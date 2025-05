İnari Piku’da Elektronik Müzik Geccesi: PAAX Tulum

İstanbul gecce hayatı, 30 Mayıs Cuma akşamı eşsiz bir deneyime daha sahne oluyor. İnari Piku Etiler, bu kez sahnesini, elektronik müziğin ruhunu Maya dilinde "müzik yapmak" anlamına gelen adlarıyla yansıtan PAAX (Tulum) ikilisine açıyor.

Elektronik Müziğin Ritmi İstanbul’da

Arjantinli PAAX, Scorpios Music, Sol Selectas, Kindisch ve Do Not Sit On The Furniture Recordings gibi saygın plak şirketlerinden çıkan parçalarıyla, elektronik müzik dünyasında kendine has bir yer edindi. Geleneksel enstrümanları elektronik ritimlerle harmanlayan ikili, sahnedeki enerjisiyle her performansında dinleyicisini başka bir dünyaya taşıyor.

Geccenin Açılışı Serkan Eles'ten

Bu özel geccede sahne, ilk olarak Serkan Eles’in büyüleyici setiyle ısınıyor. Ardından PAAX, seslerin ve duyguların sınırlarını zorlayan performansıyla gecceyi zirveye taşıyor. İnari Piku’nun zarif atmosferi ve seçkin misafir profili, bu buluşmayı İstanbul’un kaçırılmaması gereken gecce hayatı deneyimlerinden biri haline getiriyor.

Rezervasyon Şart!

30 Mayıs Cuma akşamı, müziğe adanmış bu özel gecceye dahil olmak isteyenler için rezervasyon zorunlu. Yoğun talep gören etkinlik için yerinizi şimdiden ayırtmakta fayda var.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: +90 (212) 216 35 35