A'jia Hotel’de Ramazan Şıklığı: Boğaz’da 4 Farklı İftar Menüsü

Zenkai Restaurant, Ramazan Bayramı boyunca misafirlerini unutulmaz bir iftar deneyimine davet ediyor. Boğaz kıyısında konumlanan A'jia Hotel’in eşsiz atmosferinde, özenle hazırlanan dört farklı iftar menüsü, Ramazan akşamlarınıza hem lezzet hem de zarafet katıyor. Her menü, şefin özenle seçtiği taze malzemeler ve geleneksel tariflerin modern yorumlarıyla hazırlandı.

Boğaz Kenarında Ramazan’ın Huzurunu Yaşayın

Ramazan ayının ruhunu Boğaz’ın büyüleyici manzarası eşliğinde hissetmek isteyenler için A'jia Hotel mükemmel bir seçenek sunuyor. Serin suların yanı başında kurulan sofralar, İstanbul’un en şık iftar deneyimlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Sevdiklerinizle birlikte paylaştığınız bu özel akşamda, hem gözünüz hem gönlünüz doyacak.

Zenkai Restaurant’tan Dört Farklı Lezzet Rotası

Zenkai Restaurant’ın yetenekli şefi tarafından hazırlanan dört farklı iftar menüsü, her damak tadına hitap edecek çeşitliliğe sahip. Menülerin her birinde taptaze ürünler ve özenle oluşturulmuş tarifler yer alıyor. Sunumlar, Ramazan sofralarına özgü zarafeti modern çizgilerle buluşturuyor. Geleneksel tatların yeniden yorumlandığı bu özel menüler, misafirlere hem nostaljik hem de yenilikçi bir iftar deneyimi sunuyor.

Lezzet, Manzara ve Şıklık Bir Arada

A'jia Hotel, sadece lezzetli yemekleriyle değil, aynı zamanda sunduğu huzurlu ve şık atmosferle de öne çıkıyor. Boğaz kıyısındaki konumu sayesinde misafirler, iftarlarını İstanbul’un en etkileyici manzarası eşliğinde yapıyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren bu keyifli deneyim, Ramazan ayında unutulmaz anılar biriktirmenize olanak tanıyor.

Fiyatlandırma ve Rezervasyon Detayları

Kişi başı menü fiyatı 3.500 TL + %10 servis ücreti olarak belirlenmiş durumda. Grup rezervasyonları için özel bir ayrıcalık sunuluyor ve bu durumda kişi başı ücret 3.750 TL oluyor. Rezervasyonların yoğun ilgi gördüğü bu özel dönemde yerinizi önceden ayırtmanız tavsiye ediliyor.

Ramazan’ı A'jia Hotel Ayrıcalığıyla Taçlandırın

Ramazan’ın manevi atmosferini hem lezzet hem de zarafetle yaşamak isteyenler için A'jia Hotel ve Zenkai Restaurant, bu yılın en özel iftar deneyimlerinden birini sunuyor. Boğaz’ın kıyısında kurulan sofralar, İstanbul’un büyüsünü yansıtan detaylarla dolu. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz bu akşamlar, her yönüyle hafızalarda kalacak.