl daha da artırıyor. Bu doğrultuda dünyaca ünlü şef Wolfgang Puck ile geliştirilen Red Carpet Collection, Oscar gecesinin özel davet sofralarında kullanılıyor.

İlk kez 2024 yılında Oscar töreninde kullanılan koleksiyon büyük ilgi gördü. Bunun üzerine Karaca koleksiyonu genişletti. Böylece ilk etapta 12 takımdan oluşan seri bu yıl 17 takıma çıkarıldı.

Bu özel koleksiyon, zarif tasarımı ve sofistike detaylarıyla Hollywood’un en prestijli geccesine estetik bir dokunuş katıyor.

Wolfgang Puck ile Güçlü İş Birliği

Oscar törenlerinin gastronomi tarafında en önemli isimlerden biri Wolfgang Puck. Ünlü şef yaklaşık 30 yıldır Oscar gecesinin parti menülerini hazırlıyor. Bu nedenle Hollywood’un en önemli gecelerinden birinde servis edilen her detay büyük önem taşıyor.

Wolfgang Puck, 2022 yılında Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında Karaca Fine Pearl porselenleri ile tanıştı. Bu karşılaşma, iki güçlü markanın iş birliği için ilk adımı oluşturdu.

Ardından geliştirilen Red Carpet Collection koleksiyonu, 2024 Oscar geccesinde ilk kez kullanıldı. Koleksiyonun gördüğü yoğun ilgi, iş birliğinin devam etmesini sağladı. Böylece Karaca, Oscar geccesinde üçüncü kez yer alma fırsatı yakaladı.

Karaca Koleksiyonları Hollywood’da

Bu yıl Oscar gecesinde kullanılacak Red Carpet Collection, Karaca’nın farklı koleksiyonlarını bir araya getiriyor. Koleksiyon içinde üç önemli seri öne çıkıyor.

Karaca Fine Pearl porselenleri, zarif ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Karaca Earth Collection, doğal formlardan ilham alan modern tasarımıyla sofralara farklı bir estetik katıyor.

Bununla birlikte 316+ çelik koleksiyonu, yüksek kalite standartlarıyla profesyonel mutfaklarda güçlü bir kullanım sunuyor.

Bu üç seri, Oscar gecesinin prestijli atmosferine uyum sağlayacak şekilde özel olarak seçildi.

Türk Markası Hollywood Sahnesinde

Karaca’nın Oscar geccesinde yer alması yalnızca bir marka başarısı değil. Aynı zamanda Türk tasarımının ve mutfak kültürünün global ölçekte tanıtılması açısından da önemli bir adım.

Marka, uluslararası iş birlikleriyle Türkiye’nin gastronomi ve tasarım alanındaki gücünü dünyaya taşıyor. Böylece Hollywood’un yıldızlarının buluştuğu sofralarda Türk markasının imzası yer alıyor.

15 Mart 2026’da gerçekleşecek Oscar geccesinde Karaca Red Carpet Collection, yıldızlarla dolu sofralarda bir kez daha sahneye çıkacak.