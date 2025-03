Geleneksel Tatlar ve Modern Sunumlar The Market Bosphorus’ta Buluşuyor

The Market Bosphorus, Ramazan ayına özel sunduğu lezzetler ve üstün hizmet anlayışıyla İstanbul’un gastronomi sahnesine damga vuruyor. Boğaz’ın büyüleyici manzarasına karşı konumlanan bu zarif mekan, Ramazan’ın manevi atmosferini unutulmaz anlara dönüştürüyor. Hem iftar hem de sahur için hazırlanan özel menülerle, misafirlerine sadece bir öğün değil, benzersiz bir deneyim sunuluyor.

Sahurda Serpme Kahvaltı Keyfi

The Market Bosphorus, Ramazan boyunca Cuma ve Cumartesi geceleri sahur için özel bir serpme kahvaltı servisi gerçekleştiriyor. Gece saat 03:00’a kadar süren bu özel sunumda, misafirlere geleneksel kahvaltılıklar eşliğinde doyurucu bir sahur keyfi yaşatılıyor. İstanbul’un eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde sahur yapmak, bu özel ayı daha da anlamlı hale getiriyor. Özellikle şehrin yoğunluğundan uzaklaşıp huzur dolu bir atmosfer arayanlar için ideal bir tercih sunuluyor.

Geleneksel Tatlarla Zenginleştirilmiş İftar Menüsü

Mekanın Mutfak Direktörü İsmail Ercan Turan tarafından özenle hazırlanan iftar menüsü, yöresel tatlarla modern mutfağı harmanlıyor. Misafirler iftar sofralarında sadece lezzetle değil, aynı zamanda kaliteyle de buluşuyor. Menünün başlangıcında sunulan Aya Çorbası, Kayseri ve Sivas yörelerinden ilham alarak hazırlanıyor. Kurutulmuş patlıcan ve nohutla zenginleştirilen bu özel çorba, geleneksel tarifin modern bir yorumunu sunuyor. Soğuk akşamları ısıtan bu çorba, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi haline geliyor.

Ana Yemeklerde Lezzet Şöleni

İftar menüsünün ana yemekleri, damaklarda iz bırakacak çeşitlilikte sunuluyor. Misafirler, ızgara etler, antrikot, tavuk şiş ve kuzu yaprak gibi birbirinden lezzetli seçeneklerle adeta bir ziyafete davet ediliyor. Her gün yenilenen menü içerikleri sayesinde gelen misafirler her seferinde farklı ve taze lezzetleri keşfetme imkânı buluyor. Bu detay, The Market Bosphorus’un her ziyaretçisini özel hissettirme anlayışını yansıtıyor.

Ramazan’ın Ruhuna Uygun Şık ve Huzurlu Bir Atmosfer

Göz alıcı tasarımı, sade şıklığı ve dingin atmosferiyle The Market Bosphorus, Ramazan ayını huzur içinde geçirmek isteyenler için eşsiz bir ortam sunuyor. Üstün hizmet kalitesi, detaylara verilen önem ve özenle seçilen malzemeler, misafirlerin memnuniyetini en üst seviyeye taşıyor. Boğaz’ın eşsiz görüntüsü eşliğinde sunulan her tabak, bu özel ayın anlam ve ruhunu yansıtıyor.