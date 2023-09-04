Fransa'nın otantik kıyı stilini yaşayabileceğiniz 20 Airbnb evi!

Gül Erçetingöz'ün gidip gördüğü ve deneyimlediği yerler arasında olanlar Cannes, Nice, Toulouse, Saint Paul-de-Vence, St. Tropez ve ünlü Èze Köyü'nü sizlere özellikle öneriyor!

KALACAK YERLER



Bask Ülkesinden St. Tropez'e, Güney Fransa'daki En İyi 20 Airbnb; Fransız senarist Jacques Prévert'in geçmişi 12. yüzyıla kadar uzanan eski evi de buna dahil!

Paris'i birinci sınıf restoranları, kafeleri ve müzeleriyle sevsek de Fransa'da başkentinden çok daha fazlası var. Örnek olarak; Fransa'nın Güneyi, gezginlerin Provençal fantezilerinin hayata geçmesini izleyebilecekleri bir bölge; lavanta tarlaları, gül bahçeleri ​​ve masmavi Akdeniz manzaralarıyla dolu.

Fransa'nın güneyinde beklenen çok sayıda gösterişli otel var, ancak gerçekten otantik kıyı yaşam tarzını deneyimlemek istiyorsanız bölgedeki etkileyici Airbnb serisine göz atmanızı öneririz. Fransa'nın en şık şehirlerinden bazılarında (Cannes ve Nice gibi) yanı sıra Menton, Grasse ve Cassis gibi bölgedeki büyüleyici küçük kasabalarda inanılmaz kiralık evler bulabilirsiniz. İster plaja kolay erişim ister kendi Fransız çiftlik evinizi arıyor olun, bu listede tarzınıza uygun bir Airbnb bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

Aşağıda yaptığımız bu listeleri Süper Ev Sahibi durumuna, puanlara, olanaklara, konuma, dekora, editörlerin konaklamalarına ve önceki konuk değerlendirmelerine göre Gecce Gusto Traveles ekibi inceleyerek titizlikle sizler için seçti.

Cannes şehir merkezinde Paris tarzı çatı katı

3 yatak odası, 3 banyo

En iyi olanaklar: Asansör, modern banyolar, şehir ve marina manzaralı balkon

Geçmişi 1890 yılına kadar uzanan bir binada yer alan bu iki katlı çatı katı, çok sayıda Fransız kapıdan tavan arası çatılara ve yatak odalarındaki gizli okuma köşelerine kadar mimari detaylarla doludur. Ancak yakın zamanda yapılan yenileme sayesinde konuklar, modern mutfak ve banyoların yanı sıra bu büyüleyici detayların ve "Paris'teki hayallerimdeki daire" Pinterest panosundan alınmış gibi görünen neredeyse tamamen beyaz dekorun keyfini çıkarabilirler. Dairenin en iyi özelliklerinden biri, bir sabah kahvesi eşliğinde Cannes silüeti ve yat limanına bakmak için mükemmel olan büyüleyici ferforje balkonudur.

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Toulouse'daki 15. yüzyıldan kalma kule

1 yatak odası, 1 banyo

En iyi olanaklar: Tonozlu yatak odası, birden fazla okuma köşesi, son derece benzersiz banyo

Toulouse ziyaretçileri, bu yenilenmiş 15. yüzyıldan kalma kuleden daha benzersiz bir kiralık tatil yeri bulmakta zorlanacaklar. Dar bir döner merdiveni tırmandıktan sonra (belki de bu gezi için o büyük valizleri yeniden düşünün), misafirler yuvarlak, kubbeli, tuğla duvarlı odalardan oluşan bir koleksiyonla karşılanır; açık kat planının hemen hemen tam tersidir, ancak romantik bir konaklama için mükemmeldir. geri çekilmek. Mutfak-oturma odası alanında yerleşik (ve tamamen dolu) kitaplıklara sahip yuvarlak kanepeler bulunurken, yatak odası tamamen tonozlu tavanla ilgilidir. Banyo da benzer şekilde tonozlu olup, odanın tam ortasına yerleştirilmiş bir duş bulunmaktadır.

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Narbonne'daki plaja bir blok uzaklıkta çiftlik evi şık apartman dairesi

1 yatak odası, 1 banyo

En iyi olanaklar: Plaja kolay erişim, özel teras

Muazzam güzelliğine ve plaja kolay erişimine rağmen Narbonne, Avrupa'nın en az önemsenen şehirlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu aydınlık ve rüya gibi apartman dairesiyle daha da güzelleşen, kalabalığın olmadığı muhteşem bir plaj tatili için rezervasyon yaptırarak bu gerçeği kendi avantajınıza kullanın. Ev, Akdeniz'in kumlu plajına yaklaşık bir blok uzaklıkta (geçmişteki konuklar oraya yürümenin sadece birkaç dakika sürdüğünü söylüyor) ve hatta yemeklerin tadını çıkarabileceğiniz veya kitap okuyabileceğiniz denize bakan bir terası bile var. Ekstra bir çekiciliğe ihtiyaç duyduğunuzda, beyaz metro fayansları, açık renk ahşaplar ve pembe ve turkuaz tonlarında dokuzuncu kıyafetle mutfağa gidin.

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St-Remy'de lüks çiftlik evi

5 yatak odası, 5 banyo

En iyi olanaklar: Isıtmalı havuz, şarap mahzeni, odunlu şömine

Meryl Steep'in It's Complicated'daki evini gördükten sonra ciddi bir yaşam tarzı kıskançlığı hissettiyseniz, o zaman bu kiralık tatil evi tam size göre. Çiftlik evi, taş duvarlar, açık ahşap kirişler, soluk mavi panjurlar gibi otantik bir kırsal dinlenme ortamının tüm özelliklerine sahiptir, ancak bir dizi lüks olanak da bulunmaktadır. İçeride geniş bir modern mutfak ve spa benzeri beş banyo var, ancak buradaki ana çekicilik dış mekan özellikleri: Isıtmalı bir yüzme havuzu, tenis kortu ve bol miktarda şezlong düşünün; hepsi elbette lavanta ve mor salkımlarla çevrili.

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Biarritz'de Bask manzaralı daire

2 yatak odası, 2 banyo

En iyi olanaklar: Okyanus manzarası, yatak odası çatı pencereleri, garaj otoparkı

Fransa-İspanya sınırına yakın bir konumda bulunan Bask Ülkesi, yemyeşil manzaraları ve birinci sınıf plajlarıyla tanınır. Biarritz kasabası bu olağanüstü manzaraları tatmak için en iyi yerdir; hatta belki kendi oturma odanızın konforunda. Şehir merkezine yakın bu şık daire, göz kamaştırıcı mavi Atlantik'e bakan iki balkon kapısıyla manzaranın ön plana çıkmasını sağlıyor. Evin yenilenmiş mutfağı ve banyoları (tavan pencereli rahat yatak odalarından bahsetmiyorum bile) Fransa'nın en gösterişli tatil kasabalarından birinde kaldığınızı hatırlatıyor.

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Roboin'de 18. yüzyıldan kalma villa

7 yatak odası, 7,5 banyo

En iyi olanaklar: Bakımlı arazide açık havuz, dağ manzarası, Süper Ev Sahibi

Bu bol ışık alan Fransız villası, Provence'ta mükemmel bir ev üssü oluşturur. Zeytin ağaçları ve kıvrımlı çalılarla kaplı arazideki yemek düzeni, Beni Adınla Çağır filminden bir kare gibi. Yedi yatak odalı evin, birinci sınıf olanakları, muhteşem tasarımı ve birinci sınıf misafirperverliği nedeniyle Airbnb Plus olduğu doğrulandı. Bu aynı zamanda aile dostu bir konaklamadır; Pack 'n Play, mama sandalyesi, çocuk yemek takımı ve daha fazlasıyla birlikte sunulur. Ve evet, bir de yüzme havuzu var.

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Arles'ta merkezi konumdaki havadar daire

2 yatak odası, 2 banyo

En iyi olanaklar: Tropez terası, veranda, en-suite banyolar

Arles'in tarihi şehir merkezinde, dört kişilik bir aile veya arkadaş grubu için mükemmel büyüklükteki bu aydınlık dairede biri tek kişilik iki yataklı, diğeri kraliçe yataklı iki yatak odası bulunmaktadır. (Küçük çocuklu aileler için de küvet mevcuttur.) İçeride çoğunlukla beyaz olan evin birçok saksı bitkisi vardır. Airbnb Plus olduğundan çamaşır yıkama/kurutma makinesi, Wi-Fi, klima ve yemek için tam donanımlı bir mutfak bulunmaktadır. Ayrıca sabah kahvesi için şirin, küçük bir açık hava terası da bulunmaktadır.

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Bonnieux'de güneşli dubleks

2 yatak odası, 2 banyo

En iyi olanaklar: Çiçekler ve asmalarla dolu yemyeşil veranda, Airbnb Plus

Yalnız veya çift olarak seyahat ediyorsanız bu Airbnb Plus'ın iki yatak odasının her birini ayrı ayrı kiralamayı seçebilirsiniz. Ancak grup halindeyseniz dubleks dairenin tamamını rezerve etmenizi öneririz. Üst kattaki güneşli yatak odasına, oturma odasına, tam donanımlı mutfağa ve banyoya erişebileceksiniz; alt kat ise kendi küçük mutfağı ve banyosu olan romantik, mağara benzeri bir yatak odasına ev sahipliği yapacak. Ayrıca ikisi arasındaki bitkilerle dolu geniş açık hava terasının keyfini çıkarabilirsiniz. Dairenin bulunduğu köy küçüktür (1.300'ün biraz üzerinde nüfusu), ancak Gordes gibi birkaç büyük kasabaya yakındır ve batıda Avignon'dan ve güneyde Aix-en-Provence'tan yaklaşık bir saatlik sürüş mesafesindedir.

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Senaristin Saint-Paul-de-Vence'deki 12. yüzyıldan kalma dairesi

2 yatak odası, 2 banyo

Üst olanaklar: Şömine, tam donanımlı mutfak, yasemin kaplı güneşlenme terası

1940'larda Fransız senarist ve şair Jacques Prévert'in evi olan Saint-Paul-de-Vence'deki (Nice'den 30 dakikadan az içeride) bu Orta Çağ'dan kalma, sarmaşıklarla kaplı dairede birkaç geceden fazlasını istiyoruz - burada yaşamak istiyoruz . Çarpıcı bir şekilde dekore edilmiş 12. yüzyıldan kalma dairenin fotoğraflarına göz atmanız yeterli; sizin de aynı şekilde hissedeceğinizden eminiz. Oturma odasındaki devasa açık şömine, mutfaktaki nane yeşili fayanslar, şeftali rengindeki göz kamaştırıcı banyo, her yere yayılmış zarif antika gardıroplar ve çevredeki tepelerin Akdeniz'i andıran manzarası hayallere dalmamıza neden oluyor. Konuklar ayrıca yasemin kaplı terastan da özel olarak yararlanabilirler.

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Nîmes'te dört yatak odalı ev

4 yatak odası, 3 banyo

En iyi olanaklar: Sonsuzluk havuzu, avlu, yağmur duşu, ısıtmalı havlu askısı, derin küvet

Languedoc-Roussillon'daki bu 18. yüzyıldan kalma ev, büyüleyici bir şekilde döşenmiştir ve karakter doludur. Kapalı bir avluya bakmaktadır, bir sonsuzluk havuzu içermektedir ve çiçekli bir kafes ile gölgelenmektedir. Dört yatak odası, öncelikli konfor ve Nîmes'te ihtiyaç duyulan her şeye yürüme mesafesindeki bu ev, daha büyük çocuklu tek bir aile için mükemmel bir konaklamadır.

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Grasse'de sekiz kişilik konak

4 yatak odası, 4 banyo

En iyi olanaklar: Lüks açık hava yaşam ve eğlence alanı, zeytin ağacı korusu

Dört yatak odası ve dört banyosu bulunan, doğal ahşap detaylar ve antikalarla dekore edilmiş bu havadar konakta yayılacak çok fazla alan var. Ancak bu Airbnb Plus'ın bizi gerçekten rezervasyon yaptırmaya iten dış olanaklarıdır. Modern beton yemek masası, açık oturma odası, ızgara ve evet, zeytin ağaçlarıyla dolu tepelere bakan uçurum kenarındaki havuz sizi çağırıyor. (Havuz yakınlardaki başka bir kiralık daireyle paylaşılıyor.) Biz evden çıkmayı hayal bile edemiyoruz, Nice ve Cannes'a arabayla yaklaşık 20 dakika uzaklıktasınız ve Préalpes d'Azur parkının girişindesiniz. yürüyüş parkurları ve küçük köylerle. Şahane bir deneyim yaşayacaksınız!

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Avignon'daki küçük stüdyo

Stüdyo, 1 banyo

En iyi olanaklar: Espresso makineli şirin bir mutfak, veranda alanı, şömine, Airbnb Luxe

Avignon'un eski şehrinin çoğuna yürüme mesafesindeki bu stüdyo, minimalist bir Airbnb arayan çiftler veya yalnız seyahat edenler için mükemmeldir. Oldukça verimli alan kullanımıyla iyi bir şekilde dekore edilmiş bu Airbnb Plus, bir kraliçe yatağına sığmayı başarıyor; küçük bir buzdolabı, mikrodalga fırın ve elektrikli ocak içeren tam donanımlı mutfak; ve küçük bir alanda modern banyo. (Büyük yatak odasında da muhteşem bir şömine bulunmaktadır.) Ayrıca çamaşır makinesi, kahve makinesi, banyo malzemeleri ve daha fazlası da mevcuttur; liste sayfasındaki tüm olanakların özetini kontrol ettiğinizden emin olun.

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Cassis'te göz kamaştıran villa

5 yatak odası, 4 banyo

En iyi olanaklar: Ücretsiz sabah pastacılığı ve gazete dağıtım hizmeti, açık havuz, top sahası

Bu beş yatak odalı ev, aynı zamanda evin Cassis'in 360 derecelik inanılmaz manzarasını da çerçeveleyen devasa, bol pencerelerden gelen doğal ışıkla doludur. Evde gerekli tüm olanaklar mevcuttur: çamaşır makinesi ve kurutma makinesi, her yatak odası için banyo, Wi-Fi, Pack 'n Play, çocuklar için mama sandalyesi ve beşik ve hepsinden önemlisi evin diğer tarafında bulunan bir havuz. ev. Ama aynı zamanda ek avantajları da var: Ev sahibi, sabah gazetesinin yanı sıra sabahları ücretsiz olarak viennoiserie ve fırın bırakmaları organize edecek; Ayrıca ekstra bir ücret karşılığında bir temizlikçinin uğramasını da ayarlayabilirsiniz. Konum açısından bakıldığında yakındaki plaja, limana ve Cassis'teki restoranlara 20 dakikalık bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz.

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Ramatuelle'de iç-dış mekanda üç yataklı ev

3 yatak odası, 2 banyo

En iyi olanaklar: Açık havuz, yemek alanlı teras, masa tenisi, evcil hayvan dostu

Pamplonne plajına yaklaşık beş dakikalık yürüme mesafesinde ve St. Tropez'e arabayla kısa bir mesafede bulunan bu evin bir tuhaflığı var: ortasında büyüyen bir çam ağacı var. Gövdesi camla kaplı olan ağaç, üç yatak odalı evin oturma odasında bir odak noktası oluşturuyor ve bol miktarda karakter sağlıyor. Ancak evin mimarları dış mekanı içeriye taşımayı başarsa da, buradaki gerçek dış mekan alanı sizi plajdan uzak tutabilir: hem kapalı hem de üstü açık çok sayıda açık hava yemek alanı, bir havuz ve rahatlatıcı bir kulübe bulunmaktadır. İçeride şömine, iyi donanımlı bir mutfak ve hem klima hem de ısıtma sistemi bulacaksınız. (Ev aynı zamanda evcil hayvan dostudur.)

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Marsilya'da küçük, şık, bütçe dostu stüdyo

1 yatak odası, 1 banyo

En iyi olanaklar: Güzel teras, klima, oda içi çamaşırhane

Bu listedeki hem en ucuz hem de en küçük alan olan, limandan sadece bir blok ötede bulunan bu Airbnb Plus çok sayıda insanı barındırıyor. Aydınlık, havadar stüdyo, en üst kata ulaşmak için beş kat merdiven çıkmaya değer; özellikle de Sabah, öğleden sonra, aperatif saat ve gecenin tadını çıkarmak için yalvaran Marsilya'ya bakan terası görüyorsunuz. Rahat boyutuna rağmen çift kişilik yatak için hala yer, Smeg buzdolabı ve çamaşır/kurutma makinesiyle donatılmış mutfak, yemek masası ve en önemlisi klima mevcuttur.

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St. Tropez'de 400 yıllık çatı katı dairesi

1 yatak odası, 1 banyo

En iyi olanaklar: Yenilenebilir enerji, panoramik okyanus manzarası, klima, mini açık hava duşu

Bu keyifli St. Tropez çatı katı, dört bir yanından yelkenlilerle dolu körfez manzarasıyla tamamlanan, rüya gibi kil renkli bir çatıya sahiptir. Tek yatak odalı, Avrupa'da her yerde bulunmayan klimalıdır ve St. Tropez gibi sıcak yerlerde büyük bir nimettir. Aynı zamanda bol miktarda ışık alan havadar pencerelere ve ısıyı dışarıda tutmak için kalın duvarlara sahiptir. Birim, St. Tropez'in kalbindeki bu köydeki ilk balıkçı binalarından birinde yer almaktadır.

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Avignonğ'daki süslü konak

4 yatak odası, 2 banyo

Üst olanaklar: Şömineler, avlu, kaldırım taşı zeminler, çift fırın ve bulaşık makinesi, klima, ayaklı küvet

Bu rahat Avignon şehir evi, soğuk havalarda konaklamak için bizim seçimimizdir. Konuklar kendilerini süslü şömineler, kaldırım taşı zeminler, karmaşık çerçeveli aynalar ve antika mobilyalarla çevrili bulacaklar. Evin dört yatak odası var ve sekiz kişiye kadar uyuyabiliyor. Bu antik kentin yakınlardaki ilgi çekici yerleri arasında taze ürünler ve yerel spesiyalitelerin satıldığı geniş bir kapalı gıda pazarı, Orta Çağ'dan kalma Pont d'Avignon ve insanları izlemek için mükemmel olan hareketli Place Crillon yer alır.

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La Mole'de 19. yüzyıldan kalma villa

6 yatak odası, 6 banyo

En iyi olanaklar: Oyuncaklı havuz, şezlonglar, dış mekan mobilyaları, şömine, derin küvet, yağmur duşu

Şirin La Mole köyünün yanında yer alan bu villanın hem dağlara hem de okyanusa yakın konumu harikadır. 19. yüzyıldan kalma sarı Airbnb Plus, her açıdan ağaçlarla kaplı tepelerle çevrilidir. Geniş veranda, 100 yıllık geniş ve yapraklı bir çınar ağacının gölgesindedir ve içeride altı yatak odası ve en önemlisi klima bulacaksınız. Dikkate değer diğer ayrıntılar: yatak odalarından birinde gösterişli ördek desenli pembe duvar kağıdı, duşakabin ve derin küvetler, açık havada uzun bir yemek masası, havuz ve zarif duvar halıları ile sizi mest edecek bir ev.

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Èze'de konuk evi

1 yatak odası, 1 banyo

En iyi olanaklar: Yüzme havuzu, deniz manzarası, bahçe, teras

Yalnız bir gezginseniz veya kolay bir kaçamak arayan bir çiftseniz, bu stüdyo işinizi görecektir. Ev sahipleri Anne Marie ve Romain'in evinden bir dizi merdivenle aşağıya inen bu müstakil konukevi, arka taraftaki Akdeniz manzarasına sahip, ortak havuza ve mandalina ağaçlarıyla dolu bahçeye bakmaktadır. Bu Airbnb, yalnızca bir ana oda olmasına rağmen, çift kişilik yatak, elektrikli ocak içeren şaşırtıcı derecede işlevsel bir mini mutfak, küçük oturma/yemek alanı ve büyük duş dahil olmak üzere birçok odaya sığar. Güvertede kendinize ait bir yemek alanına da sahip olacaksınız.

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Cucuronü'de aile dostu çiftlik evi

4 yatak odası, 3 banyo

En iyi olanaklar: Spa ve ısıtmalı havuzlu bahçe, top sahası, golf antrenmanı, altı dağ bisikleti, oyunlar

Aile toplantıları için mükemmel büyüklükteki bu taş villada üç adet kral boy yatak odasının yanı sıra kardeşlerin veya kuzenlerin sığabileceği dört adet tek kişilik yataklı bir oda bulunmaktadır. Ayrıca tüm aile için harika mı? İki kapalı veranda, ekstra uzun bir havuz, jakuzi, hamak ve herkese yetecek kadar şezlongla tamamlanan muazzam açık alan. İçeride geniş, tam donanımlı bir mutfak (her ihtimale karşı ısıtmalı zeminlerle), büyük bir yemek masası ve yağmurlu günler veya film geceleri için TV'nin önünde devasa bir kanepe var. Airbnb Plus, ayrıca şehre 10 dakikada gitmek için kullanabileceğiniz dağ bisikletleri, beşik ve mama sandalyesi gibi aile dostu olanaklar ve çamaşır yıkama/kurutma makinesi gibi birkaç ekstra avantajla birlikte gelir.

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