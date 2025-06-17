Diana Swan ile Geccenin Ruhu: 21 Haziran’da The Galliard Cove House’ta!

Bodrum yazına modern bir ritim, denize karşı bir elektronik düş… Sanatçı kimliğiyle sınırları aşan Diana Swan, 21 Haziran Cumartesi akşamı The Galliard Cove House’ta sahne alıyor! Müzikte deneysel bir vizyona sahip olan Swan, Bodrum’un en sofistike sahnesine hipnotize edici bir performansla konuk oluyor.

Kariyerine genç yaşta başlayan ve bugüne dek elektronik, ambient ve deneysel türlerde çığır açan işlere imza atan Diana Swan; sadece müzikte değil, aynı zamanda görsel sanatlar ve tasarım alanındaki üretimleriyle de dikkat çekiyor. Çok disiplinli yaklaşımı ve teknik ustalığıyla bilinen sanatçı, dinleyicilerine duygusal bir derinlik sunarken, her setiyle yeni bir evren kuruyor.

Bu özel geccede Swan’ın özenle kurguladığı ses manzaraları, Yalıkavak koylarının esintisiyle birleşecek. Akdeniz’in büyüsü, Cove House’un zarafeti ve gecenin ritmi, unutulmaz bir deneyim yaratacak.

Tarih: 21 Haziran 2025, Cumartesi

Saat: 20.00

Mekan: The Galliard Cove House, Frank Azmağı Cd. No:23, Yalıkavak / Bodrum

Rezervasyon: ‪444 0 233 | +90 533 454 47 47

Kapasite sınırlı – rezervasyon zorunlu. Bilet satın almak için TIKLAYIN!

Etkinlik Kurallarından Öne Çıkanlar

18 yaş ve üzeri katılımcılara açıktır.

Biletler iade edilemez, değiştirilemez.

Alana yiyecek, içecek, profesyonel çekim ekipmanları ile giriş yasaktır.

Evcil hayvan kabul edilmemektedir.

Plaj kıyafeti, terlik, spor kıyafetle giriş yapılmaz.

Organizasyon, girişlerde uygunluk değerlendirmesi yapma hakkını saklı tutar.

Bu yaz Bodrum’da müziğin geleceği ile tanışmaya hazır olun. Diana Swan’ın dünyasına bir adım atın, The Galliard Cove House’ta sesle yeniden tanışın.