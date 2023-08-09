İtalyan lezzetlerine farklı bir yorum: Oly House

Rez: 0212 323 23 70

Oly House, geride bıraktığımız kış sezonunda kapılarını yeni açmıştı ve açıldığı ilk günden beri büyük ilgi görmüştü. Bunun sebeplerinden birisi ise uzun yıllardır İtalyan Mutfağı ile özdeşleşen bir isim olan Sezgin Yüce’nin imzasını taşıyan bir mekan oluşuydu. Yüce, yıllarını bu işe adamış bir İtalyan Mutfağı tutkunu.

Oly House, İstanbul’un gizli cevherlerinden birinde; Armutlu’da bulunuyor. Bu bölge Etiler’e yakınlığı ile dikkat çekiyor ve hiç beklemediğiniz bir anda karşınıza efsane bir restoran, mekan çıkarabiliyor. Oly House’ta kesinlikle böyle bir mekan! Hem de İtalyan Mutfağı’nın çok özel lezzetlerine imza atıyor.

Mekana adımını ilk attığınız anda keyif dolu ambiyansından farkını anlıyorsunuz. Yaz ayları için keyif dolu bir bahçesi ve son derece şık bir şekilde dekora edilen kapalı alanı mevcut. 50 kişilik iç mekanı ve 80 kişi kapasiteli şık bahçesiyle misafirlerini ağırlayan Oly House; minimal bir şıklıkla hizmet veriyor. Abartıdan uzak; hem son derece şık hem de oldukça konforlu bir ambiyansa sahip. Bembeyaz kolalı masa örtüleri, rattanın samimiyetine bürünmüş sandalyeleri, ahşap ve beyazın huzur veren uyumu ile Oly House adeta sadeliğin şıklıkla dansı!

Oly House’ta lezzet efsaneleri!

Branzinoalla Griglia

Gnocchi Sorellina

Pizza Valtellina

Stinco di Manzo

Keyif dolu bir İtalyan lezzet serüveninden sonra ise kesinlikle Oly House’un imza kokteyllerinden denemenizi tavsiye ederiz…