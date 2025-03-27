Kahvaltıda Bayram Var: İstanbul’un En Keyifli Bayram Kahvaltısı Mekanları

Bayram sabahları, güne başlarken kalpten gelen bir “iyi ki” dedirten anlarla doludur. Aileyle, dostlarla bir araya gelmenin mutluluğu, çocukların neşesi, uzun zamandır konuşulamayan sohbetlerin tatlı telaşı… İşte tüm bunların kalbinde yer alan bir başka güzellik var ki, o da: Bayram kahvaltısı!

İstanbul gibi büyüleyici bir şehirdeyseniz, bu keyifli anı sadece evinizin mutfağında değil, şehrin dört bir yanına yayılmış nefis mekanlarda da doyasıya yaşayabilirsiniz. Kimi Boğaz’ın kıyısında, kimi tarihi dokuların arasında, kimi ise modern tasarımı ve özgün tatlarıyla gönlünüzü fethedecek mekanlar… İstanbul’da bayram kahvaltısı, sadece bir öğün değil; bir deneyim, bir ritüel, bir kutlamadır.

Bu yazıda sizin için, İstanbul’un dört bir yanından, bayram sabahınızı unutulmaz kılacak en güzel kahvaltı mekanlarını derledim. Her biri farklı bir hikâye anlatıyor; kimi İtalyan zarafetiyle güne başlatıyor, kimi yerli malzemelerle bezenmiş serpme kahvaltısıyla doğallığı masanıza taşıyor. Ama ortak noktaları şu: lezzet, keyif ve huzur.

Şimdi hazırsanız, İstanbul’da bayram kahvaltısını ayrıcalıklı bir ana dönüştürecek o özel mekanlara birlikte bakalım. Her birini anlatırken, kahvaltı menülerine odaklanacağız, mekanın havasını hissettirecek ve gitmeden önce bilmeniz gereken tüm detayları paylaşacağız!

The Market Bosphorus – Boğaz’ın Kucağında Bir Bayram Kahvaltısı

İstanbul’da kahvaltı dendiğinde, hele ki konu bayram gibi özel bir günse, ilk akla gelen manzara tabii ki Boğaz olur. İşte tam bu noktada, The Market Bosphorus devreye giriyor ve sadece bir kahvaltı değil, bir Boğaz masalı sunuyor.

Ortaköy ile Kuruçeşme arasında, Boğaz’ın maviliğine nazır bu şık mekan, bayram sabahı için aradığınız her şeyi bir araya getiriyor: göz alıcı bir tasarım, huzurlu bir atmosfer, güler yüzlü servis ve elbette zengin bir kahvaltı menüsü. Mekana adımınızı attığınız anda sizi karşılayan manzara, içinizi ferahlatıyor; şık dekorasyon ise kahvaltınızı adeta bir ritüele dönüştürüyor.

The Market Bosphorus’un kahvaltısı, klasik serpme anlayışını şef dokunuşlarıyla yeniden yorumluyor. Zengin peynir çeşitlerinden taze fırın ürünlerine, ev yapımı reçellerden sıcak alternatiflere kadar her şey en taze haliyle sofranıza geliyor. Sıcacık pişiler, kıvamında menemenler, avokado tostlar ve göz doyuran sunumlar… Tatlı bölümünde ise mini kruvasanlar ve taptaze meyveler favoriler arasında. Dilerseniz Boğaz manzaralı terasta, dilerseniz iç mekânda konforlu koltuklarda bu ziyafeti taçlandırabilirsiniz.

Kalabalık aile buluşmaları için de oldukça uygun olan The Market Bosphorus, hem ferah yapısıyla hem de zarif servisiyle bayram sabahınızı özel kılacak bir adres. İster arkadaşlarınızla keyifli bir brunch planlayın, ister ailenizle uzun uzun kahkaha dolu bir kahvaltı sofrasına oturun; burası her şekilde hafızalarda iz bırakacak.

Ve itiraf edelim: Bir yandan Boğaz’dan geçen tekneleri izlerken, bir yandan taptaze bir kruvasan ısırmak, bayram sabahına en çok yakışan şeylerden biri değil mi?

Adres: Kuruçeşme, Muallim Naci Cd. No:56, Beşiktaş/İstanbul

Telefon: (0212) 970 19 69

Rezervasyon önerilir. Özellikle bayram gibi özel günlerde yer bulmak zor olabiliyor.

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BigChefs – Bayram Sabahlarını Sıcacık Bir Ortamda Karşılayın

Bazı mekanlar vardır, kapısından içeri adım attığınız anda sizi bir tanıdık gibi karşılar. BigChefs işte tam da öyle bir yer. İstanbul’un pek çok noktasında şubesi bulunan bu sıcak ve samimi restoran, bayram kahvaltısı için hem şehrin karmaşasından uzak ama bir o kadar da kolay ulaşılabilir bir alternatif sunuyor.

BigChefs’in kahvaltı menüsü, doğallığın ve tazeliğin bir şölenine dönüşüyor. Mevsiminde toplanmış sebzeler, köy yumurtasıyla yapılan sıcacık omletler, çıtır çıtır ekmekler ve reçeller… Tüm bunlar öylesine özenle hazırlanıyor ki, her lokmada kendinizi anne eli değmiş gibi hissediyorsunuz. Peynir ve zeytin çeşitleri, zengin fırın ürünleri, ev yapımı börekler, mini pancake’ler ve taze sıkılmış meyve sularıyla dolu bir masa düşünün. İşte BigChefs’te sizi bekleyen tam olarak bu!

Ayrıca menüde yer alan serpme kahvaltı seçeneği, kalabalık aile sofraları için de oldukça ideal. Her tabak, özenle hazırlanmış ve paylaşmaya uygun. Tabağınızdaki her lezzet, doğal ve kaliteli malzemelerle hazırlanıyor. Vegan ve vejetaryen misafirler için de menüde çeşitli alternatifler bulunuyor.

BigChefs’in atmosferi, özellikle bayram gibi özel günlerde daha da anlam kazanıyor. Şık ama abartısız dekorasyonu, sıcak renk tonlarıyla döşenmiş mekânı ve güler yüzlü çalışanları sayesinde kendinizi evinizde gibi hissetmeniz işten bile değil. Kahvaltınızın üzerine bir Türk kahvesi ya da demli bir çay alıp uzun uzun sohbet edebileceğiniz bu mekan, bayram sabahı keyfini uzatmak isteyenler için birebir.

İstanbul’da farklı semtlerde şubeleri olan BigChefs’ten en yakındaki lokasyonu seçebilir, rezervasyonunuzu önceden yaparak bu lezzetli sabahın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

Adres: Suadiye, Bağdat Cd. No: 410, Kadıköy/İstanbul

Telefon: (0216) 302 00 11

Not: Diğer şubeler için BigChefs’in resmi web sitesinden lokasyon bilgilerine ulaşabilirsiniz.

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Filo D’olio – İtalyan Zarafetiyle Başlayan Bir Bayram Sabahı

Bayram sabahında güne alışılmışın dışında, zarif ve hafif bir başlangıç yapmak isteyenler için Filo D’olio harika bir tercih. Şef Danilo Zanna’nın imzasını taşıyan bu özel mekan, klasik İtalyan lezzetlerini modern dokunuşlarla buluşturuyor. Vadistanbul’da konumlanan Filo D’olio, sadece bir restoran değil; bir atmosfer, bir deneyim, bir stil.

İstanbul’da kahvaltıya İtalyan yorumu getiren nadir yerlerden biri olan Filo D’olio’da, sabahlar sade ama lezzetli bir ritüele dönüşüyor. Taptaze focaccia ekmekleri, özel zeytinyağlarıyla buluşan domatesler, ince dilimlenmiş prosciutto, burrata ve mozzarella gibi eşsiz peynirler, menünün başrol oyuncularından sadece birkaçı. Ayrıca menüde İtalyan omletleri, taze baharatlarla zenginleştirilmiş yumurta seçenekleri ve şefin özel dokunuşuyla hazırlanan avokadolu tostlar da bulunuyor.

Kahvaltının tatlı kısmı ise başlı başına bir davet. Ricotta dolgulu krepler, meyve tabakları, espresso eşliğinde servis edilen tiramisu ve hafif İtalyan pastaları, güne tatlı bir başlangıç yapmanız için birebir. Tüm bunları, modern ama samimi bir ortamda, zarif bir sunumla deneyimlemek bayram sabahınızı sıradanlıktan çıkarıp bir kutlamaya dönüştürüyor.

Mekânın atmosferi ise tam anlamıyla İtalya’dan bir sokak havası taşıyor. Taş duvar detayları, doğal ahşap dokular, raflarda sergilenen İtalyan ürünleri ve şık masalar arasında kendinizi adeta Toskana’da bir Trattoria’daymış gibi hissediyorsunuz. Samimi servis anlayışı ve sıcak ortamıyla da büyük şehir kalabalığını unutturuyor.

Bayramda kalabalıklardan uzak, ama farklı bir şeyler deneyimlemek isteyenler için Filo D’olio kesinlikle listenin üst sıralarında yer almalı. Hem kahvaltısıyla hem atmosferiyle uzun bir sabah keyfi vadeden bu mekanda zaman nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Adres: Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109/C Vadistanbul, Sarıyer/İstanbul

Telefon: (0212) 970 00 24

Rezervasyon: Tavsiye edilir. Bayram sabahlarında yoğunluk yaşanabiliyor.

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Lacivert – Boğaz’ın Sessiz Şıklığında Açık Büfe Bir Bayram

Bayram sabahı Boğaz’da uyanmak, masanızda hafif bir esinti eşliğinde açık büfenin renklerine dalmak… Eğer hayaliniz buysa, Lacivert tam size göre. İstanbul’un en sofistike restoranlarından biri olan Lacivert, bayram sabahlarını unutulmaz kılmak isteyenler için ideal bir durak. Anadolu Hisarı’nın hemen yanı başında, Boğaz’ın en sakin ve huzurlu köşelerinden birinde konumlanan bu özel mekân, özellikle açık büfe brunchlarıyla öne çıkıyor.

Lacivert’in bayram sabahları sunduğu kahvaltı, sadece bir yeme içme deneyimi değil; bir keyif, bir ritüel. Zengin açık büfesinde onlarca çeşit peynir, taze zeytinler, kuru meyveler, ev yapımı reçeller, bal-kaymak ikilisi ve taptaze fırın ürünleri bulunuyor. Özellikle taş fırından çıkan kruvasanlar ve ekşi mayalı ekmekler, sabah sofralarının yıldızları arasında. Sıcaklarda ise özenle hazırlanmış su böreği, fırında patatesli yumurta ve çeşit çeşit omlet seçenekleri dikkat çekiyor.

Deniz ürünlerini kahvaltıya dahil etmek isteyenler için de sürprizler mevcut: füme somon, marine edilmiş levrek dilimleri gibi özel seçenekler, brunch büfesine ayrıcalık katıyor. Tatlı köşesi ise taze meyve tabaklarından hafif sütlü tatlılara, mini tartlardan el yapımı keklere kadar geniş bir yelpazeye sahip. Dilerseniz uzun uzun oturup, bir sabah kahvesiyle bu manzarayı sindire sindire izleyebilirsiniz.

Mekânın ambiyansı, şehrin karmaşasından uzak, rafine bir bayram sabahı geçirmek isteyenler için birebir. Ahşap detaylar, mavi-beyaz tonlarda dekore edilmiş masa örtüleri ve Boğaz’ın tam karşısına konumlanmış masa düzeniyle adeta bir tablo içinde kahvaltı yapıyormuşsunuz hissi uyandırıyor.

Lacivert’in deneyimli mutfağı, profesyonel servis anlayışı ve zamansız şıklığı sayesinde, bayram sabahı burada sadece doyurucu değil, aynı zamanda huzurlu ve keyifli bir anıya dönüşüyor. Uzun kahvaltıların, kahkahaların, sohbetin ve manzaranın buluştuğu bu özel atmosferi kaçırmak istemezsiniz.

Adres: Anadolu Hisarı Mah. Körfez Cd. No:57/A, Beykoz/İstanbul

Telefon: (0216) 413 42 24

Rezervasyon: Şiddetle önerilir. Özellikle bayramda yer bulmak zorlaşabilir.

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Umus İstanbul – Serpme Kahvaltının Taptaze Hâli

Bayram sabahlarını biraz daha sakin, samimi ve geleneksel bir atmosferde karşılamak isteyenler için Umus İstanbul, aradığınız o sıcak kahvaltı sofrasını kuruyor. Şık ama abartısız, özenli ama sade bir mekan olan Umus, haftasonlarına özel olarak hazırladığı serpme kahvaltısıyla bayram sabahlarına da özel bir dokunuş katıyor.

Burada kahvaltı, sadece açlığı gidermek değil; yavaş yavaş keyfine varılan, sohbetle uzayan, bol demlikli çaylarla tamamlanan bir deneyim. Serpme kahvaltı masasına gelen her şey, özenle seçilmiş ve taptaze. Zeytinler Ege’den, peynirler yerel üreticilerden, domates-biber gibi sebzeler günlük olarak halden alınıyor. Sıcacık pişi, tereyağında kızarmış sucuk, bal-kaymak ikilisi ve taş fırından çıkan mis gibi ekmekler ise sofrayı tamamlayan başlıca yıldızlardan.

Acuka, zahter, çeşitli ev yapımı reçeller ve domates soslu kızartmalar gibi kahvaltılık mezeler, kahvaltıyı daha zengin ve renkli hale getiriyor. Yumurtanızı dilediğiniz gibi sipariş edebileceğiniz seçenekler arasında menemen, sahanda sucuklu yumurta, kaşarlı omlet gibi klasikler bulunuyor. Özellikle çocuklu aileler için oldukça uygun bir menü sunuluyor; hem lezzet hem sunum açısından her yaştan misafirin damak zevkine hitap ediyor.

Umus İstanbul, hem geleneksel hem de modern çizgileri bir araya getiren mimarisiyle dikkat çekiyor. İçeride sade, pastel tonlarla dekore edilmiş ferah bir iç mekan; dışarıda ise temiz havada kahvaltı yapabileceğiniz geniş bir açık alan mevcut. Bayram sabahında ailenizle ya da sevdiklerinizle sessiz sakin bir ortamda, kaliteli bir kahvaltı deneyimi yaşamak istiyorsanız burası kesinlikle doğru adres.

Hijyen ve hizmet kalitesiyle öne çıkan mekan, aynı zamanda güler yüzlü ekibiyle de sizi evinizde hissettiriyor. Kahvaltınız bitse bile kalkmak istemeyeceğiniz bir huzur ortamı sunuyor.

Adres: Turgut Özal Bulvarı No:83, Çınar, Maltepe/İstanbul

Telefon: (0212) 807 27 27

Rezervasyon: Tavsiye edilir, özellikle hafta sonu ve bayram günlerinde erken gitmek avantajlı.

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Cova – Milano Zarafetiyle İstanbul’da Şık Bir Bayram Sabahı

Eğer bayram sabahında kendinizi biraz şımartmak, kahvaltınızı klasik bir sofradan öteye taşımak istiyorsanız, Cova İstanbul bu isteğinize fazlasıyla karşılık veriyor. Milano’dan İstanbul’a taşınan bu prestijli pastane, sadece kahvesiyle değil, kahvaltı menüsüyle de sabahınızı sofistike bir deneyime dönüştürüyor. 1817 yılından bu yana İtalya’da zarafetin simgesi olan Cova, İstanbul’da da aynı zarif çizgiyi sürdürüyor.

Kahvaltı burada bir gelenekten çok, bir sanata dönüşüyor. Menüde sizi karşılayan lezzetler özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanıyor. İnce dilimlenmiş İtalyan şarküteri ürünleri, zeytinyağlı ve baharatlı Akdeniz tabakları, taze mozzarella ve burrata peynirleriyle donatılmış salatalar ilk bakışta dikkat çekiyor. Ev yapımı kruvasanlar, brioche ekmekleri ve mini sandviçler ise Cova'nın fırınından her sabah taze olarak çıkıyor.

Tatlıyla güne başlamak isteyenler için de çok özel seçenekler var. Cova’nın efsanevi pastaları, özellikle çikolatalı ve meyveli olanlar, sabah kahvesiyle muhteşem bir uyum yakalıyor. Hafif ve zarif tatlar, sizi yormadan güne eşlik ediyor. Dilerseniz kahvaltınızı bir cappuccino, dilerseniz güçlü bir espresso ya da klasik Türk kahvesiyle taçlandırabilirsiniz.

Mekânın atmosferi ise tam anlamıyla Milano esintili. Altın yaldızlı aynalar, zamansız şıklıkta bir dekorasyon, kristal detaylarla süslenmiş masa düzeni… Cova’da kahvaltı yapmak, sanki bir sanat galerisine girip kahvaltı masasına oturmak gibi. Her şey estetik ve sadelik arasında kusursuz bir dengede.

Bayram sabahı İstanbul’un kalabalığından uzaklaşıp kendinizi zarif bir Avrupa sabahına taşımak isterseniz, Cova bu hayali gerçeğe dönüştürüyor. Şıklığı, lezzeti ve dinginliğiyle unutulmaz bir bayram sabahı için ideal bir seçenek.

Adres: İstinyePark, İstanbul

Telefon: (0212) 924 43 46

Rezervasyon: Özellikle bayram sabahlarında yoğunluk yaşanabiliyor. Erken rezervasyon önerilir.

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Huqqa – Modern Tarzda, Bol Lezzetli Bir Bayram Sofrası

İstanbul’un en popüler mekânlarından biri olan Huqqa, şıklığı, rahatlığı ve sunduğu lezzetlerle bayram kahvaltısını özel kılmak isteyenler için mükemmel bir adres. Şehirde dört farklı noktada hizmet veren Huqqa, her şubesinde aynı kaliteyi sunarken, ferah ve modern atmosferiyle öne çıkıyor. Özellikle boğaz manzaralı şubeleri, bayram sabahını hem keyifli hem de görsel açıdan doyurucu bir hale getiriyor.

Huqqa’da kahvaltı deyince akla gelen ilk şey, elbette zengin serpme kahvaltı. Haftanın her günü sunulan bu seçenek, bayram sabahında da misafirlerini lezzet dolu bir sofraya davet ediyor. Sofraya gelen ürünler arasında çeşit çeşit peynir, zeytin, taze sebzeler, bal-kaymak, ev yapımı reçeller, cevizli acuka, taptaze yumurtalı börekler ve sıcacık pişi yer alıyor. Ayrıca sahanda yumurta, menemen ve farklı omlet alternatifleri de isteğe göre hazırlanıyor.

Tatlıyı sevenler içinse minik sürprizler var: reçelli tereyağlı minik pankekler, kruvasanlar ve taze meyve tabakları, kahvaltınızı hafif ve şık bir şekilde tamamlıyor. Demlikte servis edilen çay, kahvaltının vazgeçilmez eşlikçisi olurken; dilerseniz nane limon, kuşburnu ya da taze meyve sularıyla da güne taptaze başlayabilirsiniz.

Huqqa’nın atmosferi de en az menüsü kadar etkileyici. İç mekânlarında kullanılan sade renkler, loş ve huzurlu aydınlatmalar, geniş cam cephelerden gelen doğal ışıkla birleşince, ortam hem ferah hem de oldukça konforlu bir hale geliyor. Dış mekânlar ise manzarayı izleyerek uzun uzun kahvaltı etmek isteyenler için adeta bir açık hava salonu gibi. Aileyle veya kalabalık arkadaş gruplarıyla oturmak için oldukça uygun, geniş oturma alanları sunuluyor.

Şehrin ortasında ama karmaşasından uzak bir bayram kahvaltısı için Huqqa, lezzetle şıklığı buluşturuyor. Modern çizgilerle tasarlanmış, detaylara önem verilen bu mekânda hem kendinizi özel hissedecek hem de taptaze lezzetlerle bayram sabahınızı uzun uzun yaşayacaksınız.

Adres: Kuruçeşme Mah. Muallim Naci Cd. No:56 Beşiktaş/İstanbul

Telefon: (0212) 265 12 12

Rezervasyon: Mutlaka önerilir. Bayram dönemlerinde oldukça yoğun oluyor.

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Monochrome – Fotoğraf Gibi Bir Bayram Kahvaltısı

Bazı mekanlar vardır, içine adım attığınız anda sadece bir yemek değil, bir atmosfer deneyimlersiniz. Monochrome, işte bu hissi sonuna kadar yaşatan yerlerden biri. “Fotoğraf ışıktır” mottosuyla yola çıkan bu özgün mekân, lezzet ve görsel estetiği aynı masada buluşturuyor. Bayram sabahını hem ruhunuza hem damağınıza hitap edecek bir sofrayla karşılamak istiyorsanız, Monochrome sizin için biçilmiş kaftan.

Kahvaltı menüsü özenle seçilmiş ürünlerle hazırlanıyor ve klasiklerin yanı sıra yaratıcı dokunuşlar da dikkat çekiyor. Serpme kahvaltı seçeneği, özellikle kalabalık gruplar için oldukça cazip. Taze beyaz peynir, ezine, tulum ve yöresel peynir çeşitleri, ev yapımı reçeller, bal-kaymak ikilisi, yeşillik tabağı ve fırından yeni çıkmış ekmekler sofranın temel taşlarını oluşturuyor. Ayrıca acuka, zahter, zeytin ezmesi gibi küçük ama lezzetli detaylarla sunum zenginleşiyor.

Sıcak seçenekler arasında gözlemeden menemene, otlu omletten fırında patatesli yumurtaya kadar çeşitli alternatifler mevcut. Özellikle el yapımı pişi ve çıtır su böreği, kahvaltı severlerin favorisi olmaya aday. Dilerseniz avokadolu tost, pancake ve taze meyveli granola gibi modern dokunuşları da tercih edebilirsiniz.

Monochrome’un bir başka güçlü yanı da ambiyansı. Fotoğraf sanatından ilham alan iç mimarisi, doğal ışığın bolca kullanıldığı açık tonlarda bir dekorasyonla buluşuyor. Masalar arasındaki mesafe rahat, müzik seviyesi ise sohbet etmeye uygun. İç mekânda yer alan büyük siyah-beyaz fotoğraflar, ortama estetik bir derinlik katıyor. Aynı zamanda her köşesi fotoğraf çekmek isteyenler için ideal bir sahneye dönüşüyor. Bayram kahvaltınızı burada geçirirken, sofranızı belgelemek için bolca nedeniniz olacak.

Misafirperverlik konusunda da oldukça başarılı olan Monochrome, sizi evinizdeymiş gibi hissettiriyor. Sıcakkanlı servis anlayışı, özenli sunumlar ve detaylara verilen önem, burayı sadece bir kahvaltı mekânı olmaktan çıkarıyor.

Adres: Yapı Kredi bomontiada & Galataport İstanbul

Yapı Kredi bomontiada Telefon: (0212) 296 20 42 - Galataport İstanbul Telefon: (0212) 877 09 49

Rezervasyon: Bayram sabahı yoğunluğu göz önünde bulundurularak önceden aramakta fayda var.

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The Galliard Brasserie – Şıklığın İçinde Cömert Bir Bayram Kahvaltısı

Bayram sabahına zarif bir dokunuşla başlamak isteyenler için The Galliard Brasserie, İstanbul’un seçkin adreslerinden biri. Kaliteyi ve şıklığı bir yaşam tarzı haline getiren bu özel mekân, sabahın ilk saatlerinde misafirlerini cömert ve özenli bir İtalyan kahvaltı sofrayla karşılıyor. Galliard’ın mutfağında her detay, iyi malzeme ve doğru teknikle bir araya getiriliyor. Sonuç: hem göze hem damağa hitap eden bir kahvaltı deneyimi.

Kahvaltının ana fikri: basit ama kaliteli. Sofraya gelen her ürün, özenle seçilmiş, lezzet garantili. Mozzarella, burrata, taze domates, zeytinyağı ve fesleğenle hazırlanan tabaklar, güne ferah ve hafif bir başlangıç yapmanızı sağlıyor. İnce dilimlenmiş İtalyan şarküteri ürünleri, ev yapımı focaccia ekmekleri ve küçük porsiyonlarda servis edilen zeytinli tapenadlar masaya özgün bir lezzet katıyor.

The Galliard Brasserie’nin kahvaltısında geleneksel Türk mutfağının öğeleriyle de karşılaşmak mümkün. Zengin peynir tabakları, taze sebzeler, ev yapımı reçeller, ballı kaymaklı kruvasanlar gibi tatlarla serpme kahvaltının modern bir yorumu sunuluyor. Menüdeki sıcaklar arasında sahanda yumurta, mantarlı omlet ya da parmesanlı fırın patates gibi alternatifler de bulunuyor.

Tatlıya yer ayırmak isteyenler için Galliard mutfağının hazırladığı mini pancakeler, çilekli tartlar ve bademli kekler öne çıkıyor. Yanında ise taze demlenmiş çay ya da aromalı kahvelerle uzun bir sabah sohbeti için her şey hazır.

Mekânın atmosferi ise en az mutfağı kadar etkileyici. Geniş cam cephelerden gelen doğal ışık, modern ve zarif dekorasyonla buluşunca ortaya hem şık hem de rahat bir ortam çıkıyor. Açık hava alanları ise özellikle bahar ve yaz aylarında, bayram sabahını dışarıda geçirmek isteyenler için birebir.

The Galliard Brasserie, bayram sabahınızı sadece doyurucu değil, aynı zamanda özel ve özenli kılmak için hazır. Güne iyi başlamak isteyenler için mükemmel bir adres.

Adres: Vadistanbul, Emaar Square Mall, Metropol İstanbul, Downtown Bursa

Telefon: 444 0 233

Rezervasyon: Bayram günlerinde yoğunluk olabileceği için önceden aramakta fayda var.

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Bayram Sofraları Güzeldir, İstanbul’da Daha da Güzel

Kahvaltı, sadece bir öğün değildir; bir araya gelişin, paylaşmanın, anı biriktirmenin en güzel bahanesidir. Hele ki konu bayram sabahıysa… O gün kurulan sofralarda sadece tabaklar değil, gönüller de doyar. İstanbul gibi tarih, kültür ve lezzetle iç içe geçmiş bir şehirde, bayram kahvaltısı da haliyle sıradan olmaktan çok uzaktır.

Bu yazıda seni, İstanbul’un dört bir yanına yayılan; Boğaz’a nazır, şehirden uzak ama bir o kadar da merkezde, kimi geleneksel kimi modern çizgiler taşıyan kahvaltı mekanlarında kısa bir yolculuğa çıkardım. Her biri farklı bir deneyim sunuyor ama hepsinin ortak noktası, özenle hazırlanmış sofralar, sıcacık servisler ve unutulmaz tatlar.

İster kalabalık aile sofralarının neşesini, ister sakin ve şık bir sabah ritüelini arıyor ol, İstanbul’da bu bayram sana göre bir masa mutlaka var. Bazen bir pişinin sıcağında, bazen taze sıkılmış bir portakal suyunda, bazen de bir kruvasanın kıyır kıyır sesinde bulacaksın o bayram ruhunu.

Şimdi karar senin… Bu bayram sabahı İstanbul’un hangi köşesinde, hangi masada oturacaksın? Şimdiden sana ve sevdiklerine keyifli, huzurlu, bol sohbetli ve tabii ki bol lezzetli bir bayram diliyoruz.

Afiyetle, neşeyle, sağlıkla…