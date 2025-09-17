Karaca, İstanbul Kahve Festivali 2025’e Damga Vurdu

Karaca, 11. kez düzenlenen İstanbul Kahve Festivali 2025’te kahveseverlerle buluştu. 11-14 Eylül tarihleri arasında Tepe Nautilus’ta gerçekleşen festivalde Karaca standı, modern tasarımı, deneyim alanları ve etkinlikleriyle yoğun ilgi gördü. Marka, kahveyi yalnızca bir içecek değil, yaşam tarzı olarak sunma vizyonunu ziyaretçilere etkileyici bir şekilde aktardı.

Yenilikçi Ürünler ve İlham Veren Deneyimler

Ziyaretçiler, Karaca’nın özel tasarlanmış kahve makinelerini, fincan koleksiyonlarını ve kahve sunumuna dair yenilikçi ürünlerini deneme fırsatı buldu. Bu sayede kahveseverler, kahve keyfini nasıl kişiselleştirebileceklerini keşfetti. Stand boyunca gerçekleştirilen sunumlar, kahve kültürüne dair sohbetler ve sürpriz hediyeler festivale damga vurdu.

Refika Birgül ile Kahveye Dair İlham

Festivalin en unutulmaz anlarından biri, ünlü şef Refika Birgül’ün Karaca iş birliğiyle gerçekleştirdiği sunum oldu. Kahveye olan tutkusunu paylaşan Birgül, katılımcılara kendi imzasını taşıyan “Miras: Türk Mutfağı Teknikleri 1” kitabını hediye etti. Bu özel etkinlik, festivalin enerjisini zirveye taşıdı.

Karaca Kahve Ailesi ile Gelenekten Geleceğe

Karaca, “Karaca Kahve Ailesi” ile kahve tutkusunu ileri teknolojiyle buluşturuyor. Hatır serisi, Aquabrew teknolojisiyle bol köpüklü Türk kahvesini zahmetsizce hazırlarken, Hatır Neo Inox paslanmaz çelik cezvesi ve ısı kontrol sistemiyle uzun ömürlü bir deneyim sunuyor. Çok yönlü Hatır Plus Barista 6in1, Türk kahvesini dünya kahveleriyle birleştirerek latte ve cappuccino gibi modern tarifler hazırlamayı mümkün kılıyor.

Modern Kahve Makineleri ile Şehir Hayatına Uyum

Karaca, geliştirdiği makinelerle kahve hazırlamayı daha keyifli hale getiriyor. MyCaffe Barista S10, tek tuşla latte hazırlama özelliğiyle şehir temposuna uyum sağlıyor. CoffeeArt 2in1 filtre kahve ve espressoyu tek makinede buluştururken, CoffeeArt Barista evde profesyonel kahve deneyimi sunuyor. Bu yenilikçi ürünler, her zevke hitap ederek kahve tutkusunu günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor.