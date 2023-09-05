Gizli ormanın büyülü dünyası Chalet Garden’da Eylül’de eğlence hız kesmiyor!

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Şehrin tam kalbinde doğa ile buluşma anları yaşatan Chalet Garden, kendinizi şımartmak istediğiniz anlar için sizi bekliyor. Açık havanın tadını sonuna kadar çıkartabileceğiniz Chalet Garden, menüsündeki yıldız lezzetleriyle unutamayacağınız bir deneyim vaat ediyor. Gastronomi, estetik ve müziğin bir arada olduğu Chalet Garden'da Eylül ayı boyunca gerçekleşecek etkinlikleri sizler için bir araya getirdik!
7 Eylül Perşembe - Mary Jane
8 Eylül Cuma - Ozan Anlaş
9 Eylül Cumartesi - Ozan Ünlü
14 Eylül Perşembe - Begüm Obiz
15 Eylül Cuma - Ozan Ünlü
16 Eylül Cumartesi - Pandami Music
21 Eylül Perşembe - Evrencan Gündüz
22 Eylül Cuma - Pandami Music
28 Eylül Perşembe - Begüm Obiz
29 Eylül Cuma - Pınar Güsar
30 Eylül Cumartesi - Ozan Anlaş
Chalet Garden konserlerine buraya tıklayarak bilet alabilirsiniz.
Masalsı bir dünyada hissettiren ambiyansında, barbekü lezzetlerin bolca bulunduğu menüsünü, bira çeşitlerini ve kokteyllerini deneyimlerken Chalet Garden’ın enerjisini çok sevecek ve büyüleneceksiniz!
Chalet Garden’da başarılı hem geleneksel hem de modern tabakları ile damaktan zor silinen tatlar sizi bekliyor. Menüde neler mi yer alıyor? Dilerseniz sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz Fame veya Buendnerteller tabağı, taş fırınımızdan çıkan pizza çeşitleri, hafiflikten yana olanlar için leziz kaseler, deniz mahsüllü atıştımalıklar, burger çeşistleri ve klasik frankfurter veya bratwurst’ün yer aldığı enfes sosis seçenekleri ve daha fazlası Chalet Garden’da!
Tüm bu eşsiz tabakların yanında; geniş alkollü içecekler menüsüyle de göz dolduran bahçede, dünyanın çeşitli bölgelerinden özenle seçilen şarapları, viskileri ve biraları tercih edebilirsiniz. Dilerseniz servisinizle ilgilenen arkadaşımıza danışarak hangi yemekle hangi içeceğin daha iyi eşleşebileceği konusunda yönlendirme talep edebilirsiniz. Birbirini tamamlayan ikilileri size en doğru şekilde önereceklerinden emin olabilirsiniz.