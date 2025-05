Japonya Rüzgarı Kumiko’da Esti: Sakura Festivali’nden Renkli Anlar

İstanbul’un kalbi Gümüşsuyu’nda, CVK Park Bosphorus Hotel'in girişinde yer alan Kumiko Sushi & More, 8-9-10 Mayıs tarihlerinde Japonya’nın ruhunu taşıyan özel bir festivale ev sahipliği yaptı. Japon kültürünün gelenekleriyle yeniden doğuşu simgeleyen Sakura Festivali, bu yıl Üç gün boyunca çay seremonilerinden sokak lezzetlerine, geleneksel müziklerden animeye kadar zengin bir program sundu. GecceMekan olarak biz de bu özel deneyimi yerinde yaşadık.

Lezzetle Başlayan Bir Serüven

Festivalin ilk gününde Japon çay seremonisinin usta ismi Maki Shibuya, Kumiko'nun zarif atmosferinde unutulmaz bir seremoniye imza attı. Günün devamında ise, "Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi" unvanlı Şef Sinan Damgacıoğlu, sadece bu gecceye özel hazırladığı Chef's Table menüsüyle Japon mutfağının rafine lezzetlerini seçkin davetlilere sundu. Sushi, ramen, tempura gibi önemli yemeklerin ardındaki felsefeyi anlatan sunumu, konuklara Tokyo sokaklarında bir lezzet yolculuğu vadetti.

Tadım Deneyimi ve Japon Ezgileri

Festivalin ikinci günü yeniden Maki Shibuya'nın çay seremonisiyle başladı. Ardından, gastronomi yazarlığı ve şarap uzmanlığı ile tanınan Levon Bağış, şarap ve sake arasındaki tat geçişlerini anlattı. Bu keyifli sunum sırasında sahne alan Suetomi Koto Society, geleneksel Japon Koto müziğiyle atmosferi bambaşka bir boyuta taşıdı. Etkinlik alanında kurulan Origami ve Sakura sanatları atölyeleri, Kumiko ahşap işçiliği tanıtımı, kimono deneyim alanları gibi istasyonlar, misafirlere hem interaktif hem de geleneksel deneyimler sundu.

Atölyelerle Geleneksel Sanatlarla Buluşma

Festivalin en kapsamla günü olan Cumartesi, tam anlamıyla bir Japonya karnavalına dönüştü. Gün boyu süren Origami Atölyesi, Kimono Deneyimi, Kumiko Sanatı Tanıtımı, Yüz Boyama Etkinliği, Anime Çizim Atölyesi, Anime Cosplay Gösterileri ziyaretçilere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı. Şef Sinan Damgacıoğlu, bu kez Japon sokak lezzetleriyle sahnedeydi. Ziyaretçiler, sokak stantlarında Japon mutfağının dinamik ve eğlenceli yüzüyle tanışma fırsatı buldu.

Ritmin Yükselişi: Taiko ve DJ Performansı

Gün batımıyla birlikte festival sahnesinde Japon ritimlerinin kalbi attı. Taiko davul gösterisi, geleneksel Japon enerjisini modern vuruşlarla harmanladı. Ardından sahneye çıkan DJ performansı, elektronik beat’lerle Japon ezgilerini buluşturarak geceye dans dolu bir kapanış getirdi.

Lezzet, Estetik ve Japonya’nın Ruhu

Etkinliğin her anında, Kumiko Sushi and More'un özenle hazırladığı özel lezzetler de yerini aldı. Festival menüsüne özel olarak sunulan tatlar, sadece damaklara değil; göze ve ruha da hitap etti. Japon mutfağının estetik ve denge anlayışı, menünün her detayına yansıdı.

İstanbul’da Japonya’ya Açılan Kapı

Sakura Festivali, sadece bir gastronomi deneyimi değil; aynı zamanda bir kültürler arı yası oldu. Japonya'nın geleneksel zarafetini, modern dinamizmini ve sanatsal çok yönlülülüğünü İstanbul'a taşıyan festival, ziyaretçilere unutulmaz anlar bıraktı.