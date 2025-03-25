Gerçek Bursa İskenderi Şimdi Ramazan’a Özel Menüsüyle Levent’te

Ramazan ayında İskender Kebap için Bursa yollarına düşmeye gerek yok. Orijinal tariflerle hazırlanan meşhur Bursa lezzetleri artık İstanbul Levent’te! Bursa Garaj Kebap, Ramazan’a özel hazırladığı menüsüyle misafirlerine unutulmaz bir iftar ve sahur deneyimi sunuyor. Hem geleneksel hem de özgün lezzetlerin bir arada sunulduğu bu özel menü, kebapseverleri kendine hayran bırakıyor.

Lezzetli Bir Başlangıç: Geleneksel İftariyelikler

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan iftariyelikler, Bursa Garaj Kebap’ta özenle hazırlanıyor. Hurma, yeşil ve siyah zeytin, pastırma, beyaz peynir, kaşar peyniri, bal, reçel, domates ve salatalık söğüş gibi klasik iftar lezzetleri sofraya renk katıyor. Bunlara ek olarak, vişneli yaprak sarma da sofraları zenginleştiren özel lezzetlerden biri olarak sunuluyor.

Sıcacık Bir Başlangıç: Mercimek Çorbası

İftara hafif ve lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenler için süzme mercimek çorbası menüde yer alıyor. Geleneksel tarifle hazırlanan bu çorba, iftar sofralarına sıcaklık ve lezzet katıyor.

Ana Yemeklerde Efsane Tat: Orijinal İskender

Ana yemeklerde ise Bursa'nın efsaneleşmiş lezzetleri öne çıkıyor. Misafirler, İskender Kebap, Döner ya da Pilav Üstü Döner seçeneklerinden dilediklerini tercih edebiliyor. Her bir yemek, ustalıkla hazırlanıyor ve orijinal Bursa tariflerine sadık kalınarak servis ediliyor. Özellikle İskender, tereyağı, domates sosu ve taptaze pidelerle servis edilerek gerçek bir Ramazan şölenine dönüşüyor.

Tatlılar ile Ramazan’a Tatlı Bir Veda

İftar menüsünü taçlandıran tatlılar, Ramazan sofralarının en sevilen anlarını oluşturuyor. Kemalpaşa tatlısı, kabak şekeri ve sütlaç, iftarın ardından hem hafif hem de tatlı bir final sunuyor. Her biri geleneksel tariflerle hazırlanıyor ve damakta iz bırakıyor.

Sıcak ve Soğuk İçecek Seçenekleriyle Ferahlık

Menüde, meşrubat, çay ve kahve gibi içecek seçenekleri de bulunuyor. Serinletici ve rahatlatıcı bu içecekler, iftar yemeğini tamamlayan ferahlatıcı detaylar arasında yer alıyor.

Lezzeti Uzakta Aramayın: Bursa’nın Tadı Levent’te

Ramazan boyunca hem sahur hem de iftar için kapılarını açan Bursa Garaj Kebap, gerçek Bursa lezzetlerini İstanbul’a taşıyor. Levent’te yer alan bu lezzet durağı, orijinal tatlardan ödün vermeyen menüsüyle damaklarda iz bırakıyor. Ramazan ayında hem geleneksel sofraları arayanlar hem de farklı deneyim peşindekiler için harika bir tercih oluşturuyor.