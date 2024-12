Dünya Türk Kahvesi Günü’ne özel en iyi mekanlar

The Galliard, Vadistanbul

Dekorasyonu ve ambiyansı ile şık bir deneyim sunan The Galliard; kahve molaları için de son derece iddialı adreslerin başında geliyor. Emaar Square Mall, Vadistanbul ve Metropol'de şubeleri bulunan The Galliard; her şubesinde aynı eşsiz deneyimi sunan bir mekan. Kahvenizi yudumlarken, The Galliard'ın imza tatlılarını da eşlikçi olarak kesinlikle denemelisiniz!

Arwin, Cihangir

Tarihi Yarımada'nın ve Boğaz'ın büyülü buluşmasına ev sahipliği yapan Arwin Cihangir; günün her anı için harika bir seçim! Şehrin huzur dolu kollarına kendinizi bırakmaya hazır olun. Güne Diyarbakır Serpme Kahvaltısı ile başlayan ve geccenin geç saatlerine kadar her moda uyum sağlamayı başaran mekanda kahve kaçamağı paha biçilemez! Cihangir'in snob sokaklarında gezinirken, kahve molanızı vermek için harika bir öneri!

Kilimanjaro, Bomonti

Sanatın ve gastronominin buluştuğu Yapı Kredi bomontiada'da konumlanan mekan; kendine has tarzı ve özenli seçimleriyle paylaşımlık kültürünü ön plana çıkaranlardan. Biraz sanat, biraz sergi derken kahva molanız için en doğru adreslerden biri; tabii damaktan izi silinmeyen tatlı seçeneklerine de mutlaka göz atmanızı öneriyoruz!

Bebek Koru Kahvesi, Bebek

Bebek'in tüm samimiyeti; yılların eskitemediği Bebek Koru Kahvesi'nde içilen mis kokulu, taze demlenmiş bir kahveyle güne başlamak gibisi yok! İstanbul'da yaşadığınızı hissettiren ve her detayı ile samimiyeti altın tepside sunan Bebek Koru Kahvesi; Boğaz'da keyif dolu bir sabah yürüyüşünden sonra vazgeçilmeziniz olmaya aday!

Lokanta Feriye, Ortaköy

Boğaz'ın tüm ayrıcalıklarını; farklı yaşam alanlarıyla misafirleriyle buluşturan Feriye; hayatın ve günün her anına özel bir dokunuş yapmayı başaranlardan. Günün her saati burada bir kahve molası sizi tam anlamıyla kendinize getirecek. İstanbul'un ve Boğaz'ın keyfini sonuna kadar çıkarabileceğiniz bir mekanda kahvenizi yudumlamaktan daha keyif verici ne olabilir ki?

Morini, Zorlu Center

İstanbul'un en şık İtalyan restoranlarının başında gelen Morini; merkezi konumu, moda ve stil kokan ambiyansı ile günün her anı için vazgeçilmez bir klasik! Alış veriş molasında tarz kokan bir kahve molası! Tatlılarını da şiddetle tavsiye ediyoruz.

Cup of Joy, Bebek



Bebek. Cevdetpaşa Caddesi’nde bulunan Cup of Joy hem lezzetli kahveleri hem de keyifli dekorasyonu ile mutlaka denenmesi ve müdavimi olunması gereken mekanlardan bir tanesi. Açılan ilk dükkan olduğundan dolayı bizler Bebek şubesine bayılıyor olsak da aslında Cup of Joy’un Zorlu Center, Vadi İstanbul, Nişantaşı, İstinye Park ve Bağdat Caddesi’nde de bir şubesi var. Hatta Bodrum’da bile bir tane Cup of Joy var. Dünyanın bambaşka yerlerinden gelen kahve çekirdekleri, lezzetli kahve çeşitleri ve tadı damağınızda kalacak tatlıları ile Cup of Joy’u sevmemek mümkün değil.Özellikle Flat White konusunda iddialılar. Mekân aynı zamanda şekersiz lezzetleri ile de fark yaratanlardan.

Kirpi

Günün her anını renklendiren Kirpi, şehrin dört bir yanında gün boyu keyifli anlara imzasını atanlardan. Suadiye, Koşuyolu, Erenköy, Akasya AVM, Buyaka AVM ve Galataport İstanbul'da şubeleri bulunan mekan, her şubesinde aynı çizgisini korumayı başaranlardan. Şubelerinde geniş ve ferah alanları dikkat çekiyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar geniş bir Dünya Mufağı menüsü sunan mekan, günün her anı kahve molaları için ideal.

BigChefs

Şehrin dört bir yanını sarıp sarmalayan bir dokunuş. Her şubesiyle çok ama çok keyifli. Gün boyu birbirinden özel lezzetlerini misafirleriyle buluşturan BigChefs, kahve molalarınızın da vazgeçilmezi. Şık sunumlarıyla dikkat çeken mekan, keyfi doruklarda yaşatanlardan. Dünya Mutfağı'ndan özenle seçtiği geniş menüsünden seçeceğiniz tatlılar ise kahvenizin keyfine keyif katacak cinsten.

Borboleta Gastro & Patisserie

Moda'nın sofistike sokakları arasında gezinirken, karşınıza çıkacak harika bir lezzet ve kahve vahası diyebiliriz Borboletaiçin! Moda'nın en yaşayan sokaklarından Ferit Tek Sokak'ta konumlanan Borboleta, yeni nesil trend Patisserie konseptine zerafet dolu bir dokunuş yapıyor ve cezbedici ambiyansında hayatın en tatlı anlarıyla buluşmak isteyen misafirlerini ağırlıyor.

Caferağa Mahallesi Ferit Tek Sokak Yonca Apartmanı No:60/D, Moda

The Galliard Brasserie

Vadistanbul, Emaar Square Mall ve Metropol İstanbul'da şubeleri bulunan mekan, bir kahve molası için oldukça şık seçeneklerin başında geliyor. Her detayında şıklığıyla dikkat çeken ve gün boyu eşsiz lezzet deneyimleri yaşatan The Galliard, her şubesinde dokusunu koruyarak misafirlerini ağırlıyor. Kahvenizin yanında tadı damaktan silinmeyecek gurme tatlılar da sizi bekliyor.

Kronotrop

21 şubeye sahip Türkiye'nin ödüllü kahve kavurucularından biri olan Kronotrop, nitelikli kahveleriyle kahve severlerin dikkatini çekiyor. Baristalar tarafından özenle hazırlanan kahvelerin tadı ve aroması insanın hafızasında yer ediyor.Çalışma saatleri; hafta içi 07:00–22:00, hafta sonu: 08:00-22:00.

Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sk. Gücer Apt, D:18C, 34365 Şişli

Voi Coffee Roastery

Bağdat Caddesi'nde yer alan Voi Coffe Roastery, samimi yapısıyla kahve severlerin uğrak mekanlarından. Sadece kahveleriyle değil diğer lezzetleriyle de ön plana çıkan mekanın bowlarıda kahveleri kadar ilgi görüyor.

Suadiye, Bağdat Caddesi Mücahit Sokak Bahar apt No:5 Dükkan 1, 34740 Kadıköy

Han

Tarihin dokusunu sanatsal bir bakışla birleştiren Han Karaköy, tüm ruhunuzu sanatla dolduruyor. Dört bir yanı en ince ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlanmış olan mekan, sizlere şehrin göbeğinde bir kaçış noktası yaratıyor. Büyük ve sakin bir mekan olan Han, ders çalışmak için ya da büyük gruplarla bir arada buluşmak için gayet uygun bir yer. Lezzetli kahvelerin yanında kahvenin sunuş şekline de fazlasıyla önem verdiklerinden, güzel sunumlar hazırlamak için de oldukça uğraşıyorlar. Han Karaköy, hafta içi ve hafta sonu saat 10.00’dan 20.00’ye kadar açık. Şehrin göbeğinde bir soluklanmak isterseniz mutlaka uğrayın!

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Hoca Tahsin sokak, No 17, Karaköy

Aşşk Cafe

Kuruçeşme’nin en iyi kahve mekanları arasında parmakla gösterilen Aşşk Kafe, kaliteli kahve tercihinde olanların gidebileceği ideal mekanlar içerisinde bulunuyor. Bu kahvenin en önemli özelliği ise; Fransa’dan getirilen uzun bardaklar eşliğinde sunulması.

Knus Coffee

İstanbul’da kahve içerken Japonya esintileri istiyorsanız, Knus Coffee Suadiye’de sizleri bekliyor. İçeri girdiğiniz an sizi yeşil rengin iyi enerjisi karşılıyor. Sembolü tatlı bir panda olan bu kahve dükkanındaki çalışanlar gayet ilgili. Knus Coffee, normal kahve çeşitleri yanında Japanese Syphon ve Japanese Iced gibi üçüncü dalga ürünleri de menüsünde barındırıyor. Yine ilginç ürünlerinden biri olan Knus Ice Tea için sizlere çarkıfelek meyvesi ya da Bodrum mandalinası gibi seçenekler de sunuluyor. Tüm bu ürünleri yerinde denemek isterseniz, Knus Coffee Suadiye’de sizleri bekliyor.

Knus Coffee adresi: Suadiye Mahallesi, Suadiye Cami Sokak, No: 23/C, Kadıköy

Coffee Sapiens

Hasköy’de bulunan kavurma merkezlerinden Karaköy ve Kanyon’daki yerlerine ulaşan taze kavrulmuş kahveler uzman baristalar tarafından hazırlanıyor. Sınırlı stok olarak getirdikleri, ulaşılması en zor çekirdekler ise takibe alınıp kaçırılmaması gerekenler arasında! Coffee Sapiens kesinlikle denenmeli!

Petra Roasting Co.



Bebek, Gayrettepe, Maslak, Kanyon Kiosk ve Şişli gibi birkaç farklı lokasyonda bulunan şubeleri ile kahve meraklılarına hizmet veren kahvecilerden birisi de Petra Roasting Co. Mekan hafta içi sabah saat 07:30’dan akşam 22:00’ye kadar hizmet veriyor. Hafta sonu ise sabah 10:30’da açılıyor ve 19:00’da kapanıyor. Fakat kapanış saatleri şubeden şubeye değişiklik gösterebiliyor. Petra’da hem birbirinden lezzetli kahveleri deneyebiliyor hem de kiloluk olarak satın alabiliyorsunuz. Sezonuna göre satılan çekirdekler değişiklik gösteriyor. Böylece her zaman taze kahve satışa sunuluyor. Ayrıca Petra Roasting Co.’larda birbirinden keyifli kahve atölyeleri de düzenleniyor.

Spada Coffee

Teşvikiye – Fişekhane – Suadiye – Bakırköy

Topağacı’nın mahalle kahvecisi haline gelmiş olan Spada, tam anlamıyla kendinizi evinizde kadar rahat hissedebileceğiniz o yerlerden biri. Özenle seçilmiş kahveler, mekânın sahibi Cumhur Kılıç önderliğinde kavuruluyor ve başarılı baristalar tarafından servis ediliyor. Oldukça geniş bir kahve menüsüne sahip olan mekân pratik bir kahvaltı için de favoriler arasında yer alıyor. Web sitelerinden çekirdek kahveleri sipariş verebilirsiniz.

Federal

Topağacı – Galata



Barista eğitmeni Sam Çeviköz’ün kendi markası olan Federal, Galata ve Topağacı olmak üzere iki şubesinde hizmet veriyor. Çeviköz’ün eğitiminden geçmiş olan baristalar da elbette oldukça bilgili ve ilgili bir şekilde kahve hakkındaki tüm sorularınızı cevaplamaya hazır. Listemizin diğer mekânlarının aksine çiğ badem, bitter çikolata, jalapeno ve baharat aromalı şuruplarla tatlandırılmış farklı zevklere hitap eden kahveleri de Federal’de deneyebilirsiniz.

Viyana Kahvesi

İstanbul’un en iyi kahvecileri listemizin bir diğer önerisi Galata’dan. Belçika çikolatasıyla hazırlanan özel Viyana Kahvesi, mekanın en ünlüsü. Eğer daha önce denemediyseniz ilk fırsatta deneyin deriz. Elbette menüde birçok klasik kahve çeşidini de bulabilirsiniz. Kahvelerin yanına ise harika tatlılar var. Mesela Hezarfen! Viyana Kahvesi şimdiden ilginizi çektiyse Anadolu Yakasında, Kadıköy’de de bir şubesi bulunduğunu belirtelim.

Bereketzade Mahallesi, Büyükhendek Caddesi, No:19/A, Beyoğlu, Galata

MOC

İstanbul’un en iyi kahvecileri listesi yapılır da MOC’a yer vermemek olur mu? Şimdilerde birçok farklı yerde şubesi bulunan MOC, üçüncü dalga kahvecilerin ilk temsilcilerinden. Bebek, Bomonti, Dikilitaş, Karaköy, Zorlu Center, Topağacı; bu şubelerden bazıları. Mekanın menüsünde farklı ülkelerden getirilen harika kahve çekirdekleriyle hazırlanan kahve çeşitleri yer alıyor. Elbette kahvenin yanında bir şeyler atıştırmak isteyenler de unutulmuş değil.

Borderline Coffee

Topağacı‘nda bulunan Borderline Coffee size bir kahveden çok daha fazlasını vaat ediyor. Herkesin kendi damak zevkine göre bir kahve bulabileceği Borderline Coffee’nin kahvaltıdan akşam yemeğine harika bir menüsü var. Farklı kahveler denemeyi seviyorsanız da Borderline’nın spesiyallerinden olan, yaz sıcaklarında içinizi serinletecek lime aromaları Cold Brew Lemonade’i denemenizi tavsiye ederim.

Karabatak

Karaköy’ün en iyi kafelerinden olan Karabatak’ta kahvenizi yudumlarken kendinizi Avrupa’da bir sokakta oturuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Julius Meil çekirdekleri ile hazırladıkları sıcak veya soğuk tüm kahvelerine bayılacaksınız bizden söylemesi

Espresso Lab

İstanbul’un en iyi kahvecilerden biri olan Espresso Lab’in birçok farklı şubesi olsa da ben Tomtom Mahallesi’ndeki iki katlı şubesine gitmenizi tavsiye ederiz. Espresso Lab’in, insanda fotoğraf çekme isteği uyandıran dekorasyonu ile dikkat çeken Tomtom şubesine giderseniz sadece burada yapılan Nitro Cold Brew’un tadına bakmanızı tavsiye ederim.

Story Coffee

Kaliteli bir kahvenin İstanbul’daki popüler adreslerinden olan Story Coffee, Anadolu Yakası’nda olanlar için güzel bir alternatif olacaktır. Filtre kahve, espresso, americano gibi klasik tatların yanı sıra buzlu kahveleri de bir hayli başarılı olan Story Coffee’de farklı bir şeyler denemek isteyenler V60 Pourover deneyebilir. Kahveyi yanında bir şey olmadan içemeyenler ise pancake, cheesecake, burrito ya da bagel tercih edebilir.

Caferağa Mahallesi, Dalga Sokak, No 22, Kadıköy, İstanbul.

The House Cafe

İstanbul kentinin en özel semtlerinden birinde, göz alıcı manzarası ile adından bahsettiriyor. Özel günler için de tercih edilen The House Cafe, sevdiklerinizle beraber harika kahveler içip koyu sohbetler ederken İstanbul manzarasına doyamayacağınız bir yer. Yemekleri, kahvaltıları ve kahveleri de oldukça lezzetli ve uygun fiyatlı diyebiliriz. Mekan, Vişnezade Mahallesi’nde yer alıyor.

Meet Lab Coffee

Anadolu Yakası'nda dört şube bir kahve karavanı ile dört yılı aşkın süredir hizmet veren Meet Lab Coffee, nitelikli kahveciliğin her aşamasında boy göstermeye devam ediyor. Marka titizlikle seçtiği çeşitli kriterlere sahip çekirdekleri yeşil olarak tedarik edip kendi kavurma merkezinde uzman kavurucusu ile kavuruyor ve kendi işletmelerine dağıtıyor

Rafine Espresso Bar



Kadıköy sahilinden beş dakika yukarı yürürken ve Kadıköy’ün simgesi olan kafelerin, dükkânların, pasajların ve restoranların arasından geçerken değişik mimarisi ve tasarımıyla dikkat çeken Rafine Espresso Bar, isminden de anlaşılacağı gibi espresso bazlı kahveleriyle ünlü. Espressonun kahvesi ve köpüğü arasındaki oranla başlayan ve daha sonra tadına yoğunlaşan lezzet, espresso severleri kendinden geçirmeye yetiyor. Atıştırmalık ve tatlıların da bulunduğu bu küçük ve şirin mekân kahve ihtiyacınıza birebir gelecek.

Divan Pastanesi – Bebek



İstanbul’un en güzel manzaralı Divan’ı burası olmalı. Hafta içi giderseniz hemen denizin kıyısında, harika bir caz albümü eşliğinde keyifle kahve içebilirsiniz. Hafta sonu Bebek’teki diğer mekanlara oranla nispeten daha az kalabalık olsa da gidilecek en güzel zaman hafta içi ve dolunay akşamları olduğunu söyleyebilirim. Ah yakamozlar… Kahveyle başlar, şarapla devam edebilirsiniz. Divan Pastanesi’nin pastalarının da kahveleri kadar iyi olduğunu ve kahve yanında şahane gittiğini söylemeden geçemeyeceğiz.

Sade Kahve

Kahvaltı üstü kahve keyfi! Sırf manzara uğruna kötü kahveye razı olmanız gerekmiyor. Rumelihisarı’nda, Boğaz’a karşı usulüne uygun hazırlanmış közde Türk kahvesi içebileceğiniz bir mekân var: Sade Kahve. Hafta sonları kahvaltı için gelenler masaları dolduruyor, bilenler kahvaltının üzerine bir fincan Türk kahvesinin çok iyi gideceğini biliyor.

Yahya Kemal Cad. No: 20/A Rumelihisarı/Sarıyer/İstanbul

Old Java

Şehirdeki ilk butik kahvecilerden biri olan Old Java, Galata'nın muhtemelen en iyi kahvesine sahip. Bazı işlerinizi hallederken Galata’da mola vermek için harika bir yer. Her gün çok çeşitli ve taze pişmiş ürünleri var ve çalışanlar o gün hangi kahveyi içmeniz gerektiğiyle ilgili sizinle sohbet etmekten büyük heyecan duyuyor. İstanbul Modern'i veya Salt Galata'yı keşfederken mutlaka burada mola verin.

Gusina

Gusina bir kafe ve pizzacı arasında bir yerde bölünmüş olsa da, onu listemize dahil etmek zorundayız. Kilyos'ta sahilde geçen bir günün ya da Belgrad Ormanı'nda bir sabah yürüyüşünün ardından Zekeriyaköy'de bulunan Gusina civarda gidebileceğiniz en iyi kafe. Tesis bünyesindeki fırınlarda ev harmanı espressolarına eşlik edecek lezzetli atıştırmalıklar hazırlanıyor. Kendinizi Gusina’ya giderken bulursanız taze pişmiş tarçınlı rulolarını mutlaka deneyin, bize daha sonra teşekkür edeceksiniz.

Coffee Manifesto

3. dalga kahvenin Türkiye’de en başarılı temsilcilerinden ve nitelikli taze kahvenin adresi Coffee Manifesto’nun en ünlü şubesi Moda’da alıyor ancak Kadıköy’de toplam beş şubesi bulunuyor. Sipariş verirken karar veremezseniz veya pek bilgi sahibi değilseniz, uzman barıştalar hemen yardımınıza koşuyor, kahve çekirdekleri ve pişirme yöntemleri hakkında detaylı bilgilerle aydınlatarak sizi sevdiğiniz kahveye ulaştıracak o yoldan götürüyor. Zaten mottoları da bu anlayışa dayanıyor: “ask stupid questions”. Ayrıca, kahve hakkındaki bilginizi daha ileri götürmek isterseniz de kahve atölyelerine katılabilir veya barista eğitimi alabilirsiniz.

BUNLAR DA KAÇMAZ!

ANTALYA & SİDE

Başka Ol

Başka Ol’un kapısından girdiğiniz anda sizi kitap kokusuyla büyüleyen dev bir kütüphane karşılıyor. Yerden tavana kadar uzanan bu keyif dolu kütüphanede, saatlerinizi harcayabilir ve zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz. Özenle yoğurulan hamurun hayat verdiği sıcacık lezzetler, fırından çıkan tatlıların davetkar kokusu ve taze demlenen kahvenin enerjisiyle burası BAŞKA bir yer. Kitap, kahve, sanat, müzik, lezzet, spor ve sağlıklı yaşam! Hepsi Antalya’nın sofistike zevklere hitap eden mekanı Başka Ol’da aynı çatı altında buluşuyor.

Fika People

Side’nin göz kamaştıran oteli 6 Rooms by Azumare içerisinde yer alan Fika; yoluna “Coffee with Friends!” mottosuyla çıkmış. Sonsuz bir huzurun kucağında; her detayıyla zamanı yavaşlatmanızı ve kendinizi bulmanızı sağlayan bir mekan Fika. Taze demlenmiş mis gibi kahveleri, içinizi serinleten seçenekleri, damaklara iz bırakan tatlı çeşitleri, kruvasanları, pastaları, kurabiyeleri, kekleriyle Side deneyiminize lezzet katanlardan. Fika People, tüm cezbedici detaylarıyla Side’ye yeni katılan mekanlar arasında. Haziran ayının başında kapılarını kahve tutkunlarına açan mekan; tatlı konusunda da bir hayli iddialı. Şehrin tarihi dokusuna öyle bir uyum sağlamış ki; sanki yıllardır Side’de bizimle yaşıyormuşçasına tanıdık… Her ana naif dokunuşlarıyla hayallere daldıran mekanlardan Fika. Adeta bir hayalin en özel parçası!

Dünyadan en seçkin kahve dükkanları

Konu kahveden açılmışken ve şehrin en keyifli noktalarını sizinle paylaşmışken, dünyadan örneklerden de bahsetmeden olmaz!

Berlin - Five Elephant Coffee: Genel olarak lokal misafirlerini ağırlayan mekan Berlin'in Türk mahallesi olarak bilinen Kreuzberg'de bulunuyor. Yeşil kahve çekirdekleri ile ün salmış olan Five Elephant Coffee, aynı zamanda nefis lezzetleri olan bir pastane. Kendi özel yöntemleri ile kavurdukları kahveleri ise dünyanın bir çok farklı bölgesinde kullanılıp satılıyor.

Cape Town - Truth Coffee Roasting: Kahve konusunda bir uzman! 2 sene üst üste Daily Telegraph tarafından dünyanın en iyi kahve dükkanı seçilen Trurh Coffee, kahve üzerine uzmanlaşan en şık mekanlarında başında geliyor. Mekan kahveleriyle olduğu kadar, son dönemde artizan ekmekleriyle de dikkat çekiyor.

New York - Happy Bones Coffee: Bölgedeki en iyi baristaları bulabileceğiniz Happy Bones, çok keyifli bir köşebaşı kahve dükkanı. New York'un Little Italy semtinde hizmet veren mekan, konum seçimiyle bile oldukça ince düşünceli. Zira Espresso'yu bulan ülke de İtalya.