Bodrum’da Gastronomi Sahnesi 2025’te d.ream’le Parlıyor

Bodrum, sadece denizi ve doğasıyla değil, aynı zamanda gastronomi ve eğlence dünyasıyla da her yıl daha fazla dikkat çekiyor. Bu yükselişte pay sahibi olan en önemli markalardan biri de şüphesiz d.ream. The Populist, Mezzaluna, Sait, Fenix, Zuma, Günaydın, Nusr-Et ve Dolce gibi sevilen markalarıyla uzun yıllardır Bodrum’un ruhuna lezzet ve stil katmaya devam eden d.ream, 2025 yaz sezonuna hem yeni mimariler hem de yeni lokasyonlarla damga vuracak.

Bodrum’un Lezzet Takvimi Başlıyor

Bu yaz da yine takvim yoğun. İlk olarak Sait 23 Nisan’da kapılarını açtı. Ardından 10 Mayıs’ta Nusr-Et, 15 Mayıs’ta ise üç dev isim; Mezzaluna, The Populist ve Zuma sezona merhaba diyor. Günaydın ise 16 Mayıs’ta sofraları lezzetle buluşturacak. 21 Mayıs’ta Roka, 30 Mayıs’ta Fenix, 1 Haziran’da ise iki heyecan verici açılış; Dolce ve Parlé ile sezon tamamlanıyor.

Parlé: Fransız Şıklığı Bodrum’da

Parlé, modern Fransız kafesi ruhunu, Akdenizli zarafetle birleştiriyor. Yalıkavak Marina’da gün batımına karşı konumlanan Parlé, teknelerle ulaşım imkânı ve özel araçla erişilebilen ayrıcalıklı lokasyonuyla dikkat çekiyor. Güney Fransa ve Akdeniz mutfağından esinlenen özgün menüsü, yaz akşamlarını daha da özel kılacak. Haziran itibarıyla Bodrum’un en gözde buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Zuma: Japon Zarafetiyle Yenilenen Deneyim

Zuma, çağdaş Japon mutfağının global elçilerinden biri olarak Bodrum’daki etkisini sürdürmeye kararlı. Yenilenen tasarımı ve doğayla iç içe mimarisiyle Yalıkavak Marina’da konumlanan Zuma, Emrah Orak’ın imzasını taşıyan menüsüyle yine çok konuşulacak.

Paylaşım kültürünü odağına alan izakaya tarzıyla, Bodrum gecelerine sofistike bir yorum katıyor.

Roka: Ege Kıyısında Japon Ateşi

İstanbul’dan sonra şimdi de Bodrum Mandarin Oriental’da karşımıza çıkan Roka, robatayaki tarzıyla modern Japon mutfağının iddialı temsilcisi.

Hem Roka Restaurant hem de sahile birkaç adım mesafedeki Roka by the Beach, 130 kişilik kapasitesiyle dikkat çekiyor. 21 Mayıs’ta açılacak olan Roka, Ege’nin doğallığı ile Japon estetiğini kusursuz bir dengede sunuyor.