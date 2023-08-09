  • 03 EYLÜL Pazar 03:48
  • HV
Gecce Mekan | Şehrin En İyi Mekanları
Advert

Karma’da eşsiz bir gecceye davet!

Side’nin eğlence ve lezzet dolusu Karma, 23 Ağustos geccesi dünyaca ünlü DJ Marien Baker ile konuklarına unutulmaz bir gecce yaşatmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

Karma’da eşsiz bir gecceye davet!
EATING & DINING
Yayın Tarihi : 09-08-2023 11:06

Rez: 0536 764 01 69

Lezzetin ve eğlencenin büyüsü Karma’da sizi bekliyor! Hem gastronomi sahnesinde hem de eğlence dünyasında adından sıklıkla söz ettiren bir mekan olan Karma; Side’nin en popüler mekanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. 

Muhteşem ambiyansı, damaklardan silinmeyen lezzetleri, imza kokteylleri ve doyumsuz eğlencesi ile misafirlerini ağırlayan Karma; akşamınızı bölmeden anı yaşayabileceğiniz bir konsept sunuyor. Hem restoran hem gecce kulübü olan Karma’da her an unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. 

23 Ağustos Perşembe geccesi 23:30’da ise DJ kabininde dünyaca ünlü bir sanatçı olan Marien Baker yerini alıyor. Tech, Afro ve Melodic tarzında bir marka olan Baker; Karma’da misafirlere unutulmaz bir gecce yaşatmaya hazırlanıyor. Eğlencenin hız kesmeyeceği, ritimlerin giderek yükseleceği ve sabaha kadar dansa doyuracak bir gecce için rezervasyonunuzu şimdiden yaptırmanızı öneririz!

Kiva'da Nostaljik Plak Akşamları'nı kaçırmayın!
İtalyan lezzetlerine farklı bir yorum: Oly House
YORUMLAR