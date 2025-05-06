Swissôtel The Bosphorus Açık Hava Sineması ile Yaz Akşamları Renklenecek

Bu yazın en keyifli akşamları Sultanpark’ta yaşanacak! Maximiles Black ayrıcalığıyla sinema tutkunları yine bir araya geliyor. Gökyüzü yıldızlarla dolarken, beyaz perde en güzel hikayeleri yansıtmaya hazırlanıyor. Üstelik yalnızca filmler değil, bu deneyimi unutulmaz kılacak detaylar da seni bekliyor!

Yemek Alanı Saat 19.00’da Açılıyor

Gecenin büyüsüne kendinizi bırakmadan önce, enfes lezzetlerle tanışmaya ne dersiniz? Saat 19.00 itibarıyla alandaki yemek alanı hizmete açılıyor. İster nefis bir burger, ister ferahlatıcı bir içecek… Film başlamadan önce lezzetli bir molaya davetlisiniz.

Beyaz Perdenin Parlayan Yıldızları

Açık hava sineması, bu sezon da unutulmaz yapımlarla sinemaseverlere sesleniyor. Müzikalden romantik komediye, dramdan aksiyona kadar geniş bir film yelpazesi var. Her biri açık havada izlemeye doyulmayacak kadar özel!

İşte Sezon Takvimi

2 Haziran: Mamma Mia – 21:00

23 Haziran: Pretty Woman – 21:00

30 Haziran: The Great Gatsby – 21:00

21 Temmuz: La La Land – 21:00

28 Temmuz: Charlie’s Angels – 21:00

4 Ağustos: Ölümlü Dünya I – 21:00

11 Ağustos: Moulin Rouge – 21:00

18 Ağustos: Bohemian Rhapsody – 21:00

25 Ağustos: Amélie – 21:00

1 Eylül: Paris’te Gece Yarısı – 21:00

8 Eylül: Spotlight – 20:00

22 Eylül: İki Yüz Bir Ters II – 20:00

29 Eylül: Barbie – 20:00

Yaz Akşamlarına Sinema Yakışır

Her film ayrı bir dünyaya açılan kapı… Açık havada film izleme keyfi, dostlarla paylaşılınca daha da anlam kazanıyor. Maximiles Black ile bu eşsiz atmosferde yerinizi alın; hem ruhunuza hem de hafızanıza kazınacak anılar biriktirin.

Büyüye tanıklık etmek için biletinizi şimdi LİNKTEN alın.