İstanbul Etkinlik Rehberi: Şubat 2024

Hoşgeldin 4 yılda bir gelen en uzun Şubat…

Şubat demek sevgi demek 14 Şubat demek! sevgiyi en yoğun kutladığımız ay demek! bizde Gecce Gusto ekibi olarak Şubat ayında tiyatrodan sergilere, operadan konserlere kadar birçok sanat aktivitesine ev sahipliği yapacak İstanbul’da gerçekleşecek tüm etkinlikleri sizler için keşfettik ve aşağıda sizlere bıraktık;)

Kışın en güzel günlerini yaşadığımız şubat ayı, İstanbul’da sanatla dolu bir ayın kapılarını da sizlere aralıyor. İstanbullular için şubat ayı kültür ve sanatın kalbinin atacağı bir ay olacak. 2024 Şubat ayı boyunca tiyatrodan sinemaya, konserden atölyeye pek çok etkinlik sanatseverleri bekliyor. Sizler de bu ay “Ne yapsak?” diye düşünüyorsanız, sizin için derledğimiz İstanbul Şubat 2024 kültür-sanat etkinliklerine göz atın.

İstanbul Şubat Ayı Konserler

Sıla

Sıla, sevilen şarkılarını seslendirmek için Günay Restaurant sahnesinde. ( yemekli konser )

Yer: Günay Restaurant

Tarih: 2 Şubat 2024, 20:00

Bilet: Passo

90’lar Club Gecesi

Geçmişten günümüze Türkçe Pop Partisi’ni karçırmamak için

2 Şubat 2024, Cuma – 20:45

Hayal Kahvesi Emaar

Volkan Konak

Kuzey’in Oğlu Volkan Konak, muhteşem sahne performansıyla sevenleriyle buluşuyor. Sen de bu eğlenceli gecede bizimle birlikte eğlenmek istiyorsan, bu fırsatı kaçırma.

İstanbul

2 Şubat 2024, Cuma – 21:00

Bostancı Gösteri Merkezi İstanbul

Ayşe Sicimoğlu Quartet

Ayşe Sicimoğlu Quartet 2 Şubat’ta Zorlu PSM’de.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 2 Şubat 2024, 21:00

Bilet: Passo

Teoman

Teoman, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla 2 Şubat 2024 Cuma akşamı İstanbul Kongre Merkezi’nde.

Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla Türkiye turnesine devam ediyor. Sanatçı yoğun talep üzerine 2 Şubat 2024 Cuma akşamı İstanbul Kongre Merkezi sahnesinde “N’apim Tabiatım Böyle”, “Kalbin Yok Mu?”,”İstanbul’da Sonbahar”, “Koma Hali”, “Duş”, “Ruhun Sarışın” gibi dikkat çeken şarkıları ve hitlerinden oluşan repertuarıyla müzik severler ile buluşacak!

2 Şubat 2024, Cuma – 21:00

İstanbul Kongre Merkezi

Burakbey “Deliler Oratoryosu: Epilog”

Burakbey’in müziği ve görsel dünyasıyla izleyicilerini mistik bir yolculuğa çıkarıp sıradanlıktan uzaklaştırdığı “Deliler Oratoryosu: Epilog” 2 Şubat akşamı Babylon’da.

Yer: Babylon

Tarih: 2 Şubat 2024, 22:00

PSM Loves2Dance: Schwefelgelb Live

Zorlu PSM’yi dans pistine çevirmeye hazır olun! Berlin merkezli techno müzik duo’su Schwefelgelb, sahne performansları ve eşsiz soundlarıyla PSM Loves2Dance kapsamında %100 Studio’ya geliyor!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 2 Şubat 2024, 20:30

Bilet: Passo

The Sister’s 90’lar 2000’ler Türkçe Pop Gecesi

DJ Sisters veya The Sister’s sahne adıyla tanınan ikiz kardeşler Fulya ve Firuze Görmüşoğlu, dijital medyanın yeniliklerini takip ederek canlı performanslarıyla gece hayatının nabzını tutmaya devam ediyor. Sen de bu unutulmaz gecede yerini almaya ve geçmişe duyduğun özlemi gidermeye hazırsan bu konseri kaçırma!

2 Şubat 2024, Cuma – 23:59

Yer; Blind İstanbul

Bu etkinlik için 18 yaş sınırı vardır.

Under Presents: Ezgi Hocaoglu

Under Presents: Ezgi Hocaoglu

3 Şubat 2024, Cumartesi – 19:00

Under Istanbul Cumartesi akşamı UNDER kabininde dinleyebileceğiniz isimler:

EZGI HOCAOGLU

CAGLA ERDEM

FUNKYTECH

MAJDA ZIRARI

Afterhours

TOLGATAN

EMRAH YETIS

Ozan Musluoğlu Quintet

Ozan Musluoğlu Quintet 3 Şubat’ta Zorlu PSM’de.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 3 Şubat 2024, 21:00

Bilet: Passo

Hüsnü Şenlendirici

Türk müzik piyasasının önde gelen isimlerinden klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, sevenlerine adeta bir müzik şöleni yaşatmaya geliyor. Sen de bu unutulmaz gecede yerini almak istiyorsan, unutma biletini satın al!

3 Şubat 2024, Cumartesi – 22:00

2 gün kaldı

Hayal Kahvesi Atakent

Şallıel Bros

Türkiye’nin caz ve pop sahnesinin vazgeçilmez isimleri Anıl Şallıel ve Batu Şallıel, saksafon ve nefesli enstrümanlarıyla 7 Şubat akşamı Touché‘de unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor.

Yer: Zorlu Touché

Tarih: 7 Şubat 2024, 21:00

Bilet: Passo

Randy Esen – CRR Caz Orkestrası

Nail Yavuzoğlu şef

Randy Esen vokal

Randy Esen New York City’de doğdu ve performans kariyerine 80’lerde Boston’da başladı. 1987 yılında evlendiği uluslararası üne sahip piyanist/besteci Aydın Esen ile güçlerini birleştirdi. O zamandan beri onunla birlikte icra ve kayıt yapıyor ve birçok bestesine söz yazıyor. 2019’da Randy, Aydın Esen ve Bob Moses‘ın yer aldığı ilk kaydı Behind the Light and Shine(AK Müzik)‘i yayınladı. Son yıllarda Kerem Can Dündar ve Cenk Esen ile orijinal bestelerini seslendiren Randy, yapımcılığını Cenk Esen’in üstlendiği ve Türkiye’den çok sayıda konuk sanatçının yer aldığı EP’si ‘Not Alone’ ile zirveye ulaştı. Randy Esen, Nail Yavuzoğlu yönetimindeki CRR Caz Orkestrası ile sahne alıyor.

9 Şubat 2024, Cuma – 20:00

CRR Konser Salonu

Rişe Özkan Quartet

Rişe Özkan, dinleyicilerine bir müzik şöleni yaşatmaya hazırlanıyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 10 Şubat 2024, 21:00

Bilet: Passo

Pera Klasikleri : Fransız Romantizminde Yolculuk Echo Trio

Pera Klasikleri, Şubat ayında, klasik müzikseverleri, arpın romantik tınıları eşliğinde Echo Trio ile buluşturuyor! Echo Trio’nun enstrümanında usta üç müzisyeni, Merve Kocabeyler, Damla Akan ve Orhan Çelebi, “Fransız Romantizminde Yolculuk” temalı konserde Fransız bestecilerin eserlerini seslendiriyor.

10 Şubat 2024, Cumartesi – 19:30

Yer: Pera Müzesi

Hadise

Performansı, showları ve stili ile fark yaratan, Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, 10 Şubat akşamı İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor.

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 10 Şubat 2024, 20:30

Bilet: Passo

Ahmet Aslan

Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birleştiren Ahmet Aslan, 10 Şubat 2024’te Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’de.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 10 Şubat 2024, 18:00

Bilet: Passo

Yüksek Sadakat

“Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer”, “Aşk Durdukça”, “Döneceksin Diye Söz Ver”, “Kafile”, “Ben Seni Arayamam”, “Haydi Gel İçelim” gibi şarkılarıyla gönüllere taht kuran Yüksek Sadakat, şehrine geliyor!

2000-2003 arasında çeşitli vokalistlerle prova alan Özmakinacı’nın ekibinde kısa süreliğine Mavi Sakal’dan Genç Osman Yavaş ve Suitcase grubunda Deniz Özberk vokallik görevini üstlenmiştir. 2004 yılına gelindiğinde ekibinde sadece vokalist eksik olan Özmakinacı grubuna Yüksek Sadakat adını verir.

10 Şubat 2024, Cumartesi – 22:00

Yer; Hayal Kahvesi Aqua Florya

Quartetto de Cremona & Pablo Barragan

Cristiano Gualco keman

Paolo Andreoli keman

Simone Gramaglia viyola

Giovanni Scaglione viyolonsel

Pablo Barragáni klarnet

10 Şubat 2024, Cumartesi – 20:00

Yer: CRR Konser Salonu

İstanbul Filarmoni Orkestrası – İSFO “Romantik Eserlerden Kış Masalı”

İstanbul Filarmoni Orkestrası – İSFO “Romantik Eserlerden Kış Masalı” Klasik Müzik Konseri 11 Şubat’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 11 Şubat 2024, 19:00

Bilet: Passo

Büyük Ev Ablukada Akustik Matine

Canavar Banavar, Afordisman Salihins ve Galvaniz Gelbiraz akustik gitarları, şıkı şıkıları ve kafalarına estiği gibi muhabbetleriyle sizi yıllardan beri buluştukları yere; şarkılarının içine davet ediyor.

Yer: Ses Tiyatrosu

Tarih: 11 Şubat 2024, 17:00

Bilet: Passo

Zuhal Olcay – Hüsnü Arkan

Zuhal Olcay – Hüsnü Arkan, 14 Şubat’ta IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde!

Yer: IF Performance Hall

Tarih: 14 Şubat 2024, 21:00

Bilet: Passo

Bora Çeliker Quartet “What Is This Thing Called Love?”

Bora Çeliker, 20 yılı aşkın süredir dönem dönem birlikte çaldığı ustaları İmer Demirer ve Ateş Tezer’le yeniden bir araya geleceği bu konserde Irving Berlin, Cole Porter, Rodgers & Hart, Jimmie Van Heusen, George Gershwin ve Jimmy McHugh gibi şarkı yazarlarının bestelediği ‘Aşk’ temalı caz standard’larını yorumlayacak.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 14 Şubat 2024, 21:00

Bilet: Passo

Sonsuz Ufuklar

2022’de sanat yaşamının 40. yılını kutlayan Midori ve Carlo Tenan, Zorlu PSM sahnesinde müzikseverlere müzik dolu bir akşam yaşatacak.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 15 Şubat 2024, 20:00

Bilet: Passo

Köfn

KÖFN grubu gitarist, vokalist, şarkı yazarı Salman Tin ile prodüktör ve aranjör Bilge Kağan Etil’den oluşuyor. Elektro-pop ve dünya müziğinden beslenerek zamana uygun Türk pop müziği üretmek için çalıştıklarını söyleyen ikili, sahnelerinde dikkat çeken işlere imza atıyor.

“Tepeler” ve “ROCKSTAR” adlı iki albümün yanı sıra çok sayıda single yayımlayan KÖFN’ün en çok dinlenen şarkıları arasında “Güneşe Dokundum”, “EL”, “Olan Olmuş”, “Soygun”, “Taş Kalbinin Çöllerinde”, “Ben Seni Arayamam” “Bi’ Tek Ben Anlarım” gibi besteleri yer alıyor.

16 Şubat 2024, Cuma – 22:00

Yer; Hayal Kahvesi Aqua Florya

Stereoclip & Marc Gonen & Emefekt

Belçikalı DJ/prodüktör Stereoclip, Blind sahnesi’nde!

Deep house ve elektro akustik tarzlarının hakim olduğu yapımlarıyla tanınan Belçikalı DJ/prodüktör Stereoclip, 16 Şubat 2024 gecesi Asmalımescit’in en yeni canlı müzik mekanı Blind’da sahne almak üzere ülkemize geliyor.

16 Şubat 2024, Cuma – 22:30

Yer; Blind İstanbul

Drab Majesty

Melankolik synth pop ikilisi Drab Majesty, Blind sahnesi’nde!

Melankolik synth pop soundunun yanı sıra ürkütücü temaları ve görsel kimliği dikkat çeken Drab Majesty, ikinci kişiliği Deb DeMure adıyla kayıt yapan Los Angeles merkezli şarkıcı ve söz yazarı Andrew Clinco’nun bir projesi. İkili, 17 Şubat gecesi Asmalı mescit’in en yeni canlı müzik mekanı Blind’da sahne almak üzere İstanbul’a geliyor. DeMure tarafından “Trajik Dalga” ve “Mid-Fi” olarak tanımlanan Drab Majesty soundu, ‘New Wave’in, yankılı gitarlar, syth bas, drum machine ritimleri dominant vokallerle hipnotik, fütüristik bir harmanı.

17 Şubat 2024, Cumartesi – 21:30

Yer; Blind İstanbul

Pera Palas’ta Aşk

PERA PALAS’TA AŞK OPERA İSTANBUL solistleri konttenor Kaan Buldular ve konttenor Doğan Cem, G.F.Handel, W.A.Mozart gibi ünlü bestecilerin opera baş yapıtı eserlerinden oluşan bir seçki ile sanatseverlerle buluşuyor!

17 Şubat 2024, Cumartesi – 11:00

Yer; Pera Palace Hotel – Grand Pera Balo Salonu

Emma Shapplin

Dünyanın en çok sevilen Fransız Sopranosu Emma Shapplin 19 Şubat’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde hayranları ile buluşuyor!

Dünyaca ünlü soprano Emma Shapplin’in büyülü eşsiz sesi ve dokunaklı performansıyla geçireceğiniz bu unutulmaz akşamı sakın kaçırmayın!

Bwo Entertainment ve Dolmabahçe AŞ iş birliği ile organize edilen konserde izleyiciler Emma Shapplin’in muazzam performansıyla kendilerini enfes bir müzikal bir yolculuğun içinde bulacaklar.

19 Şubat 2024, Pazartesi – 21:00

Yer; Zorlu PSM – Turkcell Sahnesi

Borusan Quartet Dörtlülerin Dörtlüsü

Esen Kıvrak keman, Nilay Sancar keman, Efdal Altun viyola, Nil Kocamangil viyolonsel

Yıllardır Türkiye’nin ve dünyanın seçkin festival ve salonlarında gurur veren performanslara imza atan, ülkemizin en önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet, klasik dönemden moderne uzanan geniş bir repertuvara sahip. Borusan Quartet bu konserde, müzik tarihinde klasik dönem ile romantik döneme adını altın harflerle yazdıran, Haydn ve Mozart’tan başlayarak Beethoven ve Schubert’e uzanan bestecilerin başyapıtlarından oluşan repertuvarıyla ENKA Oditoryumu’na konuk oluyor.

20 Şubat 2024, Salı – 20:30

Yer; ENKA Oditoryumu

Jamal Aliyev & Ece Dağıstan “Dünya Şarkıları”

Yeni jenerasyonun hızla yükselen ve en çok aranan isimlerin arasında yer alan Jamal Aliyev ile Ece Dağıstan’ın, Zülfü Livaneli şarkılarının klasik formda yeni aranjmanlarından oluşan eserlerden Astor Piazzolla’nın ölümsüz eseri Libertango’ya, Fahir Atakoğlu imzalı Sultan’dan Georgy Sviridov’un bestesi The Snowstorm: Romance’a kadar farklı tarzdaki eserleri kendilerine özgü çello ve piyanoyla yorumlayacakları projeleri “Dünya Şarkıları,” İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 24 Şubat 2024, 20:30

Bilet: Passo

Emre Aydın

24 Şubat 2024, Cumartesi – 21:00

Yer; Jolly Joker Kıyı İstanbul

Valentina Lisitsa

Dünyanın en iyi piyanistlerinden biri olan ve Rachmaninoff’un Kraliçesi adıyla tanınan Valentina Lisitsa 24 Şubat akşamı İstanbul Kongre Merkezi’nde İstanbullu müzikseverlerle buluşuyor.

Yer: İstanbul Kongre Merkezi

Tarih: 24 Şubat 2024, 21:00

Bilet: Passo

Derinden Gelen Sesler

İBB Kültür AŞ, Night Shift etkinlikleriyle müzikseverleri birbirinden etkileyici deneyimlerle buluşturmaya devam ediyor. Derinden Gelen Sesler konser serisiyle Batı ve Doğu medeniyetlerinin temsilcileri ve insanlığın ortak mirası olan Bach ve Itrî aynı sahnede buluşuyor. Şerefiye Sarnıcı’nın büyülü atmosferinde Kia’nın katkılarıyla gerçekleşecek bu eşsiz deneyimde iki büyük müzik insanının eserleri eşsiz sütunların arasında yankılanacak.

Yer: Şerefiye Sarnıcı

Tarih: 26 Şubat 2024, 21:00

Bilet: Passo

Solanch De La Rosa

Latin, pop ve R&B türlerini kendine has üslubuyla yorumlayan, 9 senedir İstanbul’da yaşayan Kübalı şarkıcı Solanch De la Rosa, 28 Şubat’ta touché’de. Yalın ile işbirliğiyle tanınan, latin, pop ve R&B gibi türleri özgün tarzıyla yorumlayan Solanch De la Rosa, 9 senedir İstanbul’da yaşayan Kübalı bir sanatçı. Yurt içinde ve yurt dışında tanınan mekanlarda sahne alan Solanch De la Rosa, grubuyla birlikte popüler şarkıları seslendirerek dinleyicilerine dans ve müzik dolu keyifli bir akşam yaşatacak.

28 Şubat 2024, Çarşamba – 21:00

Yer; Zorlu PSM – Touche

İstanbul Şubat Ayı Tiyatroları

Aydınlıkevler

Yaşamak, zemheriye ve yokluğa direnmek ve Amerika’yla baş etmek üzerine dar gelirli ama zengin bir öykü… Burası Aydınlıkevler ve babaannem Amerika’ya karşı!!!

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 1 Şubat 2024, 21:00

Bilet: Passo

Öteki

Bir gün karşınıza size tıpa tıp benzeyen birisi çıksa ne hissedersiniz? Size fiziksel olarak kusursuz bir biçimde benzeyen ama karakter olarak tam zıttınız; nefret ettiğiniz, tahammül edemediğiniz özellikleri olan fakat tam da bu özellikleri nedeniyle sizin hedeflerinize sizden çok daha kolay ulaşabilen; dolayısıyla içten içe de yerinde olmak isteyebileceğiniz birisi. Hem alter-egonuz, hem düşmanınız. Emin Alper’in Dostoyevski’nin ‘Öteki’ adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu Öteki, Zorlu PSM sahnesinde.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 1 Şubat 2024, 20:30

Bilet: Passo

Uzun Yol

On sekiz yaşındaki Danny beklenmedik şekilde öldürüldüğünde, ailesi için anlamaya çalıştıkları yeni ve yıkıcı bir yolculuk başlar. Uzun Yol, sebep olduğu acıyı anlayamayacak kadar savrulmuş bir genç kızın ve bu acıdan kurtulabilmek için cesur adımlar atmaya çalışan bir ailenin hikayesi. Bir acıyla yüzleşebilmek ve onu hafifletmek için sorunun asıl kaynağına gitmeye, onu anlamaya kaçımız cesaret edebilir? Peki sizce asıl suçlu kim?

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 1 Şubat 2024, 20:30

Bilet: Passo

Kafkadan Milena

Mesafelerin hiçbir önemi yoktur bazen. İki kalp birbirini o kadar sever ki göz görmese de gönül unutmaz. İşte öyle bir aşk hikayesi… Fiziki beraberlikten uzak, yalnızca mektuplarla yaşanmış ve dünya edebiyat tarihine damgasını vurmuş bir aşk: Franz Kafka ve Milena Jesenska’nın hikayesi.

Yer: Oda Tiyatrosu

Tarih: 1 Şubat 2024, 18:00

Bilet: Paso

Aşık Shakespeare

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 5 Şubat 2024, 20:30

Bilet: Passo

Küheylan

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 3 Şubat 2024, 20:30

Bilet: Passo

Richard

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 2 Şubat 2024, 21:00

Bilet: Passo

Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı

“Bana kimse ne olduğunu anlatmadı. Bana kimse benim gibi birine neden ihtiyaçları olduğunu anlatmadı…” Dave, evli ve iki çocuk babası. İşi, insanların rahatsız edilmeden eğlenmelerini sağlamak. Olayı, 1.83 boyunda 85 kilo bir adam olmak. Ama bazen nasıl biri olduğunu unutuyor, nasıl göründüğünü. Aslında Dave, başka bir şey yapmak istiyor. Ama ne yapacağını bilmiyor. Bunun üzerine çok da düşünmüyor. Dave, artık 44 yaşında. Düzgün bir eğitimi yok. Düzgün bir işi yok. Sonra sanat galerisinde bir iş buluyor. Gazete ilanından. Galeride, arka tarafta perdeyle ayrılmış bir oda. Perdenin önünde bir yazı: DİKKAT! Bu odadaki sergi sert içeriklidir. Rahatsız olabileceğinizi düşünüyorsanız lütfen girmeyin. 18 yaşından küçükler “zaten” giremez. Dave, insan bir sanat galerisinde ne kadar rahatsız olabilir ki diye düşünüyor. “Bütün bunlar bize bir şey söylemeye çalışıyor, değil mi? Bütün bunların bir anlamı olmalı.” İbrahim Selim, 2016 yılında Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu” ödülünü kazandığı Dave rolüyle yeniden sahnede.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 5 Şubat 2024, 21:00

Bilet: Paso

”Toz ”

Betonların göğü henüz delmediği zamanlarda büyük şehrin sokaklarında, apartman önlerinde büyüyen bir kız çocuğu. Güzeller güzeli ev kadını anne ile titiz avukat babanın tek kızı: Handan. Sokaklarında anne babasıyla yaşadığı evin içi gibi huzursuz olduğu zamanlardan geçerek büyüyen, kendi yolunu bulan bir genç kadın… Kafasının ve kalbinin içi seslerle dolu; çok uzaklardan gelen bir melodi, kuşlar, rayların sesi, sevinçli bir hediye paketinin hışırtısı, annesinin, babasının, babaannesinin, halasının sesi… Sonra birden fazla ‘çat’ sesi, farklı zamanlarda, farklı evlerin duvarlarında yankılanan…

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 7 Şubat 2024, 19:00

Bilet: Passo

”Evlilikten Sahneler”

Johan ve Marianne 10. evlilik yıldönümlerini kutlamak üzere olan iki çocuk sahibi mutlu bir çifttir. Her şey her an planlı, her gün olması gerektiği gibidir. Her evli çift gibi bazı sorunlar yaşar, bu sorunları karşılıklı oturup konuşup mantıklı bir şekilde çözüp hayatlarına devam ederler. Ama yavaş yavaş karşılaştıkları sorunları eski yöntemlerle çözemediklerini fark ederler, kurdukları günlük planlar da aynı mükemmellikte işlememektedir. Ne yapacaklar? Gerçeklerle yüzleşebilecekler mi? Bu yüzleşmeyi nasıl karşılayacaklar? “İki insan bir ömür bir arada yaşayabilir mi?” “aile nedir?” “şefkat nedir?” “aşk nedir ne değildir?”

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 8 Şubat 2024, 20:30

Bilet: Passo

”Balina’‘

“Balinaya yazık değil mi? Kocaman zavallı bir hayvan yalnızca. Ahab’a da üzülüyorum bir yandan. Balinayı öldürmeyi başarırsa hayatının daha güzel olacağını sanıyor ama öyle bir şey olmayacak.” Balina affetmek üzerine bir oyun… Bir veda, bencillik, yalnızlık, özlemek, Moby Dick, çok özlemek, utanmak, çok ama çok özlemek… Çok hassas, her an kırılabilir ve tam da bu yüzden her an kırabilir insanların hikâyesi Balina.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 9 Şubat 2024, 20:30

Bilet: Passo

‘

Zengin Mutfağı

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansıması. Hizmet etmekten başka bir şey düşünemeyen köşk çalışanları da gözlerinin önünde gelişen olaylar karşısında kayıtsız kalamayacaktır. Toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 16 Şubat 2024, 21:00

Edith

Fransa’nın ünlü şarkıcısı “Edith Piaf”ın, nam-ı diğer “Kaldırım Serçesi”nin size anlatmak istediği bir hikaye var. “Kaldırım Serçesi”ni herkes tanıyor, pekiyi Edith’le tanışmak nasıl olurdu? ‘’Edith’’ alışılagelmiş Kaldırım Serçesi figürünün dışında, seyircisine çok tanıdık gelen bir yabancı. Aşkları, kayıpları, hüzünleri ve şarkılarıyla günümüz dünyasına kolunun altında evini taşıyarak misafir gelmiş bir hikaye anlatıcısı!

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 13 Şubat 2024, 21:00

Kel Diva

Eugène Ionesco’nun, eşsiz kaleminden çıkan soyutlama ve absürdizmin kusursuz bir şekilde harmanlandığı bu oyun; Kel Diva adıyla sezon boyunca Zorlu PSM’de.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 19 – 20 – 21 Şubat 2024, 20:30

Hücreler

Yalnız değilsiniz, içinizde sizin için çalışan trilyonlarca sizden var! Yapımını BKM’nin üstlendiği ve Anadolu Sigorta’nın ana sponsor olduğu Hücreler, çökmekte olan bir organizmanın içinde, hayatta kalmaya çalışan hücrelerin sürreel ve ironik hikâyesi.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 21 Şubat 2024, 21:00

Cırcır Böcekleri, İtler ve Biz

İki kardeş. Kentli, eğitimli bir senarist. Ormanlara sığınan, özgür ruhlu bir hırsız. Aynı ağacın üstünde farklı mevsimlerde iki kardeşin birbirini keşfetme, birbirine dönüşme hikayesi. Kentin doğayla, sanatın ticaretle, eğitimin cehaletle, hayallerin gerçeklerle savaşı. Peki hangisi daha zor, kalmak mı gitmek mi?

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 25 Şubat 2024, 21:00

İstanbul Şubat Ayı Stand-Up Showları

Barbaros Şansal – Burda Olmaz

Barbaros Şansal, Burda Olmaz adlı gösterisiyle, sürpriz konukların da katılımıyla, seyirci ile buluşuyor.

Yer: Kadıköy Eğitim Sahnesi

Tarih: 7 Şubat 2024, 20:30

Motto Stand Up

Ali Congun, Yunus Emre Gündüz, Yusuf Tokmak ve Kemal Durmuş 20’şer dakikalık standup performanslarıyla, Umutcan Arslan sunuculuğunda sahnedeler.

Yer: Motto Sahne

Tarih: 7 Şubat 2024, 20:30

TuzBiber 4’lü Stand Up

Stand-up denince akla ilk gelen ekip TuzBiber, Berkan Karadede’nin MC olduğu gösteride, Doğu Can, Musti Kusti, Caner Omur, Dilara Erdemir’den oluşan kadrosu ile Hillside Live’da!

Yer: Hillside Live by Ing

Tarih: 8 Şubat 2024, 21:00

Aret Vartanyan ile Buyrun Paylaşalım

2008 yılında Türkiye’de ‘Kişisel Dönüşüm’ kavramını ve eğitimlerini geliştiren Aret Vartanyan, touché’de gerçekleştireceği kendisine özgü formatıyla yeni bir programa başlıyor. Her programda yaşamı sorgulatırken, günlük hayattaki sorulara cevap, sorunlara çözüm üreten yaklaşım ve önerilerini izleyicilerle deneyim yaşatarak buluşturacak. Program dahilinde ünlü bir konuğun konu başlığındaki düşünceleri ve yaşanmışlıklarına da yer verilecek.

Yer: Zorlu Touché

Tarih: 8 Şubat 2024, 21:00

Çok Güzel Hareketler 2

Yaklaşık 2 yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimlerinden geçen ve 5 sezondur kapalı gişe oynayan Çok Güzel Hareketler 2, BKM Tiyatro’da seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Yer: Beşiktaş Kültür Merkezi

Tarih: 10 Şubat 2024, 20:00

Güldür Güldür Show

Ekranların beğenilen komedi programı Güldür Güldür Show, BKM Tiyatro’da seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Yer: Beşiktaş Kültür Merkezi

Tarih: 14 Şubat 2024, 20:00

Mustafa Sağır Stand Up

Taze baba komedyenimiz Mustafa Sağır’a göre ise küçük kızını uyutmak her şeyden zor. Son yıllarda çeşitli kültür sanat mekanlarında stand-up icra eden Mustafa Sağır tek kişilik gösterisi ile 15 Şubat’ta touché’de.

Yer: Zorlu Touché

Tarih: 15 Şubat 2024, 21:00

Aksel Gürel Stand Up

Aksel Gürel 20 Şubat’ta Zorlu PSM’de.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 20 Şubat 2024, 21:00

Bengi Apak & Sarp Apak Stand Up

Son dönemde kendi setlerini sahneleyen ve izleyenlerden tam not alan Bengi Apak ve ünlü oyuncu Sarp Apak, 22 Şubat akşamı touché sahnesinde iki ayrı şov ile seyirci karşısına çıkıyor!

Yer: Zorlu Touché

Tarih: 22 Şubat 2024, 21:00

İstanbul Şubat Ayı Workshopları

Kruvasan Workshop

Reçetesinin Avusturya’ya, işlenme şeklinin Osmanlı sancağına dayandığına inanılan Fransız lezzeti kruvasanın en güzel halini bu workshopla öğreneceksiniz.

Yer: Cooking Class Academy

Tarih: 4 Şubat 2024, 11:00

Sağlıklı Lezzetler Workshop

Sağlıklı ve lezzetli! Bu workshop’ta mutfağın sağlıklı, hafif ve lezzetli menüsünü hazırlayacaksınız.

Yer: Chef’s Table Mutfak Akademisi

Tarih: 4 Şubat 2024, 13:00

Bilet: Passo

Dünya Mutfağı Kore Mutfağı Workshop

Alışılmamış tatlara hazır olun! Kore tarihi ve mutfak kültürü hakkında çeşitli bilgiler edinebileceğiniz Dünya Mutfağı Kore Mutfağı Workshop’unu kaçırmayın.

Yer: Cooking Class Academy

Dünya Mutfağı Uzakdoğu Sushi Workshop

Sushi yapmanın inceliklerini ve tarihi hakkında çeşitli bilgiler edineceğimiz Dünya Mutfağı Uzakdoğu Sushi Workshop’unu kaçırmayın.

Yer: Chef’s Table Mutfak Akademisi

Tarih: 10 Şubat 2024, 16:00

Hamburger, Eşlikçileri ve Soslar Workshop

En sevilen lezzetlerden biri olan hamburger ve eşlikçilerinin yapım aşamasını adım adım öğrenmek şster misiniz? Hamburgerin en lezzetli halini yapacağınız bu workshopu kaçırmayın.

Yer: Cooking Class Academy

Tarih: 21 Şubat 2024, 18:00

Mezeler Workshop

En sevilen zeytinyağlı mezelerin yapımını bu workshopla keşfedin!

Yer: Cooking Class Academy

Tarih: 9 Şubat 2024, 18:00

Klasik İtalyan Mutfağı – El Yapımı Makarna Workshop

Lezzetli yemekleri ve kalabalık sofralarıyla dünyanın en sevilen mutfaklarından İtalyan mutfağının tüm inceliklerini bu workshopla keşfedin.

Yer: Cooking Class Academy

Tarih: 28 Şubat 2024, 18:00

Sevgililer Gününe Özel Sürpriz Çikolata Yapımı Atölyesi

Kalp şeklindeki kafes çikolatanın içini kırmızı bonbon kalp çikolatalar ile doldurmaya ve sevdiğinize kendi hazırladığınız çikolataları hediye etmek ister misiniz? Sevgililer gününe özel bu etkinlikte, dilerseniz sevdiğiniz bir kişi ile aynı istasyonu paylaşarak çikolatanızı yapabilirsiniz.

Yer: Cooking Class Academy

Tarih: 10 Şubat 2024, 11:00

Sevgililer Gününe Özel Çiftler ile Ravioli Atölyesi

İtalyan usulü taze makarna hamurunu kırmızı pancar ile renklendireceğiniz ve aşkı yansıtan şekiller vereceğiniz bu çift etkinliğine sevdiklerinizle birlikte davetlisiniz!

Yer: Cooking Class Academy

Tarih: 14 Şubat 2024, 18:00

Sevgililer Günü Workshop

Sevgilinizle beraber eğlenceli bir deneyime hazır mısınız? Birlikte özel yemekler hazırlayabileceğiniz, daha sonra onları tadabileceğiniz bir etkinliğe ne dersiniz? 14 Şubat Sevgililer Günü’nde enfes bir menü eşliğinde hem unutulmaz dakikalar geçirip hem de yeni lezzetlerin sırlarını keşfedeceksiniz.

Yer: Chef’s Table Mutfak Akademisi

Tarih: 14 Şubat 2024, 19:00