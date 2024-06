Babalar Günü’nü Unutulmaz Kılacak Mekanlar

1. Lezzet Durakları: Baba-Oğul Kahvaltı Keyfi

Babanızla güne enfes bir kahvaltı ile başlamak harika bir fikir olabilir. Şehrin en popüler kahvaltı mekanları, taze ve organik ürünleriyle sizi bekliyor.

2. Doğa İle İç İçe: Piknik ve Doğa Yürüyüşü

Babanız doğa tutkunuysa, birlikte bir doğa yürüyüşü veya piknik yapabilirsiniz. Şehrin en güzel parkları ve mesire alanları, size huzurlu bir gün vadediyor.

Belgrad Ormanı: Yemyeşil doğası ve geniş yürüyüş parkurlarıyla ideal bir piknik alanı. Birlikte uzun bir yürüyüş yapabilir, ardından hazırladığınız piknik sepetiyle keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

Polonezköy Tabiat Parkı: Doğa ile baş başa kalabileceğiniz bu park, hem yürüyüş hem de piknik için mükemmel bir seçim.

3. Kültürel Keşif: Müze ve Sergiler

Kültürel bir gün geçirmek isteyenler için şehirdeki müze ve sergiler harika bir seçenek. Babanızla birlikte sanat ve tarih dolu bir gün geçirebilirsiniz.

İstanbul Arkeoloji Müzesi: Tarihin derinliklerine yolculuk yapabileceğiniz bu müze, tarih meraklıları için ideal. Binlerce yıllık eserler arasında gezmek, babanızla unutulmaz bir deneyim olacaktır.

Sakıp Sabancı Müzesi: Boğaz manzarası eşliğinde gezebileceğiniz bu müze, dönemsel sergileriyle sanatseverleri bekliyor.

4. Deniz Keyfi: Boğaz Turu

Babanızla deniz üzerinde keyifli bir gün geçirmek istiyorsanız, Boğaz turu harika bir alternatif. İstanbul’un muhteşem manzaraları eşliğinde, boğazın serin sularında huzur bulabilirsiniz.

Şehir Hatları Boğaz Turu: Boğaz’ın eşsiz güzelliklerini denizden görmek, babanızla paylaşabileceğiniz özel anılardan biri olacaktır. Ayrıca teknede sunulan atıştırmalıklar ve içecekler de keyfinize keyif katacak.

Özel Tekne Kiralama: Daha kişisel bir deneyim için özel bir tekne kiralayabilir, babanızla birlikte Boğaz'ın tadını çıkarabilirsiniz.

5. Gurme Deneyimi: Özel Akşam Yemekleri

Gurme bir deneyim yaşamak isteyenler için şehrin en iyi restoranları ve lezzet durakları ideal seçimlerdir. Babanızın damak zevkine hitap edecek harika bir akşam yemeği planlayabilirsiniz.

6. Spor ve Macera: Adrenalin Dolu Aktiviteler

Macera tutkunu babalar için adrenalin dolu aktiviteler de harika bir tercih olabilir. Şehirdeki çeşitli spor merkezleri ve aktiviteler, babanıza unutulmaz bir deneyim sunar.

Paintball: Takım oyunu seven babalar için eğlenceli ve hareketli bir aktivite. Şehirdeki paintball sahaları, heyecan dolu bir gün geçirmenizi sağlar.

Go-Kart: Hız ve rekabet tutkunu babalar için go-kart pistleri harika bir seçenek. Babalar Günü'nü adrenalin dolu anılarla kutlayabilirsiniz.

Babalar Günü'nü özel ve unutulmaz kılmak için seçenekler oldukça fazla. Babanızın ilgi alanlarına ve zevklerine göre seçeceğiniz bir etkinlikle, ona ne kadar değer verdiğinizi ve onu ne kadar sevdiğinizi gösterebilirsiniz. Bu özel günü birlikte geçireceğiniz keyifli anılarla taçlandırarak, babanızın yüzünde kocaman bir gülümseme yaratabilirsiniz. Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

Eğlence seven babalara: 16 Roof

Rez: 0549 326 11 12

Swissotel The Bosphorus’un terasında büyüleyici Boğaz manzarasıyla unutulmaz anlara imza atan 16 Roof, bu Pazar Kerem Önger ile unutulmaz bir Happy Hour için sizi bekliyor. 17:00 - 21:30 saatleri arasında, gün batımında favori kokteylinizi yudumlarken, babanız ile birlikte müziğin ve şehrin ritminin sizi büyülemesine izin verebilirsiniz.

İkonik babalara: Paper Moon

Rez: 0539 697 36 16

Açıldığı ilk günden beri Akmerkez’de İtalyan rüzgarları estiren ve kendi müdavimlerini oluşturan Paper Moon; eğer babanızın klasikleri arasındaysa, Babalar Günü’nde de sizinle birlikte burada keyif yapmaktan son derece mutlu olacak. Eğer daha önce Paper Moon’un büyüleyen kapısından girip, gurme İtalyan lezzetlerini denemediyse; Babalar Günü yemeği bunun için harika bir fırsat!

Klas babalara özel: 29

Rez: 0212 358 29 29

Şehrin cazibe noktası 29, babanızla unutulmaz anlar için harika bir mekan! Manzarasıyla büyülenirken, lezzetleriyle bambaşka dünyalara yolculuğa çıkabilirsiniz. Dilerseniz kalabalık bir aile masasında buluşun; dilerseniz de babanızla baş başa keyfin tadını çıkarın. Lezzete kattığı tarifsiz yorum ve şık ambiyansı ile klas babaların favori mekanı olacağı kesin!

İstanbul’u yaşamış babalara: Biz İstanbul

Rez: 0539 551 41 76

Şehrin en yenisi ve şehri en iyi tanıyanı karşınızda! Biraz geleneksel, biraz tarihi; bir miktar gizemli, bolca lezzetli bir mekan Biz İstanbul. “İstanbul’da yaşamış, İstanbul’dan tat almış, İstanbul’a tat vermiş herkes için…” diyerek anlatıyor mekan kendini. İstanbul evlerinin gizli kalmış reçeteleri, tarihin unutulmayan lezzetleri, şehrin lokantalarından gelen tatlar, Mısır Çarşısı’nın kokusu, Paskalya’nın neşesi, Ramazan’ın bereketi… Hepsi aynı çatı altında Biz İstanbul’da buluşmuş. İstanbul aşığı babaların çok ama çok hoşuna gidecek bir mekan!

Lezzetine düşkün babalara: Kalbur Et

Rez: (0216) 341 36 36

Lezzetten anlayan babaların zaten muhtemelen favorileri arasında olan Kalbur Et, Babalar Günü için de muhteşem bir seçenek! Şehrin dört bir yanını saran bu lezzet efsanesi mekana adımınızı attığını ilk andan itibaren eşsiz ambiyansı ile sarıyor ruhunuzu. İçinizi aydınlatacak şık detayları, ince düşünülmüş dekorasyon detayları, her daim neşe dolu ekibi ve olağanüstü lezzetleriyle babanıza verebileceğiniz en unutulmaz hediye! Ayrıca Kalbur’da Pazar günleri lezzetine doyum olmayan serpme kahvaltı olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Uzak Doğu babalarına özel: Dragon, Bebek Hotel by The Sea

Rez: 0212 265 39 39

Uzak Doğu Mutfağı’nın şehirdeki vazgeçilmezi, lezzet klasiği Dragon ile babanıza farklı bir deneyim yaşatmaya hazır olun. Klasikleşen ikonik lezzetleri ve menüsünde yer alan imza tatları ile her saniyesinde lezzetin doruklara çıkmaya hazırlanın. Menüden birkaç lezzet favorimizi de hemen paylaşalım: Chicken with Almond and Ege Fried Rice, Sweet & Soru Chicken, Spring Rolls, Chinese Salad ve kesinlikle Noodle!

Samimi kahvaltıların babalarına: Grill Prime, Vadistanbul

Rez: 0212 803 74 22

Kalabalık Pazar kahvaltılarını bir aile geleceği haline getirmeye bayılan babaların hayran kalacağı bir önerimiz var! Grill Prime her anıyla lezzeti ve keyfi doruk noktalara taşıyanların başında geliyor. Ataşehir ve Vadistanbul’da şubeleri bulunan Grill Prime; iki şubesiyle de bu Pazar, Babalar Günü kahvaltısı için harika bir seçenek.

Müdavim babalara: Kiva, Galataport

Rez: 0212 801 74 90

Özüne, kültürüne, miraslarına, lezzetlerine bağlı babaların bayılacağı bir mekan Kiva! Yenilenen yüzüyle Çağdaş Türk Mutfağı’na getirdiği yorumlar ve tatlar ile damaklara imzasını atıyor. Galataport şubesi ile Boğaz’ın maviliklerini önünüze sererken, Bomonti ada şubesiyle de sizi nostaljik bir gezintiye çıkarıyor. Menüsünde özellikle yöresel tatlar dikkat çekiyor ve bu kültürel lezzet mirasına o kadar güzel sahip çıkıyorlar ki; çoğu lezzet tamamen özüne bağlı kalınarak hazırlanıyor ve sofralarınıza geliyor.

İstanbul beyefendisi babalara: Beyti

Rez: 0212 663 29 90

Ete, lezzete ve tarihsel dokunuşlara hayran bir babanız varsa, Babalar Günü’nden onu hiç düşünmeden tutun kolundan ve Beyti’ye götürün! Florya’dan tüm şehre hatta tüm dünyaya lezzet ününü salmış; “Et’in en iyi piştiği yer!” Ünvanıyla tanınan Beyti, her saniyenize unutulmaz bir dokunuş katacak.

İtalyan tutkunu babalara: Gina, Galataport

Rez: 0212 401 03 87-88

Gerçek İtalyan tutkusunu, ilham verici şıklıktaki dekorasyon detaylarıyla harmanlayan Gina’nin Galataport şubesi; Babalar Günü için son derece keyif dolu seçenekler arasında. Kısa bir zaman önce yenilenen yaz menüsüne geçişini yapan mekanın yeni menüsünden Piatti Ragionali kesinlikle denemeniz gerekenler arasında. Patates püresi, kuşkonmaz, bezelye, taze soğan eşliğinde kırmızı şarapta beze Dana Yanak!

Kalabalık sofra babalarına: BigChefs

Rez: 0850 214 73 05

Şehrin dört bir yanını saran renkleri ve lezzetiyle BigChefs, Babalar Günü’nde ailecek keyfini çıkaracağınız bir kahvaltı için sizi bekliyor. Her şubesinde aynı keyfi, aynı gurme lezzeti bulabileceğiniz mekandan bizim Babalar Günü önerimiz; Moda Teras şubesinde keyif dolu bir kahvaltı.

Keyfine düşkün babalara: Kıyı

Rez: 0212 262 00 02

Babalar Günü’ne bol miktarda huzur katmak isterseniz; Kıyı’nın kapıları size sonuna kadar açık! Tarabya’nın huzur dolu kollarında, muhteşem bir Boğaz manzarası eşliğinde babanızla bol sohbetli, çok kahkahalı bir sofra sizi bekliyor. Kıyı’nın her daim yüzü gülen ekibi ve Boğaz’la klasikleşen lezzetleri de bu eşsiz deneyiminize harika bir keyif katacak.

Kahvaltıda ritim tutan babalara: Feriye

Rez: 0538 483 20 21

Babalar Günü’ne enerji ve lezzet dolu bir başlangıç yapmak isterseniz; Feriye damaklara imzasını atan kahvaltısı ile sizi bekliyor. Her detayı ile özenle düşünülen bir Boğaz sakini olan Feriye, her anıyla sizi şaşırtmayı başaranlardan. Hafta sonları canlı müzik eşliğinde kahvaltı keyfi yaşatan Feriye, Babalar Günü’nde de size unutulmaz anlar yaşatmaya hazır!

Denizden babası çıksa yiyecek babalara: Meos Balık

Rez: 0212 663 87 60

Her detayıyla balık konusunda uzman, lezzetleriyle baş döndüren, uçsuz bucaksız deniz manzarası ile hayallere daldıran Meos; deniz mahsüllerine düşkün babalar için harika bir deneyim sunuyor. Florya’dan tüm şehre yayılan lezzeti ve şık ambiyansı ile keyfine doyum olmayan keyif sofralarına imzasını atanlardan…

Keyfi azalmayan babalara: Umus İstanbul

Rez: 0535 100 20 57

Şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyen; huzurun, lezzetin kıyısına vurmak isteyen babalara harika bir mekan önerisi Umus İstanbul! Maltepe sahilinde, yeşillikler içindeki geniş bahçesinde yazın en keyifli esintileri teninize değerken Ulusun imza lezzetleriyle de büyüleneceksiniz. Gün boyu lezzet dolu et, ara sıcak ve meze seçenekleriyle hizmet veren mekanın aynı zamanda kahvaltısı da denemeye değer.

Babalar Günü’nde Eşsiz Bir Deneyim: Barboon By Atlas Balık

Rez: 0212 263 11 44

Babalar Günü’nü unutulmaz kılmak için babanızla birlikte keyifli bir yemek deneyimi yaşamak istiyorsanız, İstanbul Boğazı'nın kalbi Arnavutköy'de yer alan Barboon By Atlas Balık, harika bir tercih olabilir. Muhteşem manzarası, özel konsepti ve lezzetli yemekleriyle bu özel günü kutlamak için ideal bir mekan. Barboon By Atlas Balık, sıcak ve soğuk meze çeşitleriyle tatmin edici bir menü sunuyor. Taze ve günlük balıklarıyla her zaman tercih edilen bu restoran, müdavim kitlesine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Özellikle deniz ürünleri seven babalar için mükemmel bir seçenek.

Babalar Günü’nde Lezzet Dolu Bir Deneyim: Inari Omakase

Rez: 0212 216 35 35

Babalar Günü’nde lezzet sever babanıza unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunmak istiyorsanız, Inari Omakase mükemmel bir seçim olacaktır. Uzak Doğu mutfağının en özel lezzetlerini tadabileceğiniz bu restoran, babanızla birlikte keyifli ve lezzet dolu bir gün geçirmeniz için ideal bir mekan. Inari Omakase, sunduğu geniş menüyle her damağa hitap ediyor. Sushi'den sashimi'ye, tempura'dan ramen'e kadar pek çok farklı lezzeti tadabileceğiniz bu restoran, babanızla birlikte geçireceğiniz özel anları daha da lezzetli kılacak.

Babalar Günü’nde babanızı lezzet dolu bir yolculuğa çıkarmak istiyorsanız, Inari Omakase harika bir tercih. Uzak Doğu mutfağının en özel lezzetlerini tadabileceğiniz bu benzersiz mekan, hem atmosferi hem de lezzetleriyle babanızı mutlu edecek ve ona unutulmaz bir gün yaşatacak. Şimdiden Babalar Günü’nüz kutlu olsun!

Babalar Günü’nde babanızı lezzet dolu bir yolculuğa çıkarmak istiyorsanız, Izaka Terrace harika bir tercih

Rez: +90 (212) 708-3838

Babanıza Babalar Günü’nde İstanbul'u nefis lezzetler eşliğinde ayağına sunmak istiyorsanız, Izaka Terrace mükemmel bir seçim olacaktır. Eşsiz Boğaz manzarasına eşlik eden benzersiz İstanbul silüeti, şık ve samimi ambiyansı ile şehrin ayrıcalıklı buluşma noktalarından biri olan Izaka Terrace, yenilenen menüsüyle misafirlerine benzersiz lezzetler sunuyor. Izaka Terrace, Head Chef Serhat Eliçora ve ekibi tarafından yenilenen menüsüyle, temelinde binbir renkli mozaik taşlarının birleşimiyle oluşmuş bir mutfak mirasını yad ediyor. Hem lezzet hem de görsel açıdan eşsiz bir deneyim sunan bu mekan, Babalar Günü’nü unutulmaz kılmak için ideal bir tercih.

Boğaz'ın büyüleyici manzarası eşliğinde, klasikleşen lezzetleri tadabileceğiniz bu özel mekan, babanızı mutlu edecek ve ona unutulmaz bir gün yaşatacak.

Rez: 0216 413 42 24

Babanıza Babalar Günü’nde unutamayacağı bir İstanbul manzarası ve lezzeti yaşatmak istiyorsanız, Türkiye'nin önde gelen ve Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla bezeli en sevilen mekanlarından biri olan Lacivert, harika bir tercih olacaktır. Kısa bir aranın ardından yeniden müdavimleriyle buluşan Lacivert, sakinliği, klasikleşen lezzetleri ve muhteşem konumuyla İstanbullulara özledikleri deneyimi sunmaya devam ediyor. Babalar Günü’nde babanızı lezzet dolu bir yolculuğa çıkarmak ve ona unutulmaz bir İstanbul manzarası sunmak istiyorsanız, Lacivert harika bir tercih. Boğaz'ın büyüleyici manzarası eşliğinde, klasikleşen lezzetleri tadabileceğiniz bu özel mekan, babanızı mutlu edecek ve ona unutulmaz bir gün yaşatacak.

Babalar Günü’nde Doğanın Kalbinde Eşsiz Bir Deneyim: Mia Bella Saranta

Rez: 0-288-502 51 51

Babalar Günü’nde babanıza doğanın kalbinde unutamayacağı bir lezzet rotası sunmak istiyorsanız, Mia Bella Saranta mükemmel bir seçim olacaktır. BNK Group’un Lüleburgaz ve Edirne’den sonra üçüncü şubesi olan Mia Bella Saranta, Türkiye turizminde ses getirecek çok özel bir konseptle “Saranta Farmhouse Hotel” bünyesinde açıldı. Bu özel şarap bağlarının ortasında yer alan harika restoranda, babanıza unutulmaz bir gün yaşatabilirsiniz.

Mia Bella Saranta, doğal güzelliklerin ortasında yer alan ve zengin menüsüyle öne çıkan bir restorandır. Taş fırında pişirilen flatbread ve pizza seçeneklerinden, menünün sürprizi olan taze suşiye kadar geniş bir yelpazede lezzetler sunuyor. Saranta Farmhouse Hotel’in huzurlu atmosferiyle birleşen bu lezzetler, Babalar Günü’nü özel kılacak.

Mia Bella Saranta’nın zengin menüsü, her damak zevkine hitap eden seçeneklerle dolu. Yaratıcı ve özenle hazırlanmış yemekler, babanızla paylaşacağınız özel anlara tat katacak. Babalar Günü’nde babanızı doğanın kalbinde lezzet dolu bir yolculuğa çıkarmak istiyorsanız, Mia Bella Saranta harika bir tercih. Şarap bağlarının eşsiz manzarası eşliğinde, taş fırında pişirilen pizzalar, taze suşi ve daha birçok lezzeti tadabileceğiniz bu özel mekan, babanızı mutlu edecek ve ona unutulmaz bir gün yaşatacak

Babalar Günü’nde Şık Bir Meyhane Deneyimi: Nadide Meyhane

Rez: 0533 946 09 77

Babanızın Babalar Günü’nü unutulmaz kılmak istiyorsanız, Nadide Meyhane mükemmel bir seçim olacaktır. İstanbul'un kalbinde yer alan ve Ege'nin huzurunu birbirinden şık detaylarla misafirlerine sunan Nadide Meyhane, yenilenen dekoruyla artık çok daha şık. Keyif, lezzet ve eğlence tutkunlarını bekleyen Nadide Meyhane, babanızla birlikte geçireceğiniz özel anlara değer katacak. Nadide Meyhane, yeni nesil meyhane konseptini şık bir yorumla sunan bir mekandır. Ege esintilerini İstanbul sokaklarına taşıyan bu meyhane, huzurlu ve samimi bir atmosferde muhteşem lezzetler sunarak misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor.

Nadide Meyhane’nin menüsü, Ege mutfağının en özel lezzetleriyle dolu. Özenle hazırlanmış mezelerden ana yemeklere, tatlılardan özel içkilere kadar geniş bir yelpazede sunulan lezzetler, babanızla paylaşacağınız özel anlara tat katacak.

Babalar Günü’nde Dinamik ve Şehirli Bir Deneyim: The Galliard

Rez: 444 0 233

Babanıza Babalar Günü’nde kendine has bir stil ve dinamik bir atmosferde unutulmaz bir deneyim yaşatmak istiyorsanız, The Galliard mükemmel bir tercih olacaktır. Şehirli ve dinamik yapısıyla her gidişte keşfedilecek yeni şeyler sunan The Galliard, İstanbul’un en gözde mekanlarından biri olarak öne çıkıyor. The Galliard’in menüsü, dünya mutfağının en özel lezzetlerini sunar. Özenle hazırlanmış yemekler, babanızla paylaşacağınız özel anlara tat katacaktır.

Babalar Günü’nde babanızı lezzet dolu bir yolculuğa çıkarmak ve ona dinamik, şehirli bir atmosferde eşsiz bir deneyim sunmak istiyorsanız, The Galliard harika bir tercih. Modern ve sofistike dekorasyonu, dünya mutfağının en özel lezzetleri ve samimi atmosferiyle bu özel mekan, babanızı mutlu edecek ve ona unutulmaz bir gün yaşatacak. Şimdiden Babalar Günü’nüz kutlu olsun!

Babalar Günü’nde Lezzet Dolu Bir Deneyim: Kirpi

Rez: (0216) 545 39 46

Babalar Günü’nde babanıza dünya mutfağının en seçkin lezzetlerini ve muhteşem şarap kavını sunarak unutulmaz bir gün yaşatmak istiyorsanız, Kirpi mükemmel bir seçim olacaktır. Kirpi, tariflerini ve tabak sunumlarını birçok farklı ülke ve bölgenin ürünlerinden faydalanarak misafirleri için özel olarak yaratıyor. Her biri yüksek standart ve kaliteyi koruyan Kirpi şubeleri, Anadolu ve Avrupa yakasında farklı lokasyonlarda hizmet veriyor. Kirpi’nin menüsü, farklı mutfakların en özel lezzetleriyle doludur. Özenle hazırlanmış yemekler, babanızla paylaşacağınız özel anlara tat katacak

Babalar Günü’nde babanızı lezzet dolu bir yolculuğa çıkarmak ve ona dünya mutfağının en seçkin lezzetlerini sunmak istiyorsanız, Kirpi harika bir tercih. Modern mimarisi, zengin menüsü ve samimi atmosferiyle bu özel mekan, babanızı mutlu edecek ve ona unutulmaz bir gün yaşatacaktır.

Babanıza Babalar Günü’nde unutulmaz bir rakı-balık keyfi yaşatmak istiyorsanız, İstanbul’un en seçkin lezzet duraklarından biri olan Foça Balık Restaurant mükemmel bir tercih olacaktır.

Rez: +90 (216) 519 8686

Mevsimin özel lezzetlerini Türk ve dünya mutfaklarından seçilmiş balık ve deniz ürünleriyle bir araya getiren Foça Balık, zengin menüsüyle dikkat çekiyor. Küçükyalı sahil yolunda, deniz güvertesi atmosferi ve adalar manzarasıyla misafirlerine eşsiz bir deneyim sunan bu mekan, babanızla birlikte geçireceğiniz özel bir gün için ideal bir seçim. Foça Balık Restaurant, deniz ürünlerini ve balıkları özenle hazırlayarak misafirlerine sunan, İstanbul’un en sevilen balık restoranlarından biridir. Geniş bahçesi, terası ve deniz manzaralı konumuyla misafirlerine huzur dolu bir ortam sunar. Üç katlı bir villada hizmet veren Foça Balık, misafirlerine geniş alanlarda keyifli vakit geçirme imkanı sağlar.

Babalar Günü’nde babanızı lezzet dolu bir yolculuğa çıkarmak ve ona deniz manzaralı, huzur verici bir atmosferde rakı-balık keyfi yaşatmak istiyorsanız, Foça Balık Restaurant harika bir tercih.

Babalar Günü’nde Eşsiz Bir Gastronomi Deneyimi: Side Alma

Rez: 0537 440 15 02

Babanıza Babalar Günü’nde unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatmak istiyorsanız, Side'nin kültürünü tüm dünyaya tanıtmak amacıyla yola çıkan Alma, özel mutfağı ile eşsiz bir lezzet yolculuğu sunuyor. Toroslar’dan beslenen ve özgün tatlarla dolu olan bu özel mutfak, babanızla birlikte geçireceğiniz özel bir gün için en doğru tercih olacaktır. Alma’nın menüsü, özgün tariflerle doludur ve her damak zevkine hitap eder. Özenle hazırlanan yemekler, babanızla birlikte geçireceğiniz özel anlara tat katacak.

Babalar Günü’nde babanıza unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatmak istiyorsanız, Side Alma en doğru tercih olacaktır. Özel mutfağı ve eşsiz lezzetleriyle bu mekan, babanızla birlikte geçireceğiniz özel bir gün için mükemmel bir seçenektir.

Babalar Günü’nde Unutulmaz Bir Deneyim: Asmani Restoran

Rez: 0242 310 99 99

Babanıza unutamayacağı bir Babalar Günü deneyimi yaşatmaya ne dersiniz? Antalya'nın en havalı ve en güzel otellerinden biri olan Akra’nın 10. katında yer alan ve adını gökyüzünden alan bir mekanla tanışın: Asmani. Urban Social konseptiyle konaklamada duygu ve deneyimi ön plana çıkaran Akra’nın lezzet durakları arasında özel bir yere sahip Asmani Restoran, casual fine dining konseptiyle ulaşılabilir lüksü ve rahatlığı misafirlerine sunuyor. Asmani Restoran, Akra’nın eşsiz konsepti Urban Social ile Antalya'nın gökyüzündeki lezzet noktasıdır. Casual fine dining anlayışıyla hizmet veren bu mekan, konuklarına hem özel bir deneyim sunar hem de konforlu bir ortamda enfes lezzetlerle buluşma fırsatı verir.

Babalar Günü’nde babanıza unutulmaz bir deneyim yaşatmak için Akra’nın 10. katında yer alan Asmani Restoran mükemmel bir seçenektir. Urban Social konseptiyle konaklama ve yeme içme deneyimini bir araya getiren bu özel mekan, babanızla birlikte geçireceğiniz özel bir gün için idealdir. Şimdiden Babalar Günü’nüz kutlu olsun!

Babalar Günü'nde Gerçek İtalyan Lezzeti: Filo D’olio

Rez: (0212) 285 03 01

Babalar Günü'nde babanıza gerçek bir İtalyan lezzeti yaşatmaya ne dersiniz? İtalyan Şef Danilo Zanna’nın yarattığı Filo D’olio markası, lezzet, servis ve üstün müşteri memnuniyetiyle misafirlerine alternatifsiz bir deneyim sunuyor. Harika bir mutfak ekibiyle masanıza gelen lezzetlerle bayılacaksınız. Kullanılan tüm İtalyan peynirleri kendi fabrikalarından geliyor (Napoli Antica). Şüphesiz İtalyan Mutfağı'nın özel ve sevilen lezzetleri, geniş şarap kavı ve imza kokteylleri ile Filo D’olio, favori restoranınız olacak. Restoranın dikkat çeken lezzetleri arasında öncelikle parmesan tekerinde gelen Fettucine Alfredo var!

Filo D’olio, İtalyan mutfağının en özel lezzetlerini ve en seçkin şaraplarını sunan, İtalyan Şef Danilo Zanna'nın önderliğinde hizmet veren bir restorandır. Misafirlerine eşsiz bir gastronomik deneyim sunmayı amaçlayan Filo D’olio, kaliteli malzemeler ve özenli sunumlarla İtalyan mutfağının özünü yansıtır.

Babalar Günü'nde gerçek bir İtalyan lezzetiyle babanıza unutulmaz bir deneyim yaşatmak istiyorsanız, Filo D’olio mükemmel bir tercih olacaktır. Şef Danilo Zanna'nın özel tarifleri ve özenli sunumlarıyla dolu bu mekan, sevdiklerinizle birlikte keyifli bir gün geçirmenizi sağlar.

Babalar Günü'nde Akdeniz'in Işıltısını ve Lezzetini Yaşayın: Azumare Lounge Side

Rez: 0530 396 60 80

Babalar Günü'nde babanızla birlikte Akdeniz'in tüm ışıltısını ve lezzetini yaşamaya ne dersiniz? Azumare Lounge Side, gerçekten içinize işleyecek bir mekandır.

Adeta cennetten bir köşe olan Azumare Lounge, yaz renkleri, kuş cıvıltıları ve güneşle dolu Akdeniz'in en büyüleyici anlarını sunar. Yaz boyunca burada yaşananlar, sıradan bir günü unutulmaz kılar.

Azumare Lounge'da, Akdeniz'in en özel lezzetlerini tadabilir ve babanızla birlikte unutulmaz bir yemeğin keyfini çıkarabilirsiniz. Mekanın menüsünde, taze deniz ürünleri ve yöresel lezzetlerin yanı sıra uluslararası mutfaktan da seçenekler bulunur. Azumare Lounge, özel konsepti ve benzersiz atmosferiyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunar. Burada, Akdeniz'in doğal güzelliklerini keşfederken huzur dolu anlar yaşayabilirsiniz.

Babalar Günü'nde Akdeniz'in tüm ışıltısını ve lezzetini yaşamak için Azumare Lounge Side mükemmel bir tercih olacaktır. Burada, doğanın güzellikleriyle iç içe, huzur dolu bir gün geçirebilir ve babanızla unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz. Şimdiden Babalar Günü'nüz kutlu olsun!

Babanızla birlikte Bay Nihat'a gittiğinizde, adanın tarihini ve kültürünü damak tadınızla birleştirerek keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Rez: 0266 327 10 63

Babalar gününde babanızı Ayvalık Cunda Adası'na davet etmeye ne dersiniz? Cunda Adası'na gelip de Bay Nihat'ta yemek yemeden ayrılmak mümkün değil. İşletme sahibi Sn. Ahmet Nihat Bekit tarafından 1978 yılında hizmete açılan bu mekan, Cunda Adası'nı ziyaret eden spor, siyaset, sanat ve iş dünyasının birçok ünlü ismini ağırlayan bir müessese olarak bilinir. Bu sayede adeta Cunda Adası'na ev sahipliği yapmaktadır.

Bay Nihat, sadece bir restoran değil, aynı zamanda adanın bir sembolüdür. Sahip olduğu köklü geçmişi ve sunduğu eşsiz lezzetlerle, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Özellikle deniz mahsulleri konusunda ün salmış olan bu mekan, yöresel tatları modern bir dokunuşla harmanlayarak misafirlerine benzersiz bir lezzet şöleni yaşatır.

Babanızla birlikte Bay Nihat'a gittiğinizde, adanın tarihini ve kültürünü damak tadınızla birleştirerek keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Burada taze deniz ürünlerinin tadını çıkarırken, adanın eşsiz atmosferinin keyfini sürmek için harika bir fırsatınız olacak. Babanızla birlikte geçireceğiniz bu özel gün, unutulmaz anılara ve keyifli sohbetlere ev sahipliği yapacaktır.

Babanızla geçirebileceğiniz en özel yerlerden biri, The Royal Castle Bistro

Rez: 0530 236 02 19

Babanızla geçirebileceğiniz en özel yerlerden biri, büyüleyici Antalya'nın en sevilen semtlerinden biri olan Lara'da yer alan The Royal Castle Bistro olabilir. Dünyanın en güzel şehri olarak anılan Antalya'nın bu büyüleyici semtinde konumlanan mekan, özgün dekorasyonu ve zengin mutfağı ile dikkat çekiyor. The Royal Castle Bistro, Lara semtinde bulunan ve özgün konseptiyle misafirlerini ağırlayan seçkin bir mekandır. Antalya'nın turistik ve gözde bölgelerinden birinde bulunması, mekanı özel kılan unsurlardan biridir.

Babanızla geçireceğiniz bu özel günde, The Royal Castle Bistro'nun şık ve romantik atmosferinde eşsiz bir yemek deneyimi yaşayabilirsiniz. Mekanın özel menü seçenekleri ve kaliteli hizmetiyle, babanıza unutulmaz bir Babalar Günü hediye edebilirsiniz.