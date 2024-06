Gastronomi Tutkunları İçin Yeni Rotalar: Dünyanın En İyi 50 Restoranı Açıklandı!

Gastronomi peşinde seyahat planı yapanlar için heyecan verici yeni rotalar belli oldu! Dünyanın En İyi 50 Restoranı, düzenlenen görkemli bir törenle açıklandı ve bu yılın en iyi restoranı, İspanya’nın en canlı ve eğlenceli şehirlerinden biri olan Barselona’da bulunan Disfrutar oldu.

Disfrutar, yaratıcı ve yenilikçi mutfağıyla tanınan bir restoran. Şefleri Oriol Castro, Eduard Xatruch ve Mateu Casañas’ın önderliğinde, misafirlerine benzersiz bir gastronomi deneyimi sunuyor. Disfrutar’ın menüsü, Akdeniz mutfağının en iyi örneklerini modern tekniklerle harmanlayarak sunuyor ve her yemeği bir sanat eserine dönüştürüyor.

Bu prestijli liste, dünyanın dört bir yanındaki yemek severlere ilham veriyor ve onları yeni lezzetleri keşfetmeye teşvik ediyor.

Dünyanın En İyi 50 Restoranı ödülü, 1.080 uluslararası restoran endüstrisi uzmanının deneyimleriyle belirleniyor. Bu dünya çapında tanınan sıralama, çeşitli faktörleri dikkate alırken, önceden belirlenmiş bir kriter listesi bulunmuyor.

Neolokal, Dünyanın En İyi 100 Restoranı Arasında Yer Alarak Gururumuz Oldu

Dünyanın en prestijli gastronomi listelerinden biri olan Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesi, bu yıl da büyük bir heyecanla açıklandı. Türkiye'nin gurur kaynağı olan İstanbul'dan Neolokal, listeye adını yazdırmayı başaran restoranlar arasında yer aldı. Bu başarı, Türk mutfağının dünya sahnesinde ne kadar değerli olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Şef Maksut Aşkar’ın Başarı Öyküsü

Neolokal’in bu büyük başarısının ardındaki isim, Şef Maksut Aşkar , Türk mutfağını modern tekniklerle birleştirerek benzersiz lezzetler yaratmasıyla tanınıyor. Kullandığı malzemelerin kalitesi, yemeklerindeki ustalık ve sunduğu hizmetin mükemmelliği ile gastronomi dünyasında önemli bir yer edindi.

Geleneksel ve Modernin Harmanı

Neolokal’, adından da anlaşılacağı gibi yerel malzemelere ve geleneksel tariflere modern dokunuşlar katıyor. Şef Aşkar, bu yaklaşımıyla hem Türk mutfağının zenginliklerini uluslararası arenaya taşıyor hem de sürdürülebilirlik ve yerel ekonomiye destek konularında önemli bir örnek oluşturuyor. Menüde yer alan her bir tabak, hem görsel hem de tat olarak eşsiz bir deneyim sunuyor.

Küresel Tanınırlık

Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesine girmek, küresel gastronomi sahnesinde büyük bir başarı anlamına geliyor. Neolokal’, bu listeye girerek yalnızca Türk mutfağını değil, aynı zamanda İstanbul’un gastronomik zenginliğini de dünya çapında tanıtmış oldu. Bu başarı, Türk mutfağının uluslararası alanda ne kadar takdir edildiğinin de bir göstergesi.

Neolokal’de Bir Akşam

Neolokal’de yemek yemek, sadece bir beslenme deneyimi değil, aynı zamanda kültürel bir yolculuk. Şef Aşkar’ın özenle hazırladığı menüler, Türkiye’nin dört bir yanından gelen malzemelerle zenginleştirilmiş durumda. Örneğin, Antakya’nın zeytinyağları, Kastamonu’nun siyez bulguru ve Ege’nin taze otları, Neolokal’in mutfağında hayat buluyor. Bu malzemelerle hazırlanan yemekler, geleneksel tariflerle modern tekniklerin buluştuğu eşsiz lezzetler sunuyor.

Geleceğe Bakış

Şef Maksut Aşkar, ve ekibi, Neolokal’in başarısını daha da ileriye taşımak için çalışmalarına devam ediyor. Sürdürülebilir tarım uygulamaları, yerel üreticilerle iş birliği ve yenilikçi mutfak teknikleri ile gelecekte de adından söz ettirecek gibi görünüyor. Neolokal’in bu başarısı, diğer Türk şeflere ve restoranlara da ilham veriyor.

Neolokal’in Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesine girmesi, sadece restoranın değil, tüm Türk mutfağının bir başarısı olarak görülmeli. Bu gurur verici gelişme, Türkiye’nin gastronomi alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şef Maksut Aşkar ve ekibini bu büyük başarılarından dolayı kutluyor, Türk mutfağının dünya sahnesindeki yerinin daha da güçlenmesini diliyoruz.

Dünyanın En İyi 100 Restoranı Arasında Bir Türk Restoranı Yer Alıyor





En İyi 50 Restoran Listesi – 2024

1 Disfrutar– Barcelona

Disfrutar, Barcelona: Dünyanın En İyi Restoranı Seçildi

Disfrutar–Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesi, gastronomi dünyasında büyük bir heyecanla beklenen ve en prestijli listelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl listenin zirvesinde yer alan restoran ise İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan Disfrutar oldu. Disfrutar, yenilikçi mutfağı, benzersiz yemek deneyimleri ve olağanüstü hizmet kalitesi ile dünyanın dört bir yanından gelen yemek severlerin favorisi haline geldi.

Asador Etxebarri: İspanya’nın Gururu Atxondo’dan Dünyanın Zirvesine

Asador Etxebarri–Gastronomi dünyasında büyük bir heyecanla beklenen Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesi, bu yıl da öne çıkan birçok yenilikçi ve muhteşem restoranı bir araya getirdi. Listede ikinci sırada yer alan Asador Etxebarri, İspanya’nın Atxondo köyünden dünya çapında tanınan bir lezzet mabedi olarak dikkat çekiyor. Asador Etxebarri, doğallığı, sadeliği ve muazzam lezzetleriyle gastronomi tutkunlarının kalbini kazanmış durumda.

3 – Table by Bruno– Paris

Table by Bruno: Paris'ten Dünyanın En İyi Üçüncü Restoranı

Table by Bruno Gastronomi dünyasının en prestijli listelerinden biri olan Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesi, her yıl en yetenekli şefleri ve en yenilikçi restoranları bir araya getiriyor. Bu yıl listenin üçüncü sırasında yer alan Paris'teki Table by Bruno, şef Bruno Verjus’un önderliğinde yükseliyor. Table by Bruno, modern Fransız mutfağının en parlak örneklerinden biri olarak kabul ediliyor ve sunduğu eşsiz lezzetlerle dünya çapında takdir topluyor.

4 Diverxo – Madrid

DiverXO: Madrid’den Dünyanın En İyi Dördüncü Restoranı

Diverxo Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesi, gastronomi dünyasında büyük bir heyecanla beklenen ve en prestijli listelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl listenin dördüncü sırasında yer alan DiverXO, İspanya’nın başkenti Madrid’den dünya sahnesine çıkan bir lezzet mabedi olarak öne çıkıyor. DiverXO, sıra dışı mutfağı, yenilikçi yaklaşımı ve çarpıcı sunumlarıyla gastronomi dünyasında büyük ses getiriyor.

5 Maido– Lima

Maido: Lima’dan Dünyanın En İyi Beşinci Restoranı

Maido– Gastronomi dünyasının en prestijli listelerinden biri olan Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesi, her yıl en yetenekli şefleri ve en yenilikçi restoranları bir araya getiriyor. Bu yıl listenin beşinci sırasında yer alan Maido, Peru’nun başkenti Lima’dan dünya sahnesine çıkan bir lezzet mabedi olarak öne çıkıyor. Maido, Nikkei mutfağının en parlak örneklerinden biri olarak kabul ediliyor ve sunduğu eşsiz lezzetlerle dünya çapında takdir topluyor.

6 Atomix– New York

Atomix: New York'tan Dünyanın En İyi Altıncı Restoranı

Atomix Gastronomi dünyasının en prestijli listelerinden biri olan Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesi, her yıl en yetenekli şefleri ve en yenilikçi restoranları bir araya getiriyor. Bu yıl listenin altıncı sırasında yer alan Atomix, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinden dünya sahnesine çıkan bir lezzet mabedi olarak öne çıkıyor. Atomix, modern Kore mutfağının en parlak örneklerinden biri olarak kabul ediliyor ve sunduğu eşsiz lezzetlerle dünya çapında takdir topluyor.

7 Quintonil– Mexico City

Quintonil: Mexico City’den Dünyanın En İyi Yedinci Restoranı

Quintonil Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesi, gastronomi dünyasında büyük bir heyecanla beklenen ve en prestijli listelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl listenin yedinci sırasında yer alan Quintonil, Meksika’nın başkenti Mexico City’den dünya sahnesine çıkan bir lezzet mabedi olarak öne çıkıyor. Quintonil, modern Meksika mutfağının en parlak örneklerinden biri olarak kabul ediliyor ve sunduğu eşsiz lezzetlerle dünya çapında takdir topluyor.

8 Alchemist– Copenhagen

Alchemist: Kopenhag’dan Dünyanın En İyi Sekizinci Restoranı

Alchemist Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesi, gastronomi dünyasında büyük bir heyecanla beklenen ve en prestijli listelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl listenin sekizinci sırasında yer alan Alchemist, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’dan dünya sahnesine çıkan bir lezzet mabedi olarak öne çıkıyor. Alchemist, yenilikçi ve deneysel mutfağın en parlak örneklerinden biri olarak kabul ediliyor ve sunduğu eşsiz lezzetlerle dünya çapında takdir topluyor.

9 Gaggan– Bangkok

Gaggan: Bangkok’tan Dünyanın En İyi Dokuzuncu Restoranı

Gaggan Dünyanın En İyi 100 Restoranı listesi, gastronomi dünyasında büyük bir heyecanla beklenen ve en prestijli listelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl listenin dokuzuncu sırasında yer alan Gaggan, Tayland’ın başkenti Bangkok’tan dünya sahnesine çıkan bir lezzet mabedi olarak öne çıkıyor. Gaggan, yenilikçi Hint mutfağının en parlak örneklerinden biri olarak kabul ediliyor ve sunduğu eşsiz lezzetlerle dünya çapında takdir topluyor.

10 Don Julio– Buenos Aires

Don Julio: Buenos Aires’ten Dünyanın En İyi Onuncu Restoranı

Don Julio , Buenos Aires'in önde gelen restoranlarından biri olarak 50 Best Restaurants listesinde yer alıyor. Bu mekan, Arjantin'in zengin mutfak kültürünü modern bir tarzda yansıtarak hem yerel hem de uluslararası lezzet tutkunlarının ilgisini çekiyor. Restoranın menüsünde Arjantin'e özgü parrilla tarzı ızgara etler ve diğer geleneksel lezzetler bulunuyor. Ayrıca, zengin şarap seçenekleri ve özenle hazırlanmış tatlılar da sunuluyor. Don Julio'nun sıcak ve samimi atmosferi, misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. 50 Best Restaurants listesinde yer alması, restoranın yüksek kaliteli yemekleri ve olağanüstü hizmetiyle tanındığını gösteriyor ve Buenos Aires'in gastronomi sahnesindeki önemli konumunu vurguluyor. Bu nedenle, şehri ziyaret edenler için kesinlikle görülmesi gereken bir lezzet noktasıdır.

11 Septime – Paris





12 Lido 84– Gardone Riviera

13 Trèsind Studio – Dubai



14- Quique Dacosta– Dénia

15 Sézanne– Tokyo

16 Kjolle – Lima

17 Kol– London

18 Plénitude – Paris

19 Reale – Castel di Sangro

20Wing– Hong Kong

21 Florilége – Tokyo

22 Steirereck – Vienna

23 Sühring – Bangkok

24 Odette – Singapore

25 El Chato – Bogotá

26 The Chairman – Hong Kong

27 A Casa Do Porco– São Paulo

28 Elkano – Getaria

29 Boragó– Santiago

30 Restaurant Tim Raue– Berlin

31Belcanto – Lisbon



32 Den– Tokyo

33 Pujol – Mexico City

34 Rosetta – Mexico City

35 Frantzen – Stockholm

36 The Jane – Antwerp

37 Oteque– Rio de Janerio

38 Sorn – Bangkok

39 Piazza Duomo– Alba

40 Le Du – Bangkok

41 Mayta– Lima



42 Ikoyi– London



43 Nobelhart & Schmutzig– Berlin

44 Mingles– Seoul



45 Arpège – Paris



46 SingleThread– Healdsburg



47 Schloss Schauenstein– Fürstenau

48 Hiša Franko – Kobarid

49 La Colombe– Cape Town



50 Uliassi – Senigallia