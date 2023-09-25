Hi Barbie!: Mutlaka ziyaret etmeniz gereken 6 rüya gibi pembe turistik destinasyon!

İspanyol Pembe Labirenti/Gül Camii'den Pembe Göl'e kadar...

1. La Muralla Roja

Bu pembe labirent kalesini görmek size Netflix'in popüler Kore dizisi "Squidward Game"deki sahneyi hatırlatıyor mu? Arap tarzı apartman La Muralla Roja, İspanyol sahil kasabası Calpe'nin yamacında yer almaktadır. İspanyol mimar Ricardo Bofill tarafından inşa edilmiştir ve adı "kırmızı duvar" anlamına gelmektedir.

Dağınık yüksek ve alçak duvarlar ve merdivenler geometrik çizgiler ve hatlar oluşturuyor ve ana renk olarak pembenin farklı tonlarıyla dekore edilerek mavi deniz ve gökyüzü ile güçlü bir renk kontrastı oluşturuyor. Kuşbakışı bakıldığında dış çevresi Yunan haçı şeklinde, iç yapısı ise labirent gibidir. La Muralla Roja, konaklama için 50 odaya bölünmüş olup, güneşlenme alanları ve yüzme havuzları gibi kamuya açık olanaklara sahiptir.

2. Putra Camii, Malezya

Putrajaya Gölü kıyısında yer alan Putra Camii, "Gül Camii" ve "Su Camii" olarak da anılır ve Malezya'nın en büyük camisidir. İçi ve dışı pembe olan bu caminin mimarisi, Fas'taki Kral Hasan Camii tarzındadır. Putra Camii'nin granitten yapılmış dokuz kubbesi vardır ve iki yanında ibadet için 15.000 kişiyi ağırlayabilecek bir minare bulunur. Tapınağa girdiğinizde, vitrayları ve detaylı süslemeleri görerek rüya gibi ve muhteşem hissettiriyorsunuz.

3. Pembe Göl, Avustralya

Doğal manzaralardan hoşlanıyorsanız Avustralya'daki Pembe Göl'ü de ziyaret edebilirsiniz! Bölgede çok sayıda pembe göl bulunmaktadır ve en ünlüsü Hillier Gölü'dür.Pembe göl suyu aslında sudaki yüksek tuzluluktan ve güneş ışığından kaynaklanmaktadır ve bu da göldeki deniz yosunundaki kırmızı beta karotenin oluşmasına neden olmaktadır. rüya gibi bir pembe renk tonu yaratmak için bir araya getirin.

4. Vietnam'daki İsa Kilisesi'nin Kutsal Kalbi

20. yüzyılın başlarında Fransız sömürge döneminde inşa edilen "İsa'nın Kutsal Kalbi Kilisesi", Ho Chi Minh Şehri'nin ikinci büyük Katolik kilisesidir ve Ho Chi Minh Şehri Katolik Başpiskoposluğu'na aittir. Dış duvarları 1957 yılında pembeye boyanmış ve içinde Gotik sütunlar, heykeller ve yeşim sunaklarla Roma ve Barok tarzında dekore edilmiştir. Önünde sekizgen bir kule bulunmaktadır.Ön taraftaki ana kulenin tepesi bakır haçla süslenmiş, yanındaki iki kulenin cam pencereleri ise desenlerle boyanmıştır.

5. Amerikan Dondurma Müzesi

ABD'nin New York şehrindeki Dondurma Müzesi'nde pembe tren vagonları, oyun alanı ekipmanları, yüzme havuzları gibi birçok gerçeküstü pembe sahnenin yanı sıra her türlü rengarenk dondurma ve şekerlemeler de aynı zamanda tatmin edicidir. Tatlılar ve pembe severler, IG'ye çok uygun!

6. Pembe Sokak, Lizbon, Portekiz

Rua Cor de Rosa, Cais do Sodré metro istasyonunun yakınında bulunan pembe bir caddedir. Her iki tarafta da çok sayıda özel pub ve kafe bulunmaktadır. 2011 yılında floresan pembeye boyanan bu cadde oldukça dikkat çekici.Moda caddesinde fotoğraf çektirmek için pek çok kişi buraya geliyor!