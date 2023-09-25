Fransız stilinin modern gustosu: Parlé Restaurant

Parisian ruhunun ışıltısı tartışmaya kapalı! Paris'in iyi yemeklere sahip olduğu da bir sır değil. İstanbul'da ise; işte o Fransız stilinin en modern yorumunu karşımıza çıkaran bir mekan gastronomi sahnesine uzun yıllardır bambaşka bir hava katıyor. Hem ambiyansı hem lezzetleri hem de şık anlarıyla Parlé'ye yakın kadraj...

Fransız tarzına modern bir yorumlama

Parisian cafe tarzını şehre uyarlarken modern ve class detaylar ekleyen Parlé Restaurant, Zorlu'nun ruhuna gusto bir dokunuş yapanlardan. İstanbul'un tam olarak kalbinin attığı noktalardan biri olan ve özellikle sanata dokunuşlarıyla dikkat çeken Zorlu'da; misafirlerini her daim en şık detaylarla ağırlayan Parlé; şehri dönüşü kutlamak için kesinlikle harika bir nokta atışı!

Uzun ve keyifli geçen bir yaz sezonunun ardından; sizler gibi Gecce Food Gusto ekibi olarak yavaş yavaş şehre dönüyor ve alıştırma turlarına başlıyoruz. İnanılmaz özlediğimiz İstanbul'da ilk ziyaret tercihimizi de tabii ki; uzun yıllardır aynı aşkı duyduğumuz Parlé'den yana yaptık. Köşe yazarımız Sedef Ertekin, sizler için Parlé'nin özel lezzetlerini denedi, tüm detaylarıyla mekanı masaya yatırdı!

İlk adımlarda...

Zorlu'nun şehirdeki moda başkentlerinden biri olduğunu söylememize gerek bile yok; dünyaca ünlü markalar ve imza tasarımcılar haricinden de bir çok markayı burada bulabilirsiniz. Aynı zamanda Zorlu'nun ön plana çıktığı konu da sanat! 7'den 70'e herkes için konserler, tiyatrolar, sergiler, etkinlikler, atölyeler... Saymakla bitmez skalası olan, devasal bir yaşam alanı diyebiliriz burası için. Parlé ise bu göz kamaştıran yaşam alanının en iddialı restoranlarının başında geliyor. Hem tasarımı hem menüsüyle oldukça iddialı bir soluk katıyor. Dilerseniz merkezin ruhuna kaptırabileceğiniz açık hava alanları mevcut. Dilerseniz de tüm şıklığı ve ışıltısıyla size göz kırpan, harika bir deko harikası iç mekanı bulunuyor!

Her anıyla size Fransız bir hava solutuyor! O meşhur Paris cafelerinin de modern bir yorumlaması zaten kendisi. Özellikle iç mekan adeta ışıltılı bir vahayı yaşatıyor. Renk tonlarıyla oynanan dekor oyunları; açık ve koyunun cazibesini aynı çatı altında topuyor diyebiliriz. Ağırlıklı olarak aynalar ve camlar dikkat çekiyor iç mekanda.

Menü ve fazlası...

Parlé menüsü ağırlıklı olarak Güney Fransa ve Akdeniz'in en özel lezzetlerinin yorumlamasından oluşuyor. Mutfakta da uzun yıllarda aynı ismi görüyoruz; Şef Sadık Ilgaz! İnanılmaz büyük bir tutkunun dışa vurumuyla karşılatığımız menüyü elimize ilk aldığımız anda etkilendiğimizi söyleyebiliriz. Klasikleşen ve her yerde görmekten sıkıldığımız seçeneklerden ziyade çok daha yenilikçi ve gurme dokunuşlarla karşılaşıyorsunuz. Evet, alıştığımız lezzetlerle; hatta yöresel seçeneklerle de karşılaşıyorsunuz - Mücver gibi - ama bunların bile harika bir yorumlamasını deneyimliyorsunuz.

Şef Sadık Ilgaz’ın yorumlamalarıyla favori lezzetlerimiz…

Başlangıçlarda daha sofraya geldiğindeki haliyle bile büyülü bir seçenek olan Kral Yengeç Tartar kesinlikle denenmesi gerekenler arasında. Avakado püresi, Tobico havyar ve lime sos ile zenginleştirilen bu başlangıcın damakta bıraktığı his gerçekten oldukça iddialı ve hatta masalsı!

Ve Tapas seçenekleri! Kabak Mücver için annelerimizinki de dahil olmak üzere, yediğimiz en iyisi desek, bizde abartmış olmayız... Çünkü gerçekten harika proporsyonlar, özenli bir yorumlama ve harika bir teknik ile geliyor sofranıza. Süzme yoğutrtlu dip sos ile servis ediliyor...

Ev yapımı makarnaları da kesinlikle alanında bir numara diyebiliriz! Şefimizin önerisiyle Baby Kalamakr ve Karidesli Risotto'dan yana kullandık tercihimizi. Her lezzet notasıyla bu kadar ahenkli bir uyum; kesinlikle denenmeli!

Ana yemeklerden gerçek anlamda imza bir seçenek düşünürseniz; Izgara Kuzu Sırtı kesinlikle öneririz! İki renkli körpe kabak, sarımsak konfit, porçini mantar, fesleğenli Tagliatelle!

Tatlı menüsünden ise seçim yapmak bir hayli zorlayıcı oldu, o yüzden bu zor görevi de işin uzmanına, şefimize bıraktık. Ve karşımızda aşkın tavan yaptığı Kestane Mont Blanc vardı! Kestanenin ve çikolatanın büyülü bir dansı. Ayrıca Parlé'de Spesiyal Hurma Puding, Krem Brule, Elmalı Tart, Maskarpon Cheesecake ve Bitter Çikolatalı Dome'da kesinlikle denenmesi gerekenler arasında.

Parlé'ye dilerseniz uzun sohbetler edeceğiniz yemeklerde gelin; isterseniz hızlı bir kaçamak... İster tatlı & kahve ikilisinin keyfini yaşayın, isterseniz şarap ve eşlikçilerini keşfe çıkın... Her anıyla unutulmaz olacağına garanti verebiliriz.

Parlé'nin menüsünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz!

Adres: Levazım Mahallesi, Barbaros Bulvarı Kavşağı, Zorlu Center, Beşiktaş

Tel: 0212 353 63 43

@parle_istanbul​​​​​​​