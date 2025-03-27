After Sunset’te Hafta Sonu Rüzgarı: DJ Evren Katırcıoğlu Sunset’te!

İstanbul’un ikonik lezzet ve manzara duraklarından Sunset Grill & Bar, sadece mutfağıyla değil, geceye yön veren müzikleriyle de adından söz ettiriyor. Ulus Parkı’nda Boğaz’a nazır konumlanan mekan, 1994’ten bu yana “fine dining” anlayışının öncülerinden biri olmayı sürdürüyor. Ama Sunset’in gün batımından sonra büründüğü o bambaşka ruh var ki, işte o After Sunset adını taşıyor ve hafta sonlarına enerji katıyor.

Işıklar Sönüyor, Müziğin Nabzı Yükseliyor

After Sunset geccelerinde ışıklar biraz sönük, ama eğlence sonuna kadar açık. Bu hafta 28 Mart Cuma ve 29 Mart Cumartesi akşamları DJ kabininde tanıdık bir isim var: Sunset ruhunu yıllardır ritimle buluşturan, tarzıyla adeta geceye imza atan Evren Katırcıoğlu... Müziğin zarafetle buluştuğu bu özel performanslar, İstanbul gece hayatının sofistike ama bir o kadar da coşkulu yüzünü sunuyor. Boğaz’ı fon yapan bu atmosferde, unutulmaz bir gece sizi bekliyor.

Haftanın yedi günü 12:00 – 00:00 saatleri arasında hizmet veren Sunset Grill & Bar, günün her anında zarafetiyle büyülüyor. Ama hafta sonu gelince, işin rengi değişiyor: After Sunset başlıyor. Ve müzik, gecceye yön veriyor.