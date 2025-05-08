Vox ile Yıldızların Altında DJ Setleri: 16 Roof’ta Yaz Geccelerine Merhaba!

5 Mayıs akşamı Swissôtel The Bosphorus’un göz alıcı terası, şehrin yaz ritmini başlatan unutulmaz bir özel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Panoramik Boğaz manzarası, yıldızların altında yükselen ritimler ve eşsiz lezzetlerle 16 Roof, yaz sezonuna görkemli bir giriş yaptı. Bu özel etkinliğin ardındaki yaratıcı güç ise yine sürpriz olmadı: Vox Creative Agency.

Swissôtel The Bosphorus’un müzik direktörlüğünü üstlenen Vox Creative, her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası DJ etkinlikleriyle ses getirmeye hazırlanıyor. 5 Mayıs geccesi gerçekleşen özel etkinlikte ise konuklar, sezon boyunca 16 Roof’ta sahne alacak yetenekli DJ’lerin hazırladığı özel mini mixlerle tanışma fırsatı yakaladı. Geccenin temposu, Vox’un güçlü kürasyonuyla giderek yükseldi; dans eden kalabalık, Boğaz’ın karşı konulmaz atmosferiyle adeta bütünleşti.

Yaz Geccelerinin Buluşma Noktası: 16 Roof

İstanbul’un kalbinde, nefes kesen manzarasıyla konumlanan 16 Roof; restoran ve bar konseptiyle, misafirlerine çok yönlü bir deneyim sunuyor. Şık atmosferi, yaratıcı kokteylleri, Akdeniz mutfağının modern yorumları ve zengin içki menüsüyle 16 Roof; sadece bir yeme-içme mekanı değil, aynı zamanda bir yaşam alanı.

Bu yaz 16 Roof’ta her anı ritimle taçlanacak bir program sizleri bekliyor. Boğaz’ı karşınıza alıp, müziğin içine karışmak istiyorsanız; adres belli. Sezon boyunca Vox Creative’in küratörlüğünde gerçekleşecek DJ performanslarıyla İstanbul’un en enerjik gecceleri, burada yaşanacak.

Kartpostallık Anlar, Unutulmaz Gecceler

Her detayı özenle planlanan bu özel gecce, 16 Roof’un sezon boyunca neler vaat ettiğine dair güçlü bir fragmandı. Boğaz’ın ışıkları, lezzet dolu tabaklar, yüksek enerjili setler ve stil sahibi kalabalık… Yaz boyunca 16 Roof’ta her gecce, hafızalara kazınacak anlara dönüşecek.