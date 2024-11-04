İzmir’de Kasım 2024 Kültür-Sanat Etkinlikleri Başlıyor: Unutulmaz Anlara Hazır Mısınız?

Kasım ayının gelişiyle İzmir, dolu dolu bir kültür-sanat takvimine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2024 Kasım ayında İzmir’de düzenlenecek konserlerden sergilere, tiyatro oyunlarından çeşitli kültür etkinliklerine kadar pek çok seçenek İzmirlileri bekliyor.

Kasım ayının enerjisini artırmak, sanata ve eğlenceye dair her alanda bir şeyler yapmak isteyenler için İzmir etkinlik rehberimizi derledik. Bu ay boyunca İzmir’in benzersiz etkinlikleriyle şehrin her köşesinde sanat dolu anlar yaşanacak!





İzmir Kasım Ayı Konserleri

Aşkın Nur Yengi









Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Aşkın Nur Yengi, hayranlarıyla buluşmak için İzmir’e geliyor! Unutulmaz şarkıları ve etkileyici vokaliyle dinleyicileri büyüleyecek olan Yengi, geçmişten günümüze en sevilen hitlerini seslendirecek.

Yer: SoldOut Performance Hall

Tarih: 1 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Cem Adrian 20. Yıl Konserleri & An Epic Symphony

Türk müziğinin benzersiz sesi Cem Adrian, sanat hayatındaki 20. yılını unutulmaz bir konser serisiyle kutluyor! Eşsiz vokali ve duygu dolu şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden Adrian, bu özel konserlerde en sevilen parçalarını Epic Symphony iş birliğiyle, Night Flight Symphony Orchestra eşliğinde seslendirecek. Duygusal ve görkemli bir müzik şölenini kaçırmayın!

Yer: İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 2 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Skapova

Skapova, enerjik ritimleri ve sevilen şarkılarıyla 6 Kasım akşamı Hayal Kahvesi İzmir sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor! Ska ve reggae tınılarını özgün tarzıyla harmanlayan grup, dinleyicilere coşku dolu bir performans yaşatacak! Dinamik sahne enerjisi ve sürükleyici melodileriyle bu konseri kaçırmayın.

Yer: Hayal Kahvesi İzmir

Tarih: 2 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Thurisaz

Ülkemizde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Belçikalı Black-Doom metal grubu Thurisaz, Türkiye Turnesi kapsamında İzmirli sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yer: SoldOut Performance Hall

Tarih: 7 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Soft Analog

oft Analog, 80’ler ve 90’ların nostaljik synth-pop, disko-funk ve elektro dans-pop tınılarını modern bir yaklaşımla harmanlıyor. Melankolik ve eleştirel bir anlatımla, enerjik ritimler ve güçlü bas hatları eşliğinde dinleyiciyi hem dansa davet ediyor hem de derin bir farkındalık yaratıyor. Eski drum machine ve synthesizer’larla zenginleştirilmiş performansları, modern hayatın duygularına dair etkileyici bir yolculuk sunuyor.

Yer: Ooze Venue İzmir

Tarih: 8 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletinial

Güneş

R&B ve pop müziğin parlayan yıldızı Güneş, hit şarkıları “Suçlarımdan Biri”, “NKBİ” ve “Dua” ile müzikseverleri büyülemeye devam ediyor. Sekiz farklı ülkede 300 milyonu aşkın dinleyiciye ulaşan sanatçı, enerjik sahne performansı ve güçlü vokaliyle Hangout Performance Hall sahnesinde unutulmaz bir gece yaşatacak.

Yer: Hangout Performance Hall

Tarih: 8 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Hayko Cepkin

Hayko Cepkin, rock ve metal müziği Anadolu ezgileriyle harmanlayarak sahnede güçlü bir atmosfer yaratıyor. Yüksek enerjili vokalleri ve çarpıcı performansıyla dinleyicileri derin bir müzikal yolculuğa çıkarırken, sert ritimler ve karanlık melodilerle unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Yer: Hangout Performance Hall

Tarih: 9 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Büyük Ev Ablukada Akustik

Büyük Ev Ablukada, akustik performansıyla dinleyicilerini bambaşka bir müzikal yolculuğa çıkarıyor. Grubun benzersiz sözleri ve samimi tınıları, akustik düzenlemelerle daha da derin bir etki yaratıyor. Bu özel konser, Büyük Ev Ablukada’nın alışılmış enerjisini daha yalın ve duygusal bir şekilde sunarak izleyicilere farklı bir atmosfer vaat ediyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 12 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Zakkum

Türk alternatif rock sahnesinin sevilen isimlerinden biri olan Zakkum, SPR PUB Eskişehir sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor! Glam ve Brit-Pop Rock tarzlarını harmanlayan grup, unutulmaz şarkılarını ve etkileyici coverlarını dinleyicileriyle paylaşacak. Vokalde Yusuf Demirkol’un güçlü sesi ve enerjik sahne performansları, bu özel gecede herkesin kalbini fethedecek.

Yer: Ooze Venue İzmir

Tarih: 15 Kasım 2024, 23:00

Bilet: Biletinial

Halil Sezai

Duygusal şarkıları ve güçlü yorumlarıyla tanınan Halil Sezai, sahnede yine içten performansıyla müzikseverlerle buluşuyor. Hem romantik hem de hüzünlü melodileriyle dinleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaran sanatçı, en sevilen şarkılarını Hangout Performance Hall’da seslendirecek.

Yer: Hangout Performance Hall

Tarih: 16 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Fettah Can

Türk pop müziğinin sevilen ismi Fettah Can, en güzel şarkılarıyla sahnede! Duygusal sözleri ve etkileyici besteleriyle tanınan sanatçı, dinleyicilerine unutulmaz bir konser deneyimi sunacak. Aşk ve hayat üzerine yazdığı samimi şarkılarla tanınan Fettah Can, bu özel gecede hayranlarıyla buluşarak, müziğin ruhunu sevenlerine hissettirecek.

Yer: SoldOut Performance Hall

Tarih: 22 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Can Bonomo

Can Bonomo, dinamik sahne performansı ve özgün tarzıyla müzikseverleri büyülemeye hazırlanıyor. Farklı müzik türlerini ustalıkla bir araya getirerek dinleyicilere eşsiz bir deneyim sunacak olan sanatçı, sevilen hitlerini Hangout Performance Hall’da seslendirecek. Konser, Bonomo’nun enerjisiyle dolu anlara ve unutulmaz anılara ev sahipliği yapacak.

Yer: Hangout Performance Hall

Tarih: 23 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletix

Can Ozan

Akustik folk ezgilerinden elektronik tınılara kadar geniş bir müzikal yelpazede ürettiği şarkıları ve özgün tarzıyla son dönemin en sevilen isimlerinden Can Ozan, İzmir’de! Hangout sahnesinde dinleyicileriyle bir araya gelecek şarkıcı, en sevilen şarkılarını bu özel gecede seslendirecek.

Yer: Hangout PSM

Tarih: 26 Kasım 2024, 22:00

Bilet: Biletinial

İzmir Kasım Ayı Tiyatroları

Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz

Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz, Sam Shepard’ın klasikleşmiş True West oyununa çağdaş bir yorum getiriyor. İki zıt kardeşin -kentli senarist ve özgür ruhlu hırsız- birbirlerini keşfetme ve birbirlerine dönüşme hikâyesi, doğa ve kent, sanat ve ticaret, hayaller ve gerçekler arasındaki çatışmaları sahneye taşıyor. Sistem içinde ezilen insanın çıkış yolu arayışını mizah ve dramla harmanlayan bu oyun, izleyicilere derin bir sorgulama sunuyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 1 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Tartuffe

Orgon’un safça güvenini kazanan sahte dindar Tartuffe, hem servetini ele geçirmeye hem de ailesini dağıtmaya çalışır. Ancak, zeki hizmetçi Dorine ve diğer aile üyeleri, Tartuffe’nin sinsi planlarını boşa çıkarmak için harekete geçer. İhanet, entrika ve mizahla dolu bu eser, insan doğasının zaaflarını ustalıkla gözler önüne seriyor.

Yer: Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi

Tarih: 1 – 2 – 22 – 23 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Ortadaki Oyun

Günümüz Türk Tiyatrosu’nun temellerini oluşturan orta oyunu geleneği anlatım biçimini genel olarak baz alan, yine o döneme ait müzikal ve sanat müziği parçalarının aralara serpiştirilmiş bir şekilde sahneye uyarlandığı müzikli hicivli bir güldürü sizi bekliyor. Orta oyunu geleneğinin usta isimleri Altan Erkekli ve Veysel Diker’in muhteşem performansıyla sahnelenen Ortadaki Oyun, izleyenleri güldürürken düşündürmeye geliyor.

Yer: Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 2 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

39 Basamak

Nasyonel Sosyalizm’in yükselişiyle gerilim dolu bir atmosfere sürüklenen Hannay, gittiği bir gösteride hayatının tamamen değiştiğini fark eder ve kendini uluslararası bir casusluk ağının tam ortasında bulur. Gizem ve aksiyonun iç içe geçtiği bu sürükleyici oyun, izleyicileri tarihsel arka planıyla büyülerken temposu hiç düşmeyen bir macera sunuyor.

Yer: Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu

Tarih: 5 – 6 – 7 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Münasebetsiz

Aşk acısı çeken bir fotoğrafçı ile kararlı bir kiralık katilin yollarının kesiştiği bu komedi dolu oyun, izleyiciyi sürprizlerle dolu bir hikâyeye davet ediyor. Bir otelde başlayan karşılaşma, eski eşler, psikiyatristler, otel görevlileri ve polislerin de dahil olmasıyla karmaşık ve eğlenceli bir hal alıyor. Farklı kişiliklerdeki bu karakterlerin çatışmaları, komik ve beklenmedik olaylara sahne olurken izleyiciyi bolca güldürüyor. Dinamik yapısıyla bu oyun, mizah ve sürprizleri sevenler için keyifli bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: Konak Sahnesi

Tarih: 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 Kasım 2024, 15:00 – 20:00

Bilet: Biletinial

Hamlet

Babasını öldüren ve tahta geçen amcası Claudius’tan intikam almak isteyen Prens Hamlet, bu karanlık yolculukta keder, öfke ve delilik arasında savrulur. Danimarka krallığında geçen bu trajik hikâye, insanın içsel çatışmaları ve adalet arayışını derin bir şekilde ele alır. Shakespeare’in güçlü dili ve karakterlerin karmaşık psikolojisiyle Hamlet, izleyiciyi hâlâ derinden etkileyen bir sahne klasiği olmaya devam ediyor.

Yer: Bornova KSM Bozkurt Kuruç Sahnesi

Tarih: 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 Kasım 2024, 15:00 – 20:00

Bilet: Biletinial

Fareler ve İnsanlar

Büyük Bunalım döneminde, zeki George ve saf Lennie’nin hayalleri peşinde sürüklenirken yaşadıkları umut, dostluk ve trajedi dolu hikâyesi izleyiciyi derinden etkiliyor. Salinas Vadisi’nde geçen bu öykü, insanların hayallerine nasıl tutunduğunu ve bu hayallerin nasıl yıkıldığını gözler önüne seriyor. Fareler ve İnsanlar, zamansız bir insanlık dramı olarak izleyiciye güçlü duygular ve düşünceler aşılıyor.

Yer: Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi

Tarih: 5 – 6 – 7 – 8 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 Kasım 2024, 15:00 – 20:00

Bilet: Biletinial

Freud’un İnsanları

Freud’un İnsanları, Sigmund Freud’un Psikoseksüel Gelişim Teorisi’ni esprili bir yaklaşımla tiyatro sahnesine taşıyor. Kimya Gökçe Aytaç ve Onur Büyüktopçu’nun başarılı performanslarıyla sahnelenen oyun, Freud’un teorisinde yer alan beş gelişim evresini tamamlayamayan bireylerin ilişkilerini mizahi bir dille ele alıyor. Tiyatro Yeditepe ve BAM Yapım prodüksiyonu olan bu eser, psikolojiyi ve komediyi ustalıkla harmanlayarak izleyicilere düşündürücü ve eğlenceli bir deneyim sunuyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 6 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı

44 yaşındaki Dave, evli ve çocuklu bir bodyguard, yeni bir iş arar ve bir gazete ilanı sayesinde bir sanat galerisinde güvenlik görevlisi olur. Bu işin daha kolay olacağını düşünür. Görevi, galerinin arka tarafındaki, sert içerikli bir serginin bulunduğu bir odanın güvenliğini sağlamaktır. Odanın önünde “DİKKAT! Bu odadaki sergi sert içeriklidir. Rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen girmeyin. 18 yaşından küçükler zaten giremez.” yazılı bir perde vardır. Ancak Dave’e, sergi hakkında veya neden orada olduğuna dair hiçbir bilgi verilmez.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 8 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Nazımname – Bir Gidiş Hikayesi

Bir grup tiyatrocunun Nazım Hikmet’in hayatını sahnelemek için çıktığı yolculuk, kara-komik bir maceraya dönüşüyor. Oyunda yalnızca Nazım Hikmet’in değil, dönemin edebiyatçıları ve dostlarının da onunla kesişen yolları ele alınıyor. Nazım’ın mücadelesi, ayrılıkları ve umudu anlatan bu oyun, izleyiciyi duygusal bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Ferhan Şensoy Sahnesi

Tarih: 8 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür

‘Sarı Duvar Kâğıdı’ hikayesinden ilham alan Karanlıkta Kadınlar Sarı Görünür, farklı olduğu için çevresi tarafından psikolojik baskıya maruz kalan genç bir kadının hikayesini sahneye taşıyor. Toplumun dayattığı “normallik” kalıplarına uymaya zorlanan kadın, yeni taşındıkları evdeki duvar kağıdında sanki başka bir kadının hapsolduğunu fark eder. Farklılık ve uyum kavramlarını sorgulayan bu özgün tiyatro eseri, bireyin özgürleşme mücadelesine dair güçlü bir mesaj veriyor.

Yer: Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi

Tarih: 8 – 9 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Balık Kılçığı

Balık Kılçığı, uzak bir vadi kasabasında bir anıt tasarlamakla görevlendirilen ünlü bir mimar ve stüdyosuna gelen kör bir kadının karşılaşmasını merkeze alan, derin bir psikolojik gerilim sunuyor. Yağmurlu bir gecede gerçekleşen bu yüzleşmede, iki kadın etik, inanç, annelik ve insan olmanın anlamı üzerine konuşur, tartışır ve kendi iç dünyalarıyla yüzleşirler. Oyunun gerilim dolu atmosferi, bireyin kendini çözümlemesinin tehlikelerine dair ürkütücü bir bakış açısı sunarken, izleyiciyi etkileyici bir içsel yolculuğa davet ediyor.

Yer: Tiyatro Salt

Tarih: 8 – 15 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Müfettişler

Tiyatro.iN’nin yeni oyunu “Müfettişler,” Melih Cevdet Anday’ın 1972’de yazdığı uyumsuz dört oyunundan biridir. Engin Hepileri’nin sahneye koyduğu bu eser, modern çalışma hayatının ve baskıcı sistemlerin yarattığı kutuplaşmayı ele alırken, eşit bir dünya hayalini ve özgür bir yaşam için harekete geçme çağrısını vurguluyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 17 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Tolstoy’dan İtiraflar

Lev Nikolayeviç Tolstoy’un İtiraflarım eserinden ilham alan bu tiyatro oyunu, dünyaca ünlü yazarın içsel arayışlarına ve varoluşsal sorgulamalarına derin bir yolculuk sunuyor. Tolstoy’un “Neden yaşıyorum?” sorusu etrafında şekillenen anlatı, hayatın anlamını arayan bir zihnin karanlık ve aydınlık köşelerini keşfeder. Voltaire’in alaycı yorumlarından savaşların acımasızlığına, bilim ve inanç çatışmalarından ölümün kaçınılmazlığına kadar birçok felsefi tema, sahnede güçlü bir şekilde ele alınıyor. İzleyiciyi Tolstoy’un ruhuna açılan gizemli bir pencere aralayan bu eser, varoluşun derinliklerinde kaybolmaya davet ediyor.

Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 17 Kasım 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Fanatik

Fanatik, Tanju ve Eda’nın 5 yaşındaki oğulları Atlas’a, cenazesi olan dedesinin nereye gittiğini akılcı bir dille anlatma çabasını konu alıyor. Gerçekleri aktarmak isteyen bu aile, Tanju’nun annesinin öbür dünyaya dair inancı ile çatışırken, Tanju, Galatasaraylı yapılan oğlunu bu illetten kurtarmak için her şeyi göze alıyor. Aile içinde yaşanan bu komik ve duygusal çatışma, kimliklerimizi şekillendiren aile baskısını ele alıyor. Fanatik, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmeye çalışan bir ailenin mücadelesini sahneye taşıyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Salonu

Tarih: 18 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Güne Bakan Cam Kırıkları

İki yalnız insanın bir parkta tesadüfen karşılaşmasıyla başlayan bu oyun, geçmiş ve bugün, yalan ve gerçek arasında sürükleyici bir hikaye sunuyor. Memet Baydur’un hüzünlü ama zeki ve alaycı üslubuyla yazılmış bu eser, izleyicileri hem güldüren hem de derin düşüncelere sürükleyen bir yolculuğa çıkarıyor. Adam ve kadının birbirini, oyunun da seyirciyi değiştirdiği bu unutulmaz deneyim, izleyenleri diz dize oturup yazarın ruhuna kulak vermeye davet ediyor.

Yer: İzmir Ege Perla Sahnesi

Tarih: 19 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Mercaniye Çok Yaşa

“Mercaniye Çok Yaşa!”, Osmanlı’nın son dönemlerinde geçen mizahi bir oyunla izleyiciyi zaman tüneline davet ediyor. Neşeli şarkılar, eski dönem tınıları ve ibretlik karakterlerle süslenen bu eser, köhne bir savaş gemisi olan Mercaniye’nin kaptanı Asaf ve mürettebatının çürüyen hayallerini anlatıyor. Gelenekten aldığı ilhamla, tarih ve mizahı harmanlayarak toplumsal ve bireysel çöküşleri güldürüyle ele alan oyun, Aziz Nesin’in izahı olmayan şeylerin mizahını yaratma sözünü adeta sahnede canlandırıyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 20 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Meçhul Paşa

“Meçhul Paşa,” efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı serüvenini sahneye taşıyan neşeli bir ortaoyunu. Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un kaleminden çıkan gazete, 1946’da başlayan cesur mücadelesiyle dönemin zorluklarına rağmen 77 sayı çıkarmayı başardı. Oyun, mizahın gücüyle hakikati dile getiren bu efsanevi yolculuğu, seyirciye kahkaha dolu anlarla sunuyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 21 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Shirley

Sumru Yavrucuk’un ses getiren tek kişilik komedi oyunu “Shirley”, tiyatro tutkunlarına unutulmaz dakikalar yaşatacak. Günlük hayatının sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine’nin öyküsü… Komik ve eğlenceli bir kendini keşfediş hikâyesi olan ‘Shirley’, başarılı oyuncu Sumru Yavrucuk’un yorumuyla hayat buluyor.

Yer: Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 22 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası – Sette Cinayet

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası, yeni interaktif oyunu Sette Cinayet ile izleyicileri heyecan dolu bir maceraya davet ediyor! Gizemli bir cinayetin işlendiği film setinde, başrol oyuncusu Arya Sönmez’in ani ölümüyle kaos başlar. Çekimlerin durmaması için yeraltı dünyasının temizlikçisi Barbaros çağrılır ve cinayeti çözmekle görevlendirilir. Barbaros’un keskin zekası, kozmik enerji takıntısı ve sinema dünyasının egolu karakterleriyle yaşadığı absürt çatışmalar, oyunu hem komik hem de gerilim dolu bir hale getiriyor. Selin Atasoy’un yazdığı, Okan Bayülgen’in yönettiği bu sürükleyici oyun, polisiye tutkunlarını bekliyor!

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 26 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Kızlar ve Oğlanlar

Tutkulu bir aşkın evliliğe ve ebeveynliğe dönüştüğü bir ilişkinin kırılma noktasını anlatan bu oyun, güç dengelerinin değişmesiyle birlikte “tanıdığınızı sandığınız” birinin nasıl yabancıya dönüşebileceğini gözler önüne seriyor. Karakterler, yanlış anlamaların ve derin bir içsel sorgulamanın içinde kaybolurken, izleyiciyi de bu çarpıcı yüzleşmenin tam kalbine çekiyor.

Yer: İzmir Sanat Kültür Merkezi

Tarih: 27 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Misery

Stephen King’in gerilim dolu dünyasından uyarlanan Misery, Zorlu PSM’de sahneleniyor! Popüler yazar Paul Sheldon’ın, onu kurtaran ama takıntılı bir hayranı olan Annie Wilkes’in evinde yaşadığı esareti konu alan bu nefes kesici oyun, gerilim ve psikolojik şiddetin doruklarına ulaşıyor. Annie’nin Misery karakterine saplantısı, Paul’ü dehşet verici bir hayatta kalma mücadelesine sürüklüyor. Seyircileri koltuklarına mıhlayacak bu unutulmaz deneyimi kaçırmayın!

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 28 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Bebek-ler

Patlıcan Bebek, Bez Bebek ve Porselen Bebek imgesini merkeze alan bu tiyatro oyunu, toplum tarafından dışlanan ve ötekileştirilen üç kadının içsel ve toplumsal yüzleşmelerini sahneye taşıyor. Kadınların deneyimlerini anlatırken, aynı zamanda erkeğin toplumsal ve duygusal durumlarına da ayna tutan oyun, sevgisizlik ve yalnızlıkla başa çıkan kadınlara cesaret ve umut aşılıyor. Bebekler aracılığıyla izleyicinin iç dünyasına fısıldayan bu etkileyici yapım, ötekileştirme ve toplumsal ayrımcılığa karşı güçlü bir mesaj veriyor: Birbirimizi dışladıkça aslında kendi yaşam alanlarımızı daraltıyoruz.

Yer: Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi

Tarih: 28 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Kaktüs Çiçeği

Paris’in ünlü diş hekimi Julien, yalanlarla dolu ilişkisini ciddiye bindirirken, asistanı Stephanie, çapkın doktorun karmaşık oyunlarının içine sürüklenir. Kemal Başar’ın yönettiği ve dünyaca ünlü koreograf Nikolay Manolov’un sahneye taşıdığı bu romantik komedi, izleyicilere keyifli anlar sunuyor. Engin Benli ve Azra Akın’ın başrollerde yer aldığı oyuna, Şilan Makal, Ercüment Aydın, Köksal Ünal, Kerem Gökçer ve İsak Behar da eşlik ediyor. Barillet ve Gredy’nin dünya çapında beğenilen eserlerinden uyarlanan bu gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi

Tarih: 29 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Bir Baba Hamlet

Emrah Eren’in yönetmenliğinde sahnelenen Bir Baba Hamlet, izleyicileri kahkahaya boğan sıradışı bir Shakespeare yorumu sunuyor. İki cüretkar oyuncunun Hamlet’i canlandırma çabalarını konu alan oyun, komik diyalogları ve absürt anlarıyla dikkat çekiyor. Yücel Erten’in çevirisiyle dilimize kazandırılan bu eser, Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nun muhteşem performanslarıyla sahnede hayat buluyor. Bir Baba Hamlet, Shakespeare’in başyapıtını eğlenceli ve özgün bir şekilde yeniden keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir deneyim.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Salonu

Tarih: 30 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

İzmir Kasım Ayı Stand-Up Gösterileri

Gökhan Ünver

Reklamcılığı bırakarak sahneye adım atan Gökhan Ünver, mizahını hayatın her alanından esprilerle süslüyor. Sosyal medya, kültür çatışmaları, evliliğin zorlukları ve ebeveynlik gibi konulara dokunan Ünver, samimi ve eğlenceli bir üslupla izleyicilerini kahkahaya boğuyor. A’dan Z’ye her detayı içtenlikle sahneye taşıyan bu gösteri, izleyenlere unutulmaz bir stand-up deneyimi sunuyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 8 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Özge Özel “Yeni Doküman”

Özge Özel, ilk stand-up gösterisi “Çiççek Gibi” ile büyük beğeni topladıktan sonra şimdi “Yeni Doküman” ile izleyicilerle buluşuyor! Sahnede konudan konuya atlayan, esprileriyle her anı kahkahaya çeviren komedyen, mikrofonu eline alıp yine içten ve samimi bir üslupla güldürmeye devam ediyor.

Yer: İzmir Performance Hall

Tarih: 8 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Erkekler Gülemez

Yıllarca sosyal mecralarda “Kız Kafası” konseptiyle binlerce kadın izleyiciye ulaşan Ayşegül Kaplan, kadın-erkek ilişkilerini en açık ve şeffaf haliyle ele aldığı yeni şovu “Erkekler Gülemez” ile sahneye çıkıyor. Bu gösterimde, karşı cinsi alaycı bir dille ele almanın erkek tekelinde olmadığını vurgulayan Kaplan, kadın gözüyle ilişkileri değerlendiriyor.

Yer: İzmir Performance Hall

Tarih: 9 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Özgür Turhan “Yenisi”

Özgür Turhan, yeni gösterisi “Yenisi” ile sezona enerjik bir başlangıç yapıyor! Bu taze gösterisinde, günlük yaşamın sıradan anlarını mizahi bir dille ele alarak izleyicileri güldürmeyi hedefliyor. Kendi yaşamından kesitler ve gözlemleriyle dolu olan “Yenisi”, hem eğlenceli hem de düşündürücü anekdotlarla dolu.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 15 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Date Night with Tuğrul Tülek

Tuğrul Tülek, Date Night Şarkıları ile romantik ve eğlenceli bir gece vadediyor! Hem aşk dolu hem de anti-romantik şarkılardan oluşan seçkin repertuvarıyla, bu özel gecede date hikayeleri paylaşılırken unutulmaz anlar yaşanacak. Sürpriz konuklar ve şahane bir orkestra eşliğinde gerçekleşecek bu büyüleyici performansı kaçırmayın!





Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 16 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Sarp Apak

Ünlü oyuncu Sarp Apak, uzun zamandır hayalini kurduğu stand-up sahnesinde seyircilerle buluşuyor! Sarp Apak, üzerinde titizlikle çalıştığı çok beğenilen setiyle görkemli bir hırpalanış hikâyesi sunacak. Bu özel gösteriyi kaçırmayın!

Yer: Rene Lokal

Tarih: 26 Kasım 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Yoshi Enomoto

Yoshi Enomoto, ülkenin en komik çekik gözlü komedyeni olarak sahnede tüm enerjisiyle İzmir Performance Hall’da izleyicileri kahkahaya boğmaya hazırlanıyor! Mizah anlayışını kültürel farklılıklar, gündelik hayat ve sürprizlerle dolu esprilerle harmanlayan Yoshi, tek kişilik stand-up gösterisinde izleyicilere unutulmaz bir komedi şöleni sunacak.

Yer: İzmir Performance Hall

Tarih: 26 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Barbaros Şansal “Burda Olmaz“

Terzi yamağı konuşuyor! Barbaros Şansal, yeni gösterisi Burada Olmaz ile sahneye çıkıyor ve izleyiciyi hem güldürüp hem düşündürmeye davet ediyor. Moda dünyasından sanat ve politikaya kadar pek çok konuya mizahi bir üslupla dokunan Şansal, “Burda Olmaz Fakat Her Yerde Olur” diyerek toplumsal ve politik meselelere dikkat çekiyor. Sürpriz konukların da katılımıyla renklenecek bu özel gösteri, izleyenlere keskin zekâsıyla unutulmaz bir deneyim vadediyor.

Yer: Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi

Tarih: 26 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

İzmir Kasım Ayı Festivalleri

İzmir Gastrofest

İzmir Gastrofest, gastronomi tutkunlarını ve lezzet meraklılarını bir araya getiriyor. Yerel ve uluslararası mutfakların en seçkin örneklerini sunarak damakları şenlendirecek olan bu festival, atölye çalışmaları, ünlü şeflerin gösterileri ve lezzet yarışmalarıyla katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatmayı vaat ediyor. İzmir’in eşsiz atmosferinde gerçekleşecek olan bu festival, gastronomi kültürünü kutlamak için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Yer: Tarihi Havagazı Fabrikası

Tarih: 3 Kasım 2024, 09:00

Bilet: Biletix

İzmir Kasım Ayı Çocuk Etkinlikleri

Tinker Bell

Tüm canlıların yan yana yaşadığı huzurlu bir ormanda geçen bu eğlenceli oyun, Tinker Bell’in ormanın mutluluğu için verdiği çabayı konu alıyor. Her şey, Kokarca’nın eğlenmek için yaptığı çılgınlıklarla başlar ve ormanın düzeni bozulur. Tinker Bell, dostlarıyla birlikte ormanda olanları düzeltmek için harekete geçer. Çocuklar, bu renkli ve macera dolu hikayede doğanın dostluğunu ve birlikte yaşamanın önemini keşfedecekler.

Yer: Menderes Belediyesi Nikah ve Kongre Merkezi

Tarih: 2 Kasım 2024, 09:00

Bilet: Biletinial

Tom ve Jerry

Tom, Jerry’nin bitmek bilmeyen yaramazlıklarıyla uğraşırken, eve yeni bir kedinin gelmesiyle sorunları iyice artar. Üstelik Jerry’nin kadim dostu Spike da bu maceraya dahil olunca, eğlence ve karmaşa kaçınılmaz hale gelir. Yüksek temposuyla dikkat çeken bu eğlenceli oyun, çocukları güldürürken onlara sofra adabı, dostluk ve tanımadıkları insanlarla iletişim kurma becerilerini eğlenceli bir şekilde aşılıyor.

Yer: Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu

Tarih: 2 – 11 Kasım 2024, 14:30 – 16:00

Bilet: Biletinial

Paw Patrol Pati Devriyesi

Chase, Marshall, Rubble ve Skye ile heyecan dolu bir maceraya hazır mısınız? Skye’ın uzun zamandır neden mutsuz olduğunu merak eden Paw Patrol ekibi, hem arkadaşlarının mutluluğunu geri kazanmak hem de kurtarılması gereken bir kaplumbağayı zor bir görevle kurtarmak için harekete geçer. Ekip, dostluk ve dayanışma dolu bu macerada zorlukların üstesinden gelirken, seyircilere hem eğlenceli hem de duygusal anlar sunuyor.

Yer: Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu

Tarih: 2 – 9 – 13 – 16 Kasım 2024, 13:00 – 16:00

Bilet: Biletinial

Don Kişot

Okuduğu kitaplardan etkilenerek şövalye olmaya karar veren Don Kişot, sadık yardımcısı Sancho Panza ile birlikte fantastik serüvenlere atılırken devlerle ve ejderhalarla karşılaşır. Bu eğlenceli hikaye, cesaret, hayal gücü ve dostluğun önemini vurgularken, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatır.

Yer: Maske Sanat Tiyatrosu

Tarih: 2 – 11 Kasım 2024, 14:00 – 17:00

Bilet: Biletinial

Büyülü Orman ve Altın Havuç

“Büyülü Orman ve Altın Havuç,” Rubi ve Robi adındaki kardeşlerin eğlenceli ve heyecan dolu macerasını anlatan bir çocuk oyunu. Aileleriyle çıktıkları orman tatilinde Sir Tavşan’ın isteğiyle altın havucu bulmak adına büyülü ormanda kaybolan kardeşler, tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkarlar. Baloncuk şelalesi ve kar fırtınası gibi engelleri aşarken, birbirlerine olan sevgileri onları başarıya ulaştırır. Sonunda, Sir Tavşan da aile olmanın değerini öğrenir ve Rubi ile Robi’yi ailelerine kavuşturur. Bu sıcak ve öğretici hikaye, aile bağları ve fedakarlığın gücünü vurguluyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 3 Kasım 2024, 13:00

Bilet: Biletinial

Karlar Ülkesi Kar Partisi

Karlar Ülkesi’nin iyi yürekli Kraliçesi Elsa, kar yağdırma gücünü kontrol edemediği için içine kapanmış ve kız kardeşi Anna ile eskisi gibi oynayamamaktadır. Anna, dostları Geyik Swen ve Olaf ile birlikte Elsa’yı cesaretlendirmek için harekete geçer ve sonunda Elsa kar yağdırmayı başarır. Bu başarı, Kuzey Ülkesi halkı ve Anna tarafından büyük bir partiyle kutlanmak istenir. Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek olan bu Kar Partisi’ne siz de davetlisiniz!

Yer: Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu

Tarih: 3 Kasım 2024, 16:00

Bilet: Biletinial

Gulliver’in Gezileri

Gulliver, sevgilisi Sofia’yı amansız bir hastalıktan kurtarmak için büyüleyici bir maceraya atılıyor. Sofia’yı iyileştirmek için Brobimya ve Lilimanya bitkilerini bulmak zorunda kalan Gulliver, yolda cücelerle ve devlerle karşılaşıyor, absürt olaylara tanık oluyor. Macera, kahkaha ve sürprizlerle dolu bu gösteriyi kaçırmayın!

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 3 Kasım 2024, 15:00

Bilet: Biletinial

Minyonlar

Minyonlar, Agnes ve Kral’ın neşeli dünyası, 2-9 yaş arası çocukları macera dolu bir yolculuğa davet ediyor! Doğanın ve ağaçların önemini eğlenceli bir şekilde keşfetmeye teşvik eden bu interaktif tiyatro gösterisi, çocuklara unutulmaz bir deneyim sunuyor. Özgün müziklerle renklendirilen bu 40 dakikalık oyun, minik izleyicilerin ritme eşlik etmesini sağlarken, doğa sevgisini de aşılıyor. Hem eğitici hem de eğlenceli olan bu gösteri, ailece keyifli zaman geçirmek için harika bir fırsat!

Yer: Bornova Anadolu Lisesi Konferans Salonu

Tarih: 9 Kasım 2024, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletinial

The Illusionist – Enver Ertaş

On binlerce insanı “The Illusionist” ile büyüleyen Enver Ertaş, şimdi çok daha iddialı ve eğlenceli bir gösteriyle sahnede! Hem çocuklar hem de yetişkinler için eşsiz bir deneyim sunan bu interaktif gösteri, sihirbazlık numaralarının ötesine geçerek aile ve sevgi üzerine etkileyici hikayelerle dolu. Akıl durduran illüzyonlar, özenle seçilmiş müzikler ve şaşırtıcı efektlerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Kahkaha, şaşkınlık ve duygusal anların bir arada olduğu bu özel gösteriyi kaçırmayın!

Yer: İstinyeArt Performans Arena

Tarih: 9 Kasım 2024, 13:00 15:00

Bilet: Biletix

Pinokyo

Bu büyülü tiyatro oyunu, hayallerin peşinden gitmenin ve doğruluğun gücünü keşfeden Pinokyo’nun unutulmaz macerasını anlatıyor. Küçük bir atölyede başlayan serüven, sihirli ormanlar ve denizler aşarak, bir balinanın içinde dinlenen tahta bir çocuğun insana dönüşme yolculuğunu gözler önüne seriyor. Yalanın insanı nasıl değiştirdiğini eğlenceli ve duygusal bir dille işleyen bu oyun, izleyicilere hayallerin ve dürüstlüğün ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor.

Yer: Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu

Tarih: 9 Kasım 2024, 13:00

Bilet: Biletinial

Güneşi Kim Söndürdü?

Dünya’nın sonunda yaşayan Doğa’yı ve kuklası Mercan’ı, sekiz milyon seksen bin dokuz yüz elli bir dakikadır doğmayan Güneş ve kayıp renk yeşil ellerindeki sihirli harita ile dünyaca ünlü ressamların tablolarına doğru, heyecan dolu bir maceraya çıkarır. Güneş’i kimin söndürdüğünü öğrenmeye çalışan iki kafadarın gizem dolu hikayesi, izleyicilere sanatın ve doğanın büyüsünü keşfetme fırsatı sunuyor.

Yer: Tiyatro Kök35

Tarih: 9 – 17 Kasım, 14:00 – 16:00

Bilet: Biletinial

Atatürk’ü Anlat Bana

İlke, öğretmeninin verdiği ödevle Atatürk hakkında bilinmeyen yönleri keşfetmeye kararlıdır. Oyun, Atatürk’ün çocukluğunu ve liderlik yolculuğunu, çocuklara hitap eden samimi bir dille, keyifli bir atmosferde sunuyor. Genç izleyiciler, bu oyunla hem eğlenirken hem de Atatürk’ün neden büyük bir önder olduğunu öğrenme fırsatı bulacaklar.

Yer: Han Tiyatrosu Ünal Gürel Sahnesi

Tarih: 10 Kasım 2024, 15:00 – 18:00

Bilet: Biletinial

Şubadap Çocuk Konseri

Şubadap Çocuk, eğlenceli ve interaktif bir konserle çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor. Barış, doğa, özgürlük, ekoloji ve toplumsal cinsiyet gibi önemli temalara değinen şarkılarıyla, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor. Şimdiye kadar 7 albüm ve 500’den fazla konser gerçekleştiren grup, bu dinamik performansında çocukları bol zıplamalı ve keyif dolu bir müzik yolculuğuna davet ediyor.

Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 10 Kasım 2024, 14:00

Bilet: Biletinial

Serhat Abi’nin Bilim Atölyesi

Serhat Abi’nin Bilim Fabrikası, bilimi eğlenceyle buluşturan rengarenk bir gösteri sunuyor! Köpüren dev macunlar, havalı bovling gibi ilginç deneylerle hem çocuklar hem de yetişkinler için unutulmaz bir deneyim olacak. Bilimin büyüleyici dünyasında hem eğlenip hem öğrenmek isteyenler için bu interaktif şov, heyecan dolu sürprizler ve eğlenceli aktivitelerle dolu. Bilim hiç bu kadar keyifli olmamıştı!

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 10 Kasım 2024, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletinial

Otobüs Durağında Üç Bencil

Bu etkileyici tiyatro oyunu, mülkiyetçilik, bencillik ve yalnızlık gibi evrensel temaları, clown oyunculuk tarzıyla sahneye taşıyor. Hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden oyun, savaşların yıkıcılığı ve duyarsız bireylerin topluma verdiği zararları çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Beden performansı ve farklı anlatım diliyle dikkat çeken bu yapım, izleyicilere hem düşündürücü hem de duygusal bir deneyim sunuyor.

Yer: Konak Sahnesi

Tarih: 10 Kasım 2024, 14:00

Bilet: Biletinial

Umudunu Yitirmeyen Sığırcık

Umudunu Yitirmeyen Sığırcık, “Filozof Çocuklar için Hikâyeler Projesi”nin üçüncü oyunu olarak, 3-6 yaş arası çocuklar için interaktif bir deneyim sunuyor. Küçük bir sığırcık kuşunun uçmayı öğrenme serüvenini konu alan bu eğlenceli hikaye, çocukların hayal gücünü harekete geçiriyor. Ormandaki yeni arkadaşlarıyla birlikte kurduğu hayaller, izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, umut ve cesaret temalarını da vurguluyor. Küçüklerin gökyüzünde kanat çırpma arzusunu keşfetmek için bu büyülü oyunu kaçırmayın!

Yer: Karşıyaka Fuaye Sahnesi

Tarih: 10 – 17 – 24 Kasım 2024, 14:00

Bilet: Biletinial

Bremen Mızıkacıları Paris’te

“Bremen Mızıkacıları Paris’te,” müzisyen dört dostun eğlenceli ve komik macerasını sahneye taşıyan neşeli bir çocuk oyunu. Köpek Bastır, Eşek Fret, Kedi Guendillin ve Horoz Tortolini, Arı Maya’nın yardımıyla Paris’e ulaşmak için türlü zorluklarla karşılaşır, ancak dostluk ve dayanışma sayesinde her engeli aşarlar. Adalet Ormanı’nda başlayan bu yolculuk, izleyicilere hem kahkaha dolu anlar hem de birlikte çalışmanın gücünü anlatan değerli dersler sunuyor.

Yer: İstinyeArt Performans Arena

Tarih: 12 Kasım 2024, 15:00

Bilet: Biletix

Aslan Kral

Artık iyice yaşlanan Aslan Kral, yerine oğlu Dodo’yu yerine geçirmek istemektedir ancak Dodo, korkulan bir lider olan babasının aksine sanatçı ruhludur ve müzisyen olmanın hayalini kurmaktadır. Dodo’nun sahneye çıkma hayalleri baba-oğul arasında bir anlaşmazlığa yol açar ve Dodo, gitarını alarak ormandan ayrılır. Ancak arkadaşları onun başına bir şey gelmesinden korkar, haklıdırlar da; Tilki, Dodo’yu kandırıp onu gezici Sabonis Sirki’ne satar. Bu renkli ve macera dolu hikaye, çocuklara cesaret, dostluk ve kendi yolunu bulmanın önemini öğretirken keyifli bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Yer: İstinyeArt Performans Arena

Tarih: 12 Kasım 2024, 13:00

Bilet: Biletix

Hansel ve Gratel

Hansel ve Gretel, iki yaramaz kardeşin gizlice gittikleri Şeker Köy’de başlarına gelen macerayı konu alıyor. Şekerden ve çikolatadan oluşan bu köyün gizemli yöneticisi Şeker Kraliçe, doğanın yavaşça yok olduğunun farkında değildir. Hansel ve Gretel’in bu büyülü ama tehlikeli dünyada neler yaşadığını öğrenmek istiyorsanız, tiyatroda bu eğlenceli ve heyecan dolu hikayeye katılın!

Yer: Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu

Tarih: 13 Kasım 2024, 14:30

Bilet: Biletinial

Masalını Kaybeden Prenses

Masalını Kaybeden Prenses, çocukların yardımıyla yeni bir macera yazan prensesin büyülü yolculuğunu anlatıyor. Prensesimiz, izleyici çocuklarla birlikte diğer kahramanları bulup kendine yeni bir masal yazarken, seyirciler de bu maceraya aktif olarak katılıyor. Eğlenceli ve interaktif bu tiyatro oyunu, çocukları hayal gücünü kullanmaya ve masal dünyasında keyifli bir serüvene davet ediyor.

Yer: Maske Sanat Tiyatrosu

Tarih: 15 Kasım 2024, 14:00

Bilet: Biletinial

Şeker Portakalı

Şeker Portakalı, Zeze adında yaramaz ama zeki bir çocuğun dokunaklı hikâyesini anlatıyor. Zeze, çevresindeki dünyayı keşfetmeye çalışırken, hayal gücü sayesinde bahçedeki bir şeker portakalı fidanıyla arkadaş olur. Hayatına giren Portekizli ile kurduğu dostluk, ona sevginin anlamını öğretir ve hayatını değiştirir. Bu büyüleyici oyun, izleyicilere çocukluk masumiyeti ve dostluğun gücünü hatırlatıyor.

Yer: İzmir AKM Tiyatro Salonu

Tarih: 16 Kasım 2024, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletix

Charlie’nin Çikolata Fabrikası

Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Roald Dahl’ın klasik hikayesini sahneye taşıyor ve genç Charlie ile dört arkadaşının muhteşem çikolata fabrikasında yaşadığı macerayı anlatıyor. Bu eğlenceli oyun, günümüz çocuklarının karşılaştığı televizyon ve internet bağımlılığı, aşırı abur cubur tüketimi, kendini beğenmişlik ve hırs gibi önemli temaları işleyerek düşündürücü bir bakış açısı sunuyor. Charlie’nin hikayesini, modern gerçekliklerle harmanlayarak sahnede eğlenceli bir deneyim sunan bu tiyatro oyunu, hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli bir yolculuk vaat ediyor.

Yer: Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu

Tarih: 16 Kasım 2024, 13:00

Bilet: Bubilet

Orfin’in Müzik Kutusu

Bu büyüleyici tiyatro oyunu, çocukları sevgi, paylaşım ve doğanın güzellikleriyle dolu bir dünyanın hayalini kurmaya davet ediyor. Dans, müzik ve renklerle süslenen bu yolculukta, her bir çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen yaratıcı bir güç olduğu hatırlatılıyor. Kendi icatlarıyla dünyayı değiştirebileceklerini keşfetmeleri, onlara hem eğlenceli hem de ilham verici bir deneyim sunuyor.

Yer: Konak Sahnesi

Tarih: 17 Kasım 2024, 14:00

Bilet: Biletinial

Baby Shark Live Show

“Baby Shark”ın muhteşem gösterisi, Türkiye’de ilk kez çocuklarla buluşuyor! SmartStudy Co. Ltd. tarafından hazırlanan bu etkinlikte, çocuklar sevgi dolu karakterlerle dans edecek ve okyanusları koruma bilincini eğlenceli bir şekilde keşfedecek. Harika sahne dekorları ve projeksiyon efektleriyle dolu bu gösteride, miniklere unutulmaz anlar sunulacak.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 24 Kasım 2024, 13:00 – 15:00

Bilet: Biletinial

Ters Yüz

Baykuş Çocuk Tiyatrosu’nun prodüksiyonunu üstlendiği, Polat İnangül’ün uyarlayıp yönettiği “Ters Yüz” çocuk tiyatrosu, duyguların rengarenk dünyasını sahneye taşıyor. Riley’nin zihninde Neşe, Üzüntü, Korku ve Öfke gibi duygularla çıktığı bu heyecan dolu yolculuk, çocuklara duygularını tanıma ve onlarla başa çıkma konusunda eğitici mesajlar veriyor. Müzikli, danslı ve renkli kostümlerle süslenmiş bu büyüleyici gösteri, keyifli ve unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunacak!

Yer: Alsancak Gazi Ortaokulu Tiyatro Salonu

Tarih: 24 Kasım 2024, 14:30

Bilet: Biletinial

Dünya Büyürken

Dünya da her çocuk gibi bu dünyaya oyun oynamaya gelmiş bir çocuktur. Arkadaşı Rüzgar’ın artık kendisiyle oynamak istememesine üzülen Dünya, tek bir duygunun olmadığını keşfeder. Duygular da renkler gibi çeşitlidir! Dünya, bir gün duygularının resmini yapar ve bu resme ”Hayal Arkadaşları Aranıyor!” der. Dünya’nın resmini gören Düş Yapıcı, Dünya’nın düşüne gelir ve tüm duygular paylaşılır. Her çocuk gibi büyüyen Dünya, büyümenin getirdikleriyle oyun oynayarak başa çıkar! Müzik, dans, kuklalar ve clown tekniğiyle oynanan bu eğlenceli oyun, çocuklara büyümenin zorluklarıyla başa çıkarken hayal gücünün gücünü keşfetmelerine ilham veriyor.

Yer: İzmir Nazım Hikmet Kültür Merkezi Konak Sahnesi

Tarih: 30 Kasım 2024, 14:00

Bilet: Biletinial

İzmir’de Ziyaret Edebileceğiniz Sergiler

Kültürpark Tarih ve Sanat Müzesi – Pablo Picasso, “Resimden Seramiğe Bir Serüven”

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “Pablo Picasso – Resimden Seramiğe Bir Serüven” sergisi, sanatseverlere ünlü sanatçının çok yönlü yaratıcı dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor. Picasso’nun resimden seramiğe uzanan sanat yolculuğunda oluşturduğu özgün eserler, ziyaretçilere sanatçının teknik ve estetik evrimini sergiliyor. Sergi, Picasso’nun seramik çalışmalarıyla resim sanatındaki yenilikçi yaklaşımını bir araya getirerek, onun sanatsal dehasını farklı bir açıdan gözler önüne seriyor.

Yer: Kültürpark Tarih ve Sanat Müzesi

Tarih: 26 Ekim – 31 Aralık 2024

Kültürpark İzmir – Andy Warhol, “Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu”

İzmir Kültür Yolu Festivali’nde yer alan “Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu” sergisi, Andy Warhol’un etkileyici sanat dünyasını ziyaretçilere sunuyor. Sergi, Pop Art hareketinin öncüsü Warhol’un ikonik eserleriyle sanatseverleri renkli ve çarpıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Campbell çorba kutularından Marilyn Monroe portrelerine kadar geniş bir yelpazede sergilenen çalışmalar, Warhol’un kültürel etkisini ve sanat dünyasına katkılarını vurguluyor. Bu sergi, sanatçının sıra dışı vizyonunu ve popüler kültür üzerindeki kalıcı izlerini keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Yer: Kültürpark İzmir

Tarih: 26 Ekim – 31 Aralık 2024

Arkas Sanat Merkezi – Joan Miro, “İmge, Metin, Gösterge”

Arkas Sanat Merkezi, 26 Eylül 2024 – 9 Şubat 2025 tarihleri arasında Joan Miró’nun eserlerini ağırlıyor. Serralves Vakfı iş birliğiyle düzenlenen “Joan Miró: İmge, Metin, Gösterge” başlıklı sergi, sanatçının 1924-1981 yılları arasında ürettiği 74 eseri bir araya getirerek onun yaratıcı dünyasına derin bir yolculuk sunuyor. Ambalaj, çuval bezi, bronz ve seramik gibi farklı malzemelerle çalıştığı eserler, Miró’nun yenilikçi ve devrimci yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Yer: Arkas Sanat Merkezi

Tarih: 26 Eylül 2024 – 9 Şubat 2025

Bilet: Biletix

Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü – Karma Sergi, “Arkas Halı Koleksiyonu“

Tarihi Mattheys Köşkü’nü restore ederek İzmir’e yeniden kazandıran Arkas, köşkün içinde açtığı Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü’nde Arkas Halı Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerin ilgisine sunuyor. Arkas Halı Koleksiyonu’nu “16.-19. Yüzyıl Anadolu Halıları” sergisiyle sanatseverlerle buluşturdu. Arkas Sanat’ın, Arkas Sanat Merkezi, Arkas Deniz Tarihi Merkezi ve Arkas Sanat Urla’dan sonra İzmir’deki dördüncü merkezi olan ve köşkün içerisinde bulunan Arkas Sanat Bornova’da, özellikle Batı Anadolu halıcılığının dünyaya tanıtılmasındaki katkılarını aktarmak amacıyla Arkas Halı Koleksiyonu’ndan oluşan bir seçki sergileniyor.

Yer: Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü

Tarih: Süresiz Sergi

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Otelde

Ebru Unurtan, Okan Bayülgen ve Yıldırım Fikret Urağ’ın rol aldığı Otelde, bir otel odasında yolları kesişen bir kadın ve bir yazarın gizemli hikayesini anlatıyor. Gerçek ve kurgu arasındaki sınırların bulanıklaştığı bu gerilim dolu oyunda, odadaki cesetlerin sırrı ve yayımlanmamış bir romanın ipuçları çözülmeyi bekliyor. Seyirciyi heyecan verici bir bulmacaya sürükleyen bu yapım, hayata ve rollerimize dair derin sorular soruyor.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 2 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Yan Rol

Yan Rol, bir kadının hayatındaki ilişkiler ve baskılarla yüzleşmesini anlatan çarpıcı bir hikâye sunuyor. Kendi hayatında bile sürekli “yan rol” olarak görülen bir kadın oyuncunun, mesleği, arkadaşları ve ailesiyle olan ilişkilerini sorgulamasına tanık oluyoruz. Toplumun dayattığı rollerle başa çıkmaya çalışan bu karakter, artık sessiz kalmayarak kendi hikayesinin kahramanı olma yoluna giriyor. İzleyicileri derin bir sorgulamaya davet eden bu oyun, kişisel ve toplumsal iktidar ilişkilerini ele alıyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 4 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Seviyorsan Git Ayrıl Bence

“Seviyorsan Git Ayrıl Bence”, boşanmak üzere olan Ayhan ve Özlem’in, ilk buluştukları Krizantem çay bahçesinde geçmişlerini masaya yatırırken yaşadıkları komik ve duygusal anları konu alıyor. İrfan Kangı’nın yazdığı bu tek perdelik komedide, çiftin karmaşık duyguları ve aile içi uyuşmazlıklar, eğlenceli bir dille sahneleniyor. Oyunun temposunu artıran, olaylara dahil olan eğlenceli bir garson da seyirciyi kahkahaya boğuyor.

Yer: Narlıdere AKM

Tarih: 6 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Ölün Bizi Ayırana Dek

Cansu ve Serdar, evliliklerinden bıkmış ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan önceki gece düzenlenen bir “kutlama” partisinin ardından, sabah aynı yatakta sızmış halde uyanırlar. Bir gece öncesini hatırlamayan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca şok olur. “Hangimiz katil?” sorusuna yanıt ararken, ilişkilerini ve geçmişlerini yeniden değerlendirir ve sürprizlerle başa çıkmaya çalışırlar.

Yer: Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Tarih: 7 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Passo

Tolga Çandar

Ege türkülerinin usta ismi Tolga Çandar, sazı ve sözüyle asırlardır bu topraklarda yaşanmış insan öykülerini sahneye taşıyor. İçimizi ısıtan Ege şivesi ve tiyatral performansıyla, türkülerimizin ortaya çıkış öykülerini anlatırken sizi kimi zaman hüzünlendirecek, kimi zaman neşelendirecek. Canlı orkestranın eşlik ettiği bu keyifli müzik ziyafetinde, muhabbet eşliğinde türküler söylemeye davetlisiniz. Maksat muhabbet!

Yer: Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 13 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Tomris

Şiirsel bir kara komedi olarak sahnelenen bu eser, bir akıl hastanesi odasında kendini Tomris Uyar zanneden bir okurun içsel dünyasına ve kadın-erkek ilişkilerine odaklanıyor. Yalnızlık ve özgürlük temalarının derinlemesine işlendiği bu hikaye, izleyicilere güçlü bir duygusal deneyim sunuyor. Bu unutulmaz performans, tiyatronun sınırlarını zorlayan bir anlatım biçimiyle dikkat çekiyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 15 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Kovacs

Kariyerinde yürüdüğü eşsiz yolu karakteristik sesi ve imajıyla şekillendiren Sharon Kovacs, 17 Aralık akşamı İzmirli müzikseverlerle buluşuyor.

Yer: Hangout Performance Hall

Tarih: 17 Aralık 2024, 21:30

Bilet: Bubilet

Seyfi Bey

Seyfi Dursunoğlu’nun ikonik karakteri Huysuz Virjin’in sahne arkasındaki dünyasına dair derin bir bakış sunan Seyfi Bey, izleyicileri geçmişin hatıralarına ve geleceğin hayallerine davet ediyor. 2007 yılında, Seyfi Bey’in sahneye çıkmadan önceki anlarına odaklanan bu oyun, onun yaşamı boyunca risk alarak yarattığı Huysuz Virjin karakterinin inceliklerini gözler önüne seriyor. Armağan Çağlayan’ın ustalıkla kaleme aldığı metin, Celal Kadri Kınoğlu’nun rejisiyle sahnede hayat buluyor. Eğlence dünyasında devrim yaratan bir ikonun portresini çizen bu oyun, izleyicilere hem duygusal hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor.

Yer: İstinyeArt %100 Performans Arena

Tarih: 23 Aralık 2024, 20:30

Bilet: Biletinial