İstanbul’da lezzet ve eğlence dolu hafta sonu rehberi!

Lezzet, eğlence ve moda buluşması: Vogue Restaurant

Rez: 0212 227 44 04

12 Ağustos Cumartesi akşamı için kimseye söz vermeyin! Çünkü şehrin en trend, en moda akan mekanlarından Vogue’da DJ Big G var! Muhteşem bir İstanbul manzarasını ayaklarınızın altına sermekle kalmıyor aynı zamanda adından da anlaşılacağı gibi moda ve stil konusuna da sofistike bir yaklaşımla dokunuyor… Vogue’da bu haftaki lezzet önerimiz ise Five Ways Beetroot and Burrata yani Pancarın Beş Hali ve Burrata!

Nostaljik Plak Akşamları’nda buluşalım: Kiva

Rez: 0212 296 20 08

Anadolu Mutfağı'nı özgün reçeteler ile sunan ve keyfine doyum olmayan Kira, Yapı Kredi bomontiada şubesinde 12 Ağustos Cumartesi akşamı Nostaljik Plak Akşamları ile keyifli anlar geçirmeye hazırlanın. Kiva’da bu haftaki lezzet önerimiz ise mevsimin en tazesinden geliyor: Yaz Kısırı!

Şehrin eğlence dolu terası: 16 Roof

Rez: 0549 326 11 12

Swissotel The Bosphorus’un eğlence dolu terası 16 Roof; her hafta olduğu gibi bu hafta sonu için de radarımıza ilk girenler arasında yerini alıyor! Haftanın tam 7 günü eğlenceye aralıksız devam eden ve çılgınlıkta sınır tanımayan 16 Roof, manzarasıyla da büyülemeye devam ediyor. 11 Ağustos Cuma Doruk Can, 12 Ağustos Cumartesi Saba ve 13 Ağustos Pazar günü Happy Hours’da Keyla & Ollie DJ kabininde olacak!

Boğaz’ın tüm ayrıcalıkları için: Sortie

Rez: 0212 327 85 85

Asya ve Avrupa’nın kavuştuğu noktada, Boğaz’ın tüm ayrıcalıklarını hissedebileceğini Sortie’de tadına doyulmaz bir eğlence, haftanın her günü olduğu gibi hafta sonu da sizi bekliyor. Birbirinden özel imza kokteylleri ve eğlencenin ritmini her saniye arttıran ritimleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar tadı damağınızda kalacak bir eğlence için kendinizi hazırlayın!

Şehre renk katan eğlence: Limoncello

Rez: 0531 341 81 18

Haftanın her günü hız kesmeden eğlencesine devam edenlerden Limoncello; hafta sonu için harika bir kaçamak! İster kız kıza çılgınlığı zorlayan bir gecce; isterseniz arkadaşlarınızla unutulmaz anılar… Limoncello renkli ambiyansı, imza kokteylleri ve eşsiz ritimleriyle sizinle!

Her ana %100 eğlence katan: The Populist

Galataport: 0212 401 04 45

Yapı Kredi bomontiada: 0212 296 20 34

Hafta sonunu eğlenceyle donatan etkinlikleriyle işte karşınızda The Populist! Yapı Kredi bomontiada şubesinde; 11 Ağustos Cuma Ege & Erc Erb, 12 Ağustos Cumartesi Burak Süsoy, 13 Ağustos Pazar Doğukan İres! Galataport şubesinde ise; 11 Ağustos Cuma Burak Süsoy, 12 Ağustos Cumartesi Nadir Duman, 13 Ağustos Pazar ise Murat Beşer DJ kabininde olacak.

Şehrin gizli kalmış bahçesi: Chalet Garden

Rez: 0542 326 82 83

Swissotel The Bosphorus’un yeşillikler arasına gizlenen mekanı Chalet Garden, yaz sezonunun en serinletici, en eğlenceli ve en farklı konsepti olmaya tüm hızıyla devam ediyor. Chalet Garden sahnesinde ise bu hafta; 11 Ağustos Cuma Ozan Ünlü, 12 Ağustos Cumartesi Ozan Anlaş var!

Güzel hisler, güzel insanlar: Nadide Meyhane

Rez: 0533 946 09 77

Hafta sonu şehirde kalanları Ege kıyılarına vurduracak çok keyifli bir öneri Nadide Meyhane! Şehrin kalbinde ama sanki İstanbul’dan çok uzak bir dünyada gibisiniz. Yaz için yenilenen dekorasyonu, yaz esintilerinin en güzeli hissedeceğiniz bahçesi ve birbirinden özel lezzetleriyle akşam üstü keyfinize Nadide’de yaşamanızı şiddetle öneriyoruz.

Sunset by the Bosphorus

Rez: 0212 708 30 00

Hilton İstanbul Bosphorus’un ikonik havuzunda Dj Meejey’in içinizi ısıtacak setleri ve lezzetli atıştırmalıklarla gün batımını birlikte selamlayalım! Etkinlik 11 Ağustos Cuma 17:00 itibariyle başlıyor!

Zorlu PSM’de 90’la geccesi!

Zaman tüneline giriyoruz, eskilere gidiyoruz, sesimiz kısılana kadar şarkılar söylüyoruz, ayaklarımız ağrıyana kadar dans ediyoruz! Neyden mi bahsediyoruz? Flashback 90'lar Türkçe Pop Geccesi'nden! Perküsyon eşliğinde DJ performans ve muhteşem dans şovları izleyeceğiniz partinin etkisinden uzun süre çıkamayacaksınız. Flashback 90'lar Türkçe Pop Geccesi ile %100 Studio'da buluşalım.

Ülkemizin en güçlü sesi: Sertap Erener ile unutulmazlar!

Sertab Erener, 12 Ağustos'ta YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı'nda sizlerle… Türkiye’nin en güçlü yorumcusu ve en etkileyici sesi Sertap Erener ile bu unutulmaz anları kaçırmayın…

Cem Adrian, Harbiye’de unutulmaz bir gecce yaşatmaya hazır!

Müzikte sınırları, tarzları, kuralları dışlayan, kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Cem Adrian, Deniz Bank Açık Hava Etkinlikleri kapsamında 11 Ağustos’ta Harbiye Açık Hava’da.

Pazar demek barbekü demek: Jam’s Barbeque

Pazar günlerinin klasiği olan barbekü etkinliğiyle karşınızdayız! Executive Chef İbrahim Tunç eşliğinde gerçekleşecek Jam's Barbeque'de, şefin hazırladığı barbekü menüsünü tadımlayabilirsiniz. Etkinlik yaklaşık 2 saat sürüyor. İkram menüsü ise şu şekilde; 1 adet sosisli, 3 adet Izgara Tavuk Çöp Şiş, ızgara sebzeler, patates kızartması ve 2 eşlikçi içecek!

Kokteyle doyuran bir Workshop!

11 Ağustos Cuma saatler 19:00’u gösterdiğinde Eataly Mutfak Atölyesi’nde harika bir etkinlik başlayacak! Dünyanın en çok tercih edilen kokteyllerinin yapım aşamalarını öğrenebileceğiniz harika bir Cocktail Workshop. Yaptığınız kokteylleri sevdiklerinizle paylaşmak için Eataly Mutfak Atölye’sinde gerçekleşen Cocktail Workshop’u sakın kaçırmayın!

Akasya’da Müzikli Akşamlar

Eşsiz melodilerle dolu Akasya Müzikli Akşamlar’ın bu haftaki konuğu Hande Plak! Kendine has tarzı ve enerjisiyle parlayan Hande Plak konserinde eğlenmek isteyen tüm konuklar Güney Meydan’da buluşuyor. Konser 11 Ağustos Cuma günü 18:30 - 20:00 saatleri arasında ve ücretsiz.

Minik şeflere özel: Pizza Atölyesi

13 Ağustos Pazar günü The Nile Event’ta gerçekleşecek pizza atölyesinde minik şefler iş başında! İtalya’nın klasik lezzetlerinde ilk sıralarda yer alan pizzayı birlikte yapmanın keyfini yaşamak için harika bir etkinlik. Vazgeçemediğimiz bu eşsiz lezzetlerin pratik yollarını öğretiyorlar.

Unutamayacağınız bir sihirbazlık gösterisine hazır olun!

Hokus Pokus! Sihirbaz Okulunun tüm sihirseverler için hazırladığı bu gösteride, sihir sizin için gerçekleşecek. 12 - 13 Ağustos’ta Akasya AVM’de sizi bekliyor. Biletler ise 95 TL.

Kadıköy’de Stand-Up geccesi!

Boğaziçi Komedi Kulübü, yeni nesil komedyenlerle deneyimli komedyenlerin bir sahnede buluştuğu standup gecelerine devam ediyor! 5 komedyenin sahne aldığı standup gösterisi 13 Ağustos Pazar akşamı 19:00'da Muaf Kadıköy sahnesinde! Geccede sahne alacak komedyenler: Batur Özkan, Haluk İstanbullu, Selim Dilmaç, Taha Ercoşkun. MC: Canbert Erbaş.