Gelenekten Geleceğe: Özge Şahin’in Sıfır Atık Mutfağı Barut Hemera’da Hayat Buldu

Şef Özge Şahin, mutfakta israfı önlemeye yönelik uzun yıllara dayanan bilgi birikimini, yeni kitabı “Geleceğin Mutfağı” ile yazıya döktü. Barut Hemera’nın ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen özel bir lansmanla tanıtılan kitap, hem gastronomi profesyonelleri hem de bilinçli tüketiciler için ilham verici bir kaynak olma niteliği taşıyor.

Gelenekten Geleceğe Uzanan Bir Köprü

“Geleceğin Mutfağı”, Anadolu’nun köklü yemek kültürünü, sıfır atık felsefesiyle yeniden ele alıyor. Kitaptaki tarifler, evde ya da profesyonel mutfaklarda sıklıkla çöpe giden malzemelerin aslında nasıl değerlendirilebileceğini örnekleriyle ortaya koyuyor. Karpuz kabuğundan hazırlanan cacık, sebze kabuklarından yapılan çıtırlar ve daha fazlası, sürdürülebilir mutfağın düşündüğümüzden çok daha yaratıcı olabileceğini gösteriyor.

Sürdürülebilirliğin Sofradaki Hali

Antalya’daki lansmana katılan yabancı turistler ve basın mensupları, kitabın felsefesini doğrudan deneyimledi. Tadım bölümünde, Şahin’in özel olarak hazırladığı reçeteler misafirlerle buluştu. Her bir tabakta israfın yerine yaratıcılık, atığın yerine farkındalık vardı. Akdeniz Üniversitesi Gastronomi bölümü öğrencileri de tadıma katıldı ve genç şef adayları için bu deneyim gerçek bir uygulama dersi niteliğindeydi.

Geçmişin Tariflerini Geleceğe Taşımak

Etkinlikte konuşan Özge Şahin, bu projenin bir hayal değil, yılların emeği olduğunu belirtti. “Bizim mutfağımız aslında yokluk mutfağı. Eskiden anneannelerimizin, babaannelerimizin çöpe atmadığı her şeyden bir yemek çıkarması bugün modern dünyada atıksız mutfak olarak adlandırılıyor. Ben bu tarifleri yazıya dökerek unutulmalarının önüne geçmek istedim. Çünkü bu reçeteler sadece yemek değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü” dedi.

Kitabın kısa süre içinde İngilizceye çevrileceğini belirten Şahin, Türk mutfağının bu yenilikçi ve sürdürülebilir yüzünü dünya gastronomisine tanıtmak istediklerini açıkladı. Özellikle otel mutfaklarında büyük miktarlarda ortaya çıkan atıkların nasıl lezzete dönüştürülebileceğini göstermek, projenin temel amaçları arasında yer alıyor.

Barut Hotels İş Birliğiyle Hayata Geçen Örnek Bir Proje

Lansmanda yer alan Barut Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Haydar Barut, projeye ilk günden itibaren inandıklarını belirtti.

Bu iş birliği sayesinde sadece konuklara değil, sektöre de örnek olacak bir adım atıldığını vurguladı. Etkinlikte kitaplarını imzalayan Şef Özge Şahin, Barut Hemera için özel hazırladığı menüyü katılımcılarla paylaştı ve sürdürülebilir mutfak anlayışının yaygınlaşması için herkesi bu harekete davet etti.

Şef Özge Şahin: “Her Tabakta Gelecek Var”

Şef Özge Şahin, sürdürülebilir mutfak anlayışını yalnızca uygulamalarıyla değil, düşünsel altyapısıyla da geniş kitlelere aktarmak istiyor. “Geleceğin Mutfağı” adlı kitabı, bu vizyonun somut bir sonucu. Geleneksel tarifleri, çevre bilinciyle yeniden yorumlayan Şahin, kitabını yalnızca bir tarif derlemesi değil, aynı zamanda yaşam felsefesi olarak tanımlıyor.

Gelenekten Geleceğe Bir Mutfak Köprüsü

Kitabı yazmaya karar vermesinde en büyük etkenin, geçmiş ile gelecek arasında bir bağ kurma arzusu olduğunu söyleyen Şahin, “Atıksız mutfak aslında kültürel bir mirastır. Büyüklerimizin uyguladığı birçok yöntem, bugün sürdürülebilirliğin temeli. Ancak zamanla bu alışkanlıkları unuttuk” diyor. Ona göre, bu kitap bir yemek kitabı olmanın ötesinde, hem bireylere hem de profesyonellere yönelik bir rehber.

Sürdürülebilirlik, Evden Endüstriye Yayılmalı

Şahin, sürdürülebilirlik bilincinin yalnızca evlerde değil, restoranlar ve otellerde de yerleşmesi gerektiğini vurguluyor. “Porsiyon kontrolü, fazla gıdanın bağışlanması, sürdürülebilir menü seçenekleri… Bunların hepsi gıda israfını azaltabilir. Ayrıca mutfak profesyonellerine bu konuda özel eğitimler verilmesi şart,” diyor. Ona göre, toplumsal projeler ve kurumlar arası iş birlikleri de bu sürecin ayrılmaz bir parçası.

Günlük Hayatta Neler Yapabiliriz?

Gıda israfını önlemek için küçük adımların büyük sonuçlar doğurabileceğini hatırlatan Şahin, alışveriş planlamasından gıda saklama tekniklerine kadar birçok öneri sunuyor. Artan yemekleri yaratıcı tariflere dönüştürmek, sebze ve meyve kabuklarını değerlendirmek, kompost sistemlerine geçmek bu adımlar arasında yer alıyor. “Önemli olan, farkındalık ve niyet” diyor.

Sürdürülebilir Mutfakların Önündeki Engeller

Sürdürülebilirliğin mutfaklarda yerleşmesini zorlaştıran temel etkenler arasında bilinç eksikliği, alışkanlıkların değişime direnmesi ve hızlı yaşam temposu olduğunu belirten Şahin, aynı zamanda geleneksel tekniklerin unutulmasının da önemli bir problem olduğunu vurguluyor. Ancak, eski tekniklerin yeniden keşfedilmesiyle bu zorlukların aşılabileceğine inanıyor.

İlhamını Nereden Alıyor?

Geleneksel yöntemlerin modern mutfaklara uyarlanmasının mümkün olduğunu savunan Şahin, özellikle konserve yapımı, meyve-sebzelerin doğal yollarla saklanması, tandır ve taş fırın gibi pişirme tekniklerinden ilham aldığını ifade ediyor. Ona göre, bu yöntemler yalnızca pratik değil, aynı zamanda lezzet açısından da eşsiz.

Bir Yaşam Tarzı Rehberi Olarak Geleceğin Mutfağı

“Geleceğin Mutfağı yalnızca tarif değil, aynı zamanda yaşamla ilgili bir duruş,” diyen Şahin, mutfakta farkındalık yaratmanın çocukluktan başladığını savunuyor. Okullarda sıfır atık bilincinin erken yaşta kazandırılması gerektiğini vurgularken, mutfağın bir evin kalbi olduğunu ve yemek kokusunun evin ruhunu oluşturduğunu hatırlatıyor.

Profesyonel Mutfaklarda Uygulanabilirlik

Şahin, Akıllı Tartı Sistemi gibi teknolojik çözümlerle işletmelerin görünmeyen atıklarını belirleyebildiklerini ve bu sayede israfı önemli ölçüde azaltabildiklerini belirtiyor. Ayrıca gıda bankalarının rolüne de değinerek, bu sistemlerin hem çevresel hem de ekonomik fayda sağladığını söylüyor.

Sürdürülebilirlik ve Lezzet Dengesi

Atıkları lezzetli tariflere dönüştürmenin kolay bir süreç olmadığını dile getiren Şahin, “Lezzetten ödün vermek zorunda değiliz” diyor. Muz kabuğundan tatlı, sebze kabuklarından aromatik tuz gibi tarifler, bu anlayışın bir parçası. Ancak burada kullanılan malzemenin kalitesi de önem taşıyor.

Geleceğin Mutfak Trendleri

Teknolojiyle geleneksel yöntemlerin birleşeceği bir gelecek öngören Şahin, enerji tasarruflu cihazlar, atık yönetimini destekleyen sistemler ve doğal fermantasyon teknikleri gibi uygulamaların ön planda olacağını belirtiyor. Ancak her şeyden önce, insanın gıdaya olan yaklaşımının değişmesi gerektiğini savunuyor.

Eğitimle Değişen Bir Mutfak Kültürü

Geleceğin mutfağında eğitim kilit rol oynuyor. “Gastronomi fakültelerinde ‘atık yönetimi’ dersi zorunlu olmalı,” diyen Şahin, şeflerin yalnızca yemek yapan değil, verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlayan liderler olması gerektiğini belirtiyor. Bu anlayışla yetişen yeni nesil, sürdürülebilir mutfağın taşıyıcısı olacak.