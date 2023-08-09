Karma’da eşsiz bir gecceye davet!

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Lezzetin ve eğlencenin büyüsü Karma’da sizi bekliyor! Hem gastronomi sahnesinde hem de eğlence dünyasında adından sıklıkla söz ettiren bir mekan olan Karma; Side’nin en popüler mekanları arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Muhteşem ambiyansı, damaklardan silinmeyen lezzetleri, imza kokteylleri ve doyumsuz eğlencesi ile misafirlerini ağırlayan Karma; akşamınızı bölmeden anı yaşayabileceğiniz bir konsept sunuyor. Hem restoran hem gecce kulübü olan Karma’da her an unutulmaz bir deneyime dönüşüyor.

23 Ağustos Perşembe geccesi 23:30’da ise DJ kabininde dünyaca ünlü bir sanatçı olan Marien Baker yerini alıyor. Tech, Afro ve Melodic tarzında bir marka olan Baker; Karma’da misafirlere unutulmaz bir gecce yaşatmaya hazırlanıyor. Eğlencenin hız kesmeyeceği, ritimlerin giderek yükseleceği ve sabaha kadar dansa doyuracak bir gecce için rezervasyonunuzu şimdiden yaptırmanızı öneririz!