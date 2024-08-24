Eylül 2024 Adana Etkinlik Rehberi

Eylül ayı, Adana’ya sanat dolu günler getiriyor! Doğal güzellikleri, sıcak atmosferi ve zengin kültürel mirasıyla her daim ilgi odağı olan Adana, 2024 Eylül ayında da birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Tiyatro oyunlarından sanat sergilerine, opera gösterilerinden konserlere kadar uzanan bu geniş yelpazede, Adana’daki sanatseverler dolu dolu bir ay geçirecek.

Adana'da Eylül 2024’te kaçırılmaması gereken etkinlikleri sizler için derledik. Sanatın her dalından izler bulabileceğiniz bu ay, hem yerel hem de uluslararası sanatçıların sahne aldığı etkinliklerle Adana, adeta bir kültür merkezi haline gelecek. Adana’da sanat dolu bir Eylül ayına hazır olun!





Adana Eylül Ayı Konserleri

Hüsnü Arkan & Dengin Ceyhan

Hüsnü Arkan ve Dengin Ceyhan, 17 Eylül akşamı 01 Burda PGM Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor. Bu özel konser, Arkan ve Ceyhan’ın etkileyici performanslarıyla dolu unutulmaz bir gece vaat ediyor. Bu müzik şölenini kaçırmayın!

Yer: Adana 01 Burda Pgm Kültür Merkezi

Tarih: 17 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Melek Mosso

Türk müziğinin güçlü sesi Melek Mosso, etkileyici bir konserle sahnede! Enerjik performansı ve özgün yorumuyla dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak. Bu özel gecede, Melek Mosso’nun hit şarkıları ve sahne şovlarıyla dolu unutulmaz bir geceye hazır olun.

Yer: Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 18 Eylül 2024, 21:15

Bilet: Passo

Cem Adrian



Büyüleyici sesi, kendine has yorumu ve sevilen şarkılarıyla Cem Adrian, Adanalı sevenleriyle buluşuyor. Cem Adrian’ın etkileyici sesinden en güzel şarkılarını dinleyeceğiniz müzik ve duygu dolu bir akşam için yerinizi alın!

Yer: Adana Merkez Park Amfi Tiyatro

Tarih: 19 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Sıla







Pop müziğin en sevilen kadın vokallerinden Sıla, Adanalı sevenleriyle buluşuyor. Bu özel konserde, Sıla’nın hit şarkılarıyla dolu enerjik performansını canlı olarak deneyimleyeceksiniz. Müzik dolu bir akşam için Sıla’nın unutulmaz sahne şovuna katılın!

Yer: Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 20 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Aşkın Nur Yengi



Efsanevi sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Aşkın Nur Yengi, dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Yengi’nin zarif ve güçlü performansı, müzikseverleri büyüleyecek ve bu geceyi hafızalarda iz bırakacak. Bu eşsiz etkinliği kaçırmayın!

Yer: Jolly Joker Adana

Tarih: 21 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Gipsy Kings by Andre Reyes



Kurucu üyelerden “El Maestro” Tonino Baliardo liderliğinde, Latin müziğinin efsanevi temsilcilerinden Grammy Ödüllü Gipsy Kings, çıktıkları dünya turnesi kapsamında Adanalı sevenleriyle buluşuyor. Sevilen Latin ezgileriyle dolu bu unutulmayacak geceyi kaçırmayın!

Yer: Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 24 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

Levent Yüksel





1993 yılında Med Cezir albümü ile müzik kariyerine zirvede başlayan Levent Yüksel, 30. yıl dönümünü senfonik bir şölenle kutluyor! Bu özel konserinde, tüm albümlerinden seçilmiş ve hafızalarda iz bırakmış en sevilen şarkılarını senfonik orkestra ve koro eşliğinde seslendirecek. Levent Yüksel’in büyüleyici performansı ve etkileyici düzenlemeleriyle dolu bu unutulmaz geceyi kaçırmayın!

Yer: Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 25 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

Erol Evgin







Türk müziğinin unutulmaz sesi Erol Evgin, efsaneleşmiş şarkıları ve etkileyici performansıyla dinleyicilere duygusal ve enerjik bir müzik gecesi vaat ediyor. Bu özel etkinlikte, Erol Evgin’in unutulmaz eserleriyle dolu bir gece yaşamak ve müziğin büyüsüne kapılmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın!

Yer: Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 28 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

Berkay





Türkçe pop müziğin sevilen isimlerinden Berkay, en sevilen şarkılarını Adanalı hayranlarıyla seslendirmeye geliyor. Bu eğlenceli ve müzik dolu geceyi kaçırmayın!

Yer: Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 30 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Çetin Akdeniz



Ünlü Türk müzisyen Çetin Akdeniz, sahnede enerjisi ve etkileyici şovlarıyla unutulmaz bir geceye imza atıyor! Bu özel konser, müziğin ve sahne performansının zirveye çıktığı anlar sunacak. Çetin Akdeniz’in büyüleyici performansını kaçırmak istemiyorsanız, bu eşsiz müzik deneyimi için yerinizi ayırtmayı unutmayın!

Yer: Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu

Tarih: 30 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Adana Eylül Ayı Tiyatroları

1984

George Orwell’ın ikonik romanı “1984”, bireyselliğin ve insan haklarının tamamen yok edildiği, zihnin kontrol altına alındığı ve insanların makineleşmiş kitlelere dönüştüğü totaliter bir dünyayı etkileyici bir şekilde tasvir ediyor. Bu distopik evren, aynı zamanda Orwell’ın tarihte en çok satan romanlarından biri olarak da biliniyor. Şimdi, bu karanlık ve düşündürücü hikaye, sahnede hayat buluyor. “1984”ün sahne uyarlamasında, totaliter rejimin acımasız gerçekleriyle yüzleşecek ve özgürlük mücadelesinin derinliklerine ineceksiniz.

Yer: Adana 01 Burda Pgm Kültür Merkezi

Tarih: 7 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Macbeth

Shakespeare’in kötülüğe dair derin eseri “Macbeth,” tek kişilik muazzam bir performansla sahneleniyor. Sertaç Yekeboğa’nın rejisiyle, Macbeth’in iktidar hırsı ve ortaya çıkan kötülükler izleyicilere “Biz olsaydık nasıl davranırdık?” sorusunu düşündürüyor. Macbeth’in gizemi ve çelişkileri, izleyicilere “Hepimizin içinde biraz Macbeth yok mu?” sorusunu sorgulatıyor.

Yer: Adana Orhan Kemal Kültür Merkezi

Tarih: 7 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Seninle Evlenir Miyim?

Haldun Dormen süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi “Seninle Evlenir Miyim?”, Melda Gür ve Barbaros Uzunöner’in rol aldığı mizah dolu bir yapım olarak sahnede! Tanışmadan evlenmeye kadar ilişkilerin tüm aşamalarını eğlenceli bir şekilde ele alan bu oyun, Türkiye’nin en çok sahnelenen komedilerinden biri olarak güldürmeye devam ediyor.

Yer: Adana Büyükşehir Bel. Tiyatrosu

Tarih: 10 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Suç ve Ceza

Dostoyevski’nin başyapıtı “Suç ve Ceza”, insan ruhunun derinliklerine inerek suç ve ceza kavramlarını tüm yönleriyle inceliyor. Bu etkileyici tiyatro uyarlamasında, romanın baş karakterleri Raskolnikov ve Petroviç üzerinden suçun ve cezanın doğası sorgulanıyor. Oyunda, bu kavramların nerede başladığı, nerede bittiği ve sıradan ile dahi insanlar arasındaki farklar detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Yer: Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu

Tarih: 12 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Kürk Mantolu Madonna

“Dünyanın en basit insanının bile hayretten hayrete düşüren karmaşık bir ruha sahip olduğu” düşüncesinden yola çıkan “Kürk Mantolu Madonna”, Sabahattin Ali’nin eşsiz romanından uyarlanan bu etkileyici tiyatro oyunu, insan ruhunun derinliklerini keşfe çıkarıyor. Oyunda, aşk, yalnızlık ve insanın kendini anlama çabası, sahnede derin ve dokunaklı bir şekilde işleniyor. Bu unutulmaz performans, sizi içsel bir yolculuğa davet ediyor.

Yer: Adana 01 Burda Pgm Kültür Merkezi

Tarih: 20 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Korkuyu Beklerken

“Korkuyu Beklerken”, korkularıyla baş başa kalan bir adamın, silahları parçalanana kadar süren mücadelesini anlatıyor. Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” kitabındaki tanıma uygun olarak, bu oyun, insanın yalnızlık ve çaresizlik içinde verdiği mücadeleyi derinlemesine keşfediyor. Tutunamayan bir varoluşun izlerini sahnede izlerken, acı ve umudun iç içe geçtiği bu etkileyici deneyimi kaçırmayın.

Yer: Adana Orhan Kemal Kültür Merkezi

Tarih: 24 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Adana Eylül Ayı Stand-Up Showları

Etik Alkol

Alkolün insan üzerindeki etkilerini araştırarak, bu ünlü isimlerin neden ve nasıl içtiklerini, hikayelerini keşfediyoruz. Aziz Nesin, Cemal Süreya, Edip Cansever, Orhan Veli, Özdemir Asaf, Rıfat Ilgaz ve Sabahattin Ali, Aydın Boysan’ın da katılımıyla bir sofrada bir araya gelip içki ve sohbetlerini paylaşıyorlar. Bu masada siz de yerinizi alın.

Yer: Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi

Tarih: 23 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Passo





Adana Eylül Ayı Festivalleri

White Sunset Vibe 2

Vibe Out’un 2000’den fazla katılımcıyla büyük ilgi gören etkinliği “White Sunset Vibe 2”, bu yıl daha da görkemli bir şekilde izleyicilerin karşısına çıkıyor. 14 Eylül Cumartesi günü Adana HiltonSa Otel’in Riverside alanında, beyazın büyüsüyle ışıldayacağınız bu özel gecede, DJ Andre Soueid ve Onur Seçki gibi yıldız performanslarla müzik dolu bir deneyim yaşayacaksınız. Çeşitli yeme-içme standları, özel parti makyajı hizmetleri ve etkileyici sahne şovlarıyla dolu unutulmaz bir geceye hazır olun!

Yer: Adana HiltonSA Riverside

Tarih: 14 Eylül 2024, 18:00

Bilet: Biletino

Adana Eylül Ayı Çocuk Etkinlikleri

Fantastik Bilim Avcıları (İnteraktif Çocuk Oyunu)

Çılgın profesör ve zeki asistan, yeni taşındıkları laboratuvarlarında, sıradışı deney ve icraatlarını çocuk seyirciler ile buluşturuyor.

Yer: Adana 01 Burda Pgm Kültür Merkezi

Tarih: 15 Eylül 2024, 13:00

Bilet: Biletix,

Şimdiden Yerinizi Ayırın!

Ata Demirer Gazinosu

Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen, “Ata Demirer Gazinosu” ile 2. sezona merhaba diyor! Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu hikayeleriyle Adana seyircisiyle buluşuyor.

Yer: Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 1 – 2 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Şakşakcılar

1895 Paris’inde, ünlü Şakşakçı Şefi Auguste Levasseur, büyük bir müzikal trajedinin açılış gecesine iki saat kala ekibi tarafından terk edilir. Yardımcısı Dugommier, acemi şakşakçılarla temsilin alkış düzenini kurtarmaya çalışırken, prova süreci komik olaylara dönüşür. Müzik, mizah ve seyirci katılımıyla dolu bu eğlenceli gösteride, imkansızın nasıl mümkün kılındığını göreceksiniz.

Yer: Adana 01 Burda Pgm Kültür Merkezi

Tarih: 7 Ekim 2024, 20:30

Bilet: Biletinial

Hande Yener

2000’lerin başından itibaren pop listelerinde üst sıralara yükselen şarkılarıyla Türk pop müziğin en popüler ve en sevilen isimlerinden Hande Yener, en sevilen şarkılarını Adanalı hayranlarıyla seslendirecek.

Yer: Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 10 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Amadeus

Başrollerini Selçuk Yöntem, Tansu Biçer, Dilan Deniz Çiçek ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı, Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikayesi “Amadeus”, 5. Sezonu ile sahnede tiyatro severlerle buluşuyor.

Yer: Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 11 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Alisher Nazirov

13 yaşında almaya başladığı keman eğitimi ile müzik yolculuğuna başlayan Özbek sanatçı Alisher Nazirov, farklı dillerde söylediği şarkıları ve Türkçe besteleriyle Türkiye’de ilk kez 14 Ekim’de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava sahnesinde izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yer: Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 14 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Richard

2012’de Kral III. Richard’ın kemikleri Leicester’daki bir otoparkta bulunur. Aynı dönemde Londra’daki bir tiyatro, III. Richard’ı sahneye koyarken, tiyatroya sığınan kimliksiz bir adam, oyunu alışılmadık bir şekilde değiştirir. Bu adam, tiyatronun yapısını bozarak, drag queen gösterileri ve moda defilelerinden ilham alır, sonuçta tiyatro büyük bir krize girer. Okan Bayülgen, Shakespeare’in Richard’ını modern bir bakış açısıyla ele alıyor ve hayali bir tiyatro kumpanyası, Richard’ı yeniden sahneye koyarak yabancılaşma ve yalnızlaşma temalarını işliyor.

Yer: Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 20 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Freud’un İnsanları

Freud’un teorisine göre insan gelişimi çocukluk dönemi beş evreye ayrılıyor. Freud, bu evreleri sağlıklı tamamlayamayan bireylerin cinsel sorunlar yaşayabileceğini söylüyor. Sigmond Freud’un Psikoseksüel Gelişim Teorisi, Tuğçe Kumral ve Onur Büyüktopçu’nun performansıyla bu kez tiyatro sahnesine taşınıyor.

Yer: Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 21 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Bubilet

Alevli Günler

Çocukluğundan beri ayrılmamış üç arkadaş, biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci, biri de Türk kültürü profesörü olmuş üç kafadar… İçlerinden biri kanser olunca, inançları gereği öldükten sonra yakılmak ister ve farklı olana yaşam hakkı vermeyen düzenle karşı karşıya gelirler. Başvurdukları her yerde başka komediler yaşar, her türden anlaşmazlık ve anlayışsızlıklarla karşılaşır, bizi ağlanacak hallerine güldürürler.

Yer: Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 23 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Gökhan Ünver

Sahneye adım attıktan sonra reklamcılığı bırakan Gökhan Ünver; sosyal medya, kültür çatışmaları, evliliğin zor yanları, ebeveynlik gibi A’dan Z’ye bütün esprilerini açık yüreklilikle sahneye taşıyor.

Yer: Seyhan Yaşar Kemal Kültür Merkezi

Tarih: 24 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Sefo

Türkçe rap müzikte son dönemin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Sefo, yeni albümü “İmparator”u kutlamak için çıktığı açık hava turnesiyle Adana’ya geliyor.

Yer: Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 24 Ekim 2024, 20:00

Bilet: Bubilet

Volkan Konak

Ülkemizin sevilen Türk halk müziği sanatçısı Volkan Konak, 27 Ekim akşamı Adanalı sevenleriyle buluşuyor.

Yer: Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu

Tarih: 27 Ekim 2024, 21:00

Bilet: Biletix

İntihar Şov

“Hangimiz hayatın anlamını uzun uzun düşünüp bir cevap aramadık ki ya da cevap bulamayıp, çaresiz hissetmedik?” Bir yazarın; hayatıyla ve seçimleriyle kendi zihninde hesaplaştığı son ana şahit olmaya hazır olun.

Yer: Adana 01 Burda PGM Kültür Merkezi

Tarih: 1 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Cemile Abla Ben Beyaz Sevmiyorum

Cemile, ergenliğe girdiği gün anne ve babasını çığ altında kaybetmiş, şarkı söylerken yanlışlıkla bir çığ daha düşürmüş ve komşusunu da aynı şekilde kaybetmiştir. Yıllar sonra, köyüne dönerek komşusunun cenazesini hazırlamak üzere köy odasında geçmişle yüzleşir. Cemile Abla’nın kara kışın kara komik öyküsünü sahnede izleyin.

Yer: Adana 01 Burda Pgm Kültür Merkezi

Tarih: 2 Kasım 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Seviyorsan Git Ayrıl Bence

“Seviyorsan Git Ayrıl Bence”, boşanmak üzere olan Ayhan ve Özlem’in, ilk buluştukları Krizantem çay bahçesinde geçmişlerini masaya yatırırken yaşadıkları komik ve duygusal anları konu alıyor. İrfan Kangı’nın yazdığı bu tek perdelik komedide, çiftin karmaşık duyguları ve aile içi uyuşmazlıklar, eğlenceli bir dille sahneleniyor. Oyunun temposunu artıran, olaylara dahil olan eğlenceli bir garson da seyirciyi kahkahaya boğuyor.

Yer: Adana 01 Burda Pgm Kültür Merkezi

Tarih: 22 Kasım 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Tolga Çandar

Ege türkülerinin usta bestecisi ve yorumcusu Tolga Çandar, türkülerin ortaya çıkış öykülerini anlatırken iç ısıtan ege şivesi, tiyatral performansı ve sazı-sözü harmanladığı gösterisi “Maksat Muhabbet” ile dinleyicisini kimi zaman hüzünlendirip kimi zaman neşelendirecek.

Yer: Adana 01 Burda Pgm Kültür Merkezi

Tarih: 8 Aralık 2024, 20:00

Bilet: Biletix